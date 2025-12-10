V osmdesáti letech už nevěří ve fyzickou krásu a inspiruje jinými způsoby.

V osmdesáti letech Helen Mirren odvážně zpochybňuje samotný pojem „krásy“, jak jsme ho po desetiletí konzumovali. Už se nesnaží ztělesňovat pevný ideál; dává přednost dynamice, eleganci, té živé přítomnosti, která nezávisí ani na zrcadle, ani na věku. A právě tímto způsobem inspiruje a projevuje styl a energii, které jsou jí jedinečně vlastní.
Je opatrná ohledně slova „krása“
Britsko-americká herečka Helen Mirren se, stejně jako mnoho jiných ikon, mohla držet kodexů klasické, standardizované krásy. Přesto se jim vzpírá s téměř znepokojivou elegancí. Na akci L'Oréal Paris Women of Worth 2025 v Los Angeles prohlásila, že nedůvěřuje slovu „krása“ a považuje ho za příliš úzké, příliš zatížené často nerealistickými očekáváními. Tento termín podle ní omezuje. Zamrazuje. Zvlášť s přibývajícím věkem, kdy se z něj stává minové pole, kde je každá vráska zkoumána jako urážka.
Nejvíc miluje „nafouklost“. Slovo, které evokuje postoj, způsob bytí ve světě, tichou sebedůvěru, která vyzařuje jak z její chůze, tak i ze způsobu, jakým se směje. „Nafouklost“ je to, co odhaluje člověka nad rámec jeho fyzického vzhledu, co vypráví příběh ještě předtím, než vůbec otevřou ústa. V jejích očích vzhled není všechno. Energie na druhou stranu nikdy nelže. Říká, že si přeje, aby si ji lidé pamatovali ne pro uhlazenou tvář nebo dokonale vyrysovanou postavu, ale pro tu vnitřní vibraci, která překonává roky, aniž by kdy vybledla.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Pohodlí před koketérií
Ve svém přístupu k módě nyní Helen Mirren prosazuje něco hluboce osvobozujícího. Pryč jsou doby bot, které mučily nohy, šatů příliš těsných na to, aby dýchaly, a strnulých póz vnucených příliš kodifikovaným půvabem. S humorem a jasností nám připomíná, že úspěšný outfit začíná… pohodlnými botami. Toto jednoduché „pravidlo“ vypovídá za vše: pravá elegance se rodí z pohodlí, z pocitu dobrého ve vlastní kůži, v pohodě se svým věkem a ve svém vlastním stylu. Svoboda, která mění způsob, jakým se oblékáme a jak vnímáme sami sebe.
Červený koberec: spíše představení než soud
Pokud jde o červený koberec, Helen Mirren ho vnímá jako jeviště, nikoli jako tribunál. Radostné, téměř divadelní představení, pozastavený okamžik, který si nezaslouží ani posedlost, ani úzkost. Tato odtažitost jí umožňuje zmírnit dopady světa, kde vládne image a kde je sebemenší „nedokonalost“ zkoumána.
Pro ni jsou tyto chvíle určeny k hraní, k zábavě, k ztělesnění, na chvilku, okázalejší postavy než obvykle. Pak se přesune k něčemu jinému. Tato schopnost dát věci do perspektivy, zacházet s půvabem s lehkostí, je možná jednou z jejích nejcennějších lekcí.
Stárnutí jako vítězství, ne jako kapitulace
A pak je tu ještě její pohled na stáří. Helen Mirren o něm nemluví jako o nevyhnutelnosti nebo umíráčku, ale jako o vítězství. Mít 80 let je podle ní téměř privilegium. Mít možnost stále pracovat, smát se, líčit se, vychutnávat si sklenku vína, jít do divadla, objevovat film nebo se dívat na seriál: to vše jsou prosté radosti, které si plně užívá.
Pro ni stárnutí znamená hromadění možností, nikoli omezení. Znamená to pěstovat neutuchající zvědavost a klidný vztah k sobě samému. Znamená to jít vpřed s nově nabytou svobodou, osvobozenou od posedlosti názory druhých.
Její skutečný odkaz tedy nemá nic společného s pevným estetickým ideálem. Spočívá v jejím způsobu, jakým se na život dívá s humorem, s odstupem, se svobodou, která se vzpírá normám. Britsko-americká herečka Helen Mirren ztělesňuje pulzující, sebevědomou a rebelskou krásu. Krásu, kterou nelze měřit, ale lze ji cítit. Krásu, která v 80 letech vyzařuje jinak, protože už nezávisí na mládí, ale na postoji.