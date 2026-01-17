Tleskání celebrit, které pózují bez make-upu: Zde je důvod, proč byste s tím měli přestat

Od Pamely Anderson po Meghan Markle a Cameron Diaz, stále více celebrit ukazuje své odhalené tváře a vzdává se make-upu. Pokaždé, když se některá z nich objeví bez něj, veřejnost spěchá aplaudovat tomuto „odvážnému“ gestu, jako by být sama sebou byl hrdinský čin. Gratulovat hvězdám, které odloží kosmetickou roušku, není zrovna lichotivé.
Hvězdy bez make-upu: falešná revoluce
Pamela Anderson zahájila to, co mnozí nazývají „militantním hnutím“, dokonce vzpourou proti standardům krásy. Hvězda Pobřežní hlídky, známá svým perleťovým leskem a kouřovými očními stíny, se zbavila umělosti a zefektivnila svou líčicí rutinu. Byla průkopnicí minimalistického vzhledu, přímočařejšího a přístupnějšího. Zpopularizovala přirozenou estetiku a bořila mýtus o dokonalé ženě, bezchybné od rána do večera.
Další celebrity ženského pohlaví následovaly tento příklad a pózovaly jedna po druhé bez stopy make-upu nebo byť jen kapky podkladové báze. Byla tu Lady Gaga, která je známá svou puntičkářskou pozorností k detailům ve své kosmetické taštičce. Byly tu také Jennifer Lopez a Julia Roberts, které s filozofickým rozmachem prohlásily : „Dokonalost je nemoc národa.“ Celebrity, unavené z posilování nejistot obyčejných žen a nevědomého udržování zastaralých standardů, volí ve svých selfie skromnější přístup.
Nejnovější minimalistický snímek? Meghan Markle, která zdobí obálku Harper's Bazaar s pihami na tváři a bezchybnou pletí. Kdykoli se nějaká prominentní žena pustí do tohoto cvičení v jednoduchosti, přitahuje na sebe záplavu superlativů. Hvězdy, které zdánlivě podstupují prodlouženou kosmetickou detoxikaci , dostávají komplimenty a uznání, zatímco průměrná žena, zbavená korektoru a make-upu, je obviňována ze zanedbávání svého vzhledu. V době, kdy je umělé k nerozeznání od skutečného, jsou tyto snímky vítaným pohledem. I když však celebrity jemně detoxikují náš pohled, stále odpovídají společenským standardům.
Když se „bez make-upu“ stane mediálním vystoupením
Toto ztvárňování „přirozenosti“ spočívá na paradoxu: pouze ti, jejichž tváře již odpovídají dominantním standardům, si mohou dovolit potlesk za to, že nemají make-up. Hladká pleť, symetrické rysy, neposkvrněná krása: mediální pohled zůstává shovívavý, protože konformita přetrvává. Make-up mizí, ale standardy zůstávají pevně na svém místě.
Zatímco Pamela Anderson, vůdčí osobnost hnutí „bez make-upu“, sklízí uznání a prezentuje se jako rebelka, ženy, které se vymykají mainstreamu, se setkávají s tvrdou kritikou . Hvězdy, které se vzpírají pravidlům krásy, dostávají výmluvné komentáře , zatímco my musíme ospravedlňovat svůj údajný nedostatek nenuceného make-upu. Místo toho, aby ztělesňovaly změnu a posouvaly hranice – a to nejen ty, které se týkají jejich vzhledu – udržují staré zvyky: spojování vzhledu s osobností.
Tím, že pózují bez make-upu, se zapojují do něčeho, čemu se bez obalu říká image marketing. Propagují přístupnější a méně idealizovanou verzi sebe sama, než je média o celebritách vykreslí v nelichotivém světle. Jistě, jsou s nimi lidé srozumitelnější, ale stále se od průměrného člověka velmi liší. Na většině těchto nefiltrovaných fotografií se hvězdy pyšní hladkou pletí, svěžím tónem a dokonale upraveným obočím. Zkrátka, je to očištěná vize této údajně „rustikální“ krásy. Výsledek: místo aby nás tyto snímky uklidňovaly, vytvářejí nerealistická očekávání.
Dělat z toho událost posiluje výjimku, nikoli normu
Celebrity, které pózují bez make-upu a líbají své odrazy, končí v titulcích novin, doprovázené lichotivými, ale neohrabanými přídavnými jmény. Jako by nanášení make-upu bylo riziko, statečný akt nebo odvážné prohlášení. Stalo se to téměř otázkou národního významu.
Je však špatné okamžitě začít chválit holý obličej celebrity, když si záměrně nechává make-up bez make-upu. To nás vede k přesvědčení, že být bez make-upu je velkolepé, ne obyčejné. Že holý obličej je překvapivější a méně obvyklý než ten s make-upem.
Pamela Andersonová, která se před dvěma lety vzdala svých kousků se zesvětlováním pleti, je stále vykreslována jako statečná a odvážná žena. Slovní spojení „bez make-upu“ je téměř marketingový trik, clickbait. Pronásleduje ji v každém novinovém článku jako závaží. Živí nezdravou zvědavost na vzhled žen a naznačuje, že není nic víc než obličej. Naproti tomu George Clooney, hrdý na své prošedivělé vlasy, se necítí v centru pozornosti zpráv o vlasůch pokaždé, když se objeví na veřejnosti.
Oslavujte mlčky, místo abyste hlasitě gratulovali
Blahopřát k těmto snímkům, komentovat je a široce je sdílet znamená potvrdit, že tvář bez make-upu si zaslouží pozornost a tudíž i hodnocení. Oslavovat v tichosti naopak znamená nereagovat, nezdůrazňovat, nerozlišovat. Znamená to zacházet s nenalíčeným obličejem se stejnou lhostejností jako s jakýmkoli jiným vzhledem. Tato neutralita, která se zdá být čistě mužskou výsadou, je nezbytná k tomu, aby se ženy osvobodily od tlaku na dodržování standardů krásy.
Dokonce i celebrity, vyfocené těsně po probuzení, si kontrolují svůj vzhled a nejsou vždycky průhledné. Mohou podvádět s BB krémem a vytvořit iluzi absence make-upu. Pro titulku Harper's Bazaar si Meghan Markle nechala udělat make-up vizážistkou, ale kvůli důvěryhodnosti se rozhodla to nechat v tajnosti. Proto je důležité zmírnit potlesk.
Tím, že je přestaneme chválit, nic nebereme těm, kteří se rozhodnou nenosit make-up. Naopak, vracíme jim něco podstatného: právo existovat, aniž by se proměnili v symbol.