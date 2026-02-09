„Syndrom podvodníka“, tento neviditelný mechanismus, který podkopává důvěru

Cítili jste se někdy navzdory svým úspěchům nepatřičně? Jako by váš úspěch byl nedorozuměním a riskovali jste, že budete každou chvíli „odhaleni“? Buďte ujištěni: tento pocit je běžný, hluboce lidský a především v žádném případě nedefinuje vaši hodnotu.
Přetrvávající pochybnosti navzdory velmi reálným důkazům
Syndrom podvodníka poprvé identifikovaly v roce 1978 psycholožky Pauline Clance a Suzanne Imes . Vyznačuje se přetrvávajícím pocitem nelegitimity, a to i přes objektivní výsledky, tituly, povýšení nebo pozitivní zpětnou vazbu. Možná jste tvrdě pracovali, dosáhli velkého úspěchu, dostali upřímnou chválu… a přesto vám tichý hlásek uvnitř šeptá, že to ve skutečnosti není vaše zásluha.
Postižení lidé mají tendenci připisovat své úspěchy štěstí, náhodě, dobrému načasování nebo laskavosti druhých, spíše než svým dovednostem, úsilí či inteligenci. Tento mechanismus funguje jako zkreslující filtr: cokoli, co potvrzuje vaši hodnotu, je minimalizováno, cokoli, co se podobá pochybnostem, je zesilováno.
Fenomén mnohem rozšířenější, než si myslíme
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se syndrom podvodníka netýká pouze žen, ačkoli jsou mu často vystaveny více, zejména kvůli přetrvávajícím stereotypům nebo jejich nedostatečnému zastoupení v určitých oblastech, jako je věda, technologie, politika nebo vedoucí pozice.
Studie z roku 2020, která se zaměřila na studenty a zdravotnické pracovníky, ukázala, že více než 80 % z nich v určitém okamžiku svého života zažilo příznaky spojené s tímto syndromem. Jinými slovy, tento pocit se neomezuje na určitou menšinu ani na konkrétní profil: postihuje bystré, oddané a kompetentní lidi na všech úrovních úspěchu.
Velmi reálné důsledky pro vaše zdraví
I když je syndrom podvodníka neviditelný, může si vyžádat těžkou daň na vašem duševním a emocionálním zdraví. Když se uchytí, může vést k:
- Neustálá úzkost spojená s výkonem;
- Vyčerpávající perfekcionismus , kdy nic není nikdy dost dobré;
- Intenzivní strach ze selhání nebo odsouzení;
- Poruchy spánku, chronická únava nebo pocit duševního přetížení;
- Sebesabotážní chování, jako je vyhýbání se určitým příležitostem, odmítání povýšení nebo ustupování do pozadí v kontextech, kde byste mohli zazářit.
Tento mechanismus vás nechrání, ale brzdí. Zabraňuje vám plně si uvědomit svou hodnotu, svůj potenciál a své právo zaujmout místo, které si zasloužíte.
Znovuzískání kontroly nad tímto vnitřním dialogem
Dobrou zprávou je, že syndrom podvodníka není nevyhnutelný. Prvním krokem je pojmenovat ho. Vyjádření slovy toho, co už cítíte, vám pomůže distancovat se od těchto automatických myšlenek. Rozhovor o tom s blízkými, důvěryhodnými kolegy nebo odborníkem na duševní zdraví může tuto vnitřní zátěž výrazně zmírnit.
Další betonové páky vám mohou pomoci:
- Veďte si deník svých úspěchů, ať už velkých či malých, abyste si uchovali hmatatelný záznam o svých dovednostech;
- Naučte se přijímat komplimenty, aniž byste je zlehčovali, aniž byste se ospravedlňovali, jednoduše slovy „děkuji“;
- Přijměte, že dělání chyb je součástí učení a že to nezpochybňuje vaši legitimitu;
- Zapojení se do podpůrných skupin, profesních sítí nebo mentoringových programů je obzvláště užitečné v konkurenčním prostředí.
Co o vás tento syndrom skutečně vypovídá
Syndrom podvodníka neodhaluje nedostatek zásluh, ale často přehnané nároky na sebe sama, poháněné kulturou výkonu, srovnávání a dokonalosti. Často postihuje oddané, svědomité lidi, kteří chtějí dosahovat dobrých výsledků – hluboce pozitivní vlastnosti.
Stručně řečeno, rozpoznání tohoto mechanismu je již aktem laskavosti k sobě samému. Je to rozhodnutí chovat se k sobě se stejnou péčí, jakou věnujete ostatním. Máte právo pochybovat, ale především máte právo uspět, učit se, růst a zaujmout své místo, aniž byste se omlouvali za svou existenci.