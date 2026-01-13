Říkají vám lidé, že se omlouváte příliš mnoho? Zde je to, co by to mohlo odhalit.

Říkat „promiň“ je běžný společenský reflex, ale pro některé lidi se omlouvání stává téměř tikem. Omlouvají se za všechno: za dvouminutové zpoždění, za triviální poznámku, nebo i za to, že neudělali nic špatného. Jak vysvětluje psycholog Yves-Alexandre Thalmann, jak uvádí časopis Psychologies , tento sklon má často kořeny v dětství.
Emocionální prázdnota k zaplnění
Podle psychoanalytika Pascala Neveua mohou být neustálé omluvy známkou narcistické křehkosti. Postižení se snaží cítit milováni za to, kým jsou; snaží se udržet si náklonnost druhých prostřednictvím omluv. Jako děti mohli být přehnaně chráněni, nebo jim naopak chybělo uznání, což jim vštípilo myšlenku, že si lásku druhých musí „zasloužit“.
Tyranské superego
Psychoanalýza také evokuje představu superega, této vnitřní morální autority, která diktuje, co by člověk „měl“ dělat. Příliš přísné superego vede k neoprávněným omluvám, jako by každá „nedokonalá“ myšlenka nebo touha byla chyba. Tito jedinci žijí v neustálém napětí mezi touhou po svobodě a strachem z toho, že budou zavrženíhodní.
Iluze kontroly
A konečně, podle Yves-Alexandre Thalmanna může omluva bezdůvodně poskytnout paradoxní formu moci: tím, že se tito jedinci prohlásí za zodpovědné za všechno, zůstávají v centru situace. Je to nevědomý způsob, jak se ujistit, jak dát smysl tomu, co nemohou ovlivnit.
Jak prolomit cyklus
Psychologové doporučují naučit se ověřovat si oprávněnost svých omluv. Než řeknete „omlouvám se“, zeptejte se sami sebe: „Opravdu jsem někomu ublížil?“ nebo „Jsem za to, co se stalo, zodpovědný/á?“ Pokud je odpověď ne, není třeba se omlouvat. Zbavit se tohoto zvyku také znamená osvobodit se od nadměrného sebesouzení – a znovu se naučit být k sobě stejně laskavý/á jako k ostatním.
Říkat „promiň“ není ve své podstatě špatné, ale když se omlouvání stane automatickým, často prozrazuje hlubší neklid, živený strachem z toho, že se druhým nelíbíme, přehnanými vnitřními požadavky nebo nevědomou potřebou kontroly. Uvědomění si tohoto mechanismu je již prvním krokem ke změně.