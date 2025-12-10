S Downovým syndromem a službou městské radní šíří ve svém městě štěstí.

Éléonore Laloux, aktivní v politice Arrasu od roku 2020, dokazuje, že „nemožné“ není francouzské slovo. Tato třicátnice sama vyvrací všechny mylné představy o Downově syndromu. Na ramenou nosí trikolóru, ale také barvy změny. S tímto „chromozomem radosti“ vnáší do své městské rady svěží vítr a usiluje o inkluzi, vzájemnou podporu a laskavost.
Cesta, která vzbuzuje obdiv
Život k Eleonore Laloux nebyl vždycky laskavý, ale tato temperamentní mladá žena od prvního nádechu projevovala bojovného ducha. Její první měsíce života, sužovaná srdeční vadou, nebyly zdaleka klidné. Ve věku, kdy jiná mláďata vesele vrkají a nutí žirafy pištět, podstoupila delikátní operaci srdce. Lékaři byli poněkud alarmující a předpovídali jí krátký život. Přesto je dnes Eleonore inspirativní postavou, nemluvě o místní celebritě.
Už ve čtyřech letech byla její tvář prominentně zobrazena na billboardech po celém městě Arras spolu s novoročními pozdravy. Zdálo se, že je předurčena k zářivé politické kariéře. Po absolvování běžné střední školy a střední školy získala stálé místo ve fakturačním oddělení nemocnice v Arrasu. Navzdory posměšným pohledům a neustálým pochybnostem o sobě si s vrozenou pozitivitou a nakažlivým optimismem vyrazila vlastní cestu. Pro ni je postižení především stavem mysli.
Navíc se v roce 2020 připojila k kandidátce starosty Frédérica Letruqua a raději přijala jinou, konkrétnější a méně stigmatizující nálepku. Pro Eléonore, která nosí šerpu i svou odlišnost, to byl vrcholný úspěch. Především je to však logické pokračování boje, který vedli její rodiče. V roce 2010 založili kolektiv „Les Amis d'Éléonore“ (Přátelé Eléonore), aby hájili práva a hlasy lidí s Downovým syndromem . To vysvětluje vzpurnou povahu a výřečnost třicátnice, zvyklé debatovat o tomto tématu, které ji znepokojuje více než většinu ostatních.
Žena, která ztělesňuje změnu
Zvolená městskou radní odpovědnou za inkluzivní transformaci a blahobyt zdaleka není pouhou figurkou. Daleko od toho, aby byla jen veselou osobností, je hybnou silou, která realizuje myšlenky, jež by měly být normou. Zatímco mnoho lidí ztratilo důvěru v politiky, Éléonore tuto víru obnovuje smysluplnými činy. A od doby, kdy se této role ujala, se město Arras stalo dostupnějším a přívětivějším místem.
Éléonore je hybnou silou semaforů s odpočítáváním času, které poskytují další pokyny pro osoby se zdravotním postižením. S tímto vědomím také zkopírovala 40 uličních značek a zvedla je do výšky 1,20 metru, aby se lidé jako ona mohli lépe orientovat ve veřejných prostorách. Vytvořila také novou, zábavnou a sjednocující akci s názvem Incluthon, která spojuje osoby bez zdravotního postižení a osoby se zdravotním postižením. Žádné prázdné sliby ani prázdná slova; Éléonore neúnavně pracuje na transformaci těchto sdílených prostor a dbá na to, aby nikdo nezůstal pozadu.
Pozitivní mentalita, která je ve městě cítit
Na rozdíl od jiných politiků, kteří se snaží vylepšit si image a zvýšit popularitu, je Éléonore od přírody benevolentní. Nemá žádné postranní úmysly, pouze dobrou vůli. Zatímco obyvatelé města vnímají Éléonore jako hrdinku, mladá žena se považuje za obyčejnou občanku. To opakuje ve své autobiografii „Triso et alors!“ (Co když mám Downův syndrom!), knize s výmluvným názvem, který vypovídá o jejím smýšlení.
Kromě šály a pláště, které jí někteří lidé půjčují, Éléonore také obdržela Rytířskou medaili Národního řádu za zásluhy. Toto vyznamenání oceňuje její vytrvalost, odhodlání a závazek ke spravedlivější společnosti. O několik let později pózovala vedle první panenky Barbie s Downovým syndromem, jejíž je ambasadorkou.
Její cesta je inspirativní, dojemná a vrací lidstvo zpět do centra priorit. Eléonore dává tomuto boji tvář, hlas a novou energii a svým nakažlivým úsměvem pomáhá měnit perspektivy. Pokud by altruismus měl tvář, byla by to Eléonore, naše moderní Marianne.