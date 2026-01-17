Search here...

Tleskání celebrit, které pózují bez make-upu: Zde je důvod, proč byste s tím měli přestat

Sebevědomí
Émilie Laurent
célébrités sans maquillage
Photo d'illustration : @drewbarrymore/Instagram

Od Pamely Anderson po Meghan Markle a Cameron Diaz, stále více celebrit ukazuje své odhalené tváře a vzdává se make-upu. Pokaždé, když se některá z nich objeví bez něj, veřejnost spěchá aplaudovat tomuto „odvážnému“ gestu, jako by být sama sebou byl hrdinský čin. Gratulovat hvězdám, které odloží kosmetickou roušku, není zrovna lichotivé.

Hvězdy bez make-upu: falešná revoluce

Pamela Anderson zahájila to, co mnozí nazývají „militantním hnutím“, dokonce vzpourou proti standardům krásy. Hvězda Pobřežní hlídky, známá svým perleťovým leskem a kouřovými očními stíny, se zbavila umělosti a zefektivnila svou líčicí rutinu. Byla průkopnicí minimalistického vzhledu, přímočařejšího a přístupnějšího. Zpopularizovala přirozenou estetiku a bořila mýtus o dokonalé ženě, bezchybné od rána do večera.

Další celebrity ženského pohlaví následovaly tento příklad a pózovaly jedna po druhé bez stopy make-upu nebo byť jen kapky podkladové báze. Byla tu Lady Gaga, která je známá svou puntičkářskou pozorností k detailům ve své kosmetické taštičce. Byly tu také Jennifer Lopez a Julia Roberts, které s filozofickým rozmachem prohlásily : „Dokonalost je nemoc národa.“ Celebrity, unavené z posilování nejistot obyčejných žen a nevědomého udržování zastaralých standardů, volí ve svých selfie skromnější přístup.

Nejnovější minimalistický snímek? Meghan Markle, která zdobí obálku Harper's Bazaar s pihami na tváři a bezchybnou pletí. Kdykoli se nějaká prominentní žena pustí do tohoto cvičení v jednoduchosti, přitahuje na sebe záplavu superlativů. Hvězdy, které zdánlivě podstupují prodlouženou kosmetickou detoxikaci , dostávají komplimenty a uznání, zatímco průměrná žena, zbavená korektoru a make-upu, je obviňována ze zanedbávání svého vzhledu. V době, kdy je umělé k nerozeznání od skutečného, jsou tyto snímky vítaným pohledem. I když však celebrity jemně detoxikují náš pohled, stále odpovídají společenským standardům.

Když se „bez make-upu“ stane mediálním vystoupením

Toto ztvárňování „přirozenosti“ spočívá na paradoxu: pouze ti, jejichž tváře již odpovídají dominantním standardům, si mohou dovolit potlesk za to, že nemají make-up. Hladká pleť, symetrické rysy, neposkvrněná krása: mediální pohled zůstává shovívavý, protože konformita přetrvává. Make-up mizí, ale standardy zůstávají pevně na svém místě.

Zatímco Pamela Anderson, vůdčí osobnost hnutí „bez make-upu“, sklízí uznání a prezentuje se jako rebelka, ženy, které se vymykají mainstreamu, se setkávají s tvrdou kritikou . Hvězdy, které se vzpírají pravidlům krásy, dostávají výmluvné komentáře , zatímco my musíme ospravedlňovat svůj údajný nedostatek nenuceného make-upu. Místo toho, aby ztělesňovaly změnu a posouvaly hranice – a to nejen ty, které se týkají jejich vzhledu – udržují staré zvyky: spojování vzhledu s osobností.

Tím, že pózují bez make-upu, se zapojují do něčeho, čemu se bez obalu říká image marketing. Propagují přístupnější a méně idealizovanou verzi sebe sama, než je média o celebritách vykreslí v nelichotivém světle. Jistě, jsou s nimi lidé srozumitelnější, ale stále se od průměrného člověka velmi liší. Na většině těchto nefiltrovaných fotografií se hvězdy pyšní hladkou pletí, svěžím tónem a dokonale upraveným obočím. Zkrátka, je to očištěná vize této údajně „rustikální“ krásy. Výsledek: místo aby nás tyto snímky uklidňovaly, vytvářejí nerealistická očekávání.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Dělat z toho událost posiluje výjimku, nikoli normu

Celebrity, které pózují bez make-upu a líbají své odrazy, končí v titulcích novin, doprovázené lichotivými, ale neohrabanými přídavnými jmény. Jako by nanášení make-upu bylo riziko, statečný akt nebo odvážné prohlášení. Stalo se to téměř otázkou národního významu.

Je však špatné okamžitě začít chválit holý obličej celebrity, když si záměrně nechává make-up bez make-upu. To nás vede k přesvědčení, že být bez make-upu je velkolepé, ne obyčejné. Že holý obličej je překvapivější a méně obvyklý než ten s make-upem.

Pamela Andersonová, která se před dvěma lety vzdala svých kousků se zesvětlováním pleti, je stále vykreslována jako statečná a odvážná žena. Slovní spojení „bez make-upu“ je téměř marketingový trik, clickbait. Pronásleduje ji v každém novinovém článku jako závaží. Živí nezdravou zvědavost na vzhled žen a naznačuje, že není nic víc než obličej. Naproti tomu George Clooney, hrdý na své prošedivělé vlasy, se necítí v centru pozornosti zpráv o vlasůch pokaždé, když se objeví na veřejnosti.

Oslavujte mlčky, místo abyste hlasitě gratulovali

Blahopřát k těmto snímkům, komentovat je a široce je sdílet znamená potvrdit, že tvář bez make-upu si zaslouží pozornost a tudíž i hodnocení. Oslavovat v tichosti naopak znamená nereagovat, nezdůrazňovat, nerozlišovat. Znamená to zacházet s nenalíčeným obličejem se stejnou lhostejností jako s jakýmkoli jiným vzhledem. Tato neutralita, která se zdá být čistě mužskou výsadou, je nezbytná k tomu, aby se ženy osvobodily od tlaku na dodržování standardů krásy.

Dokonce i celebrity, vyfocené těsně po probuzení, si kontrolují svůj vzhled a nejsou vždycky průhledné. Mohou podvádět s BB krémem a vytvořit iluzi absence make-upu. Pro titulku Harper's Bazaar si Meghan Markle nechala udělat make-up vizážistkou, ale kvůli důvěryhodnosti se rozhodla to nechat v tajnosti. Proto je důležité zmírnit potlesk.

Tím, že je přestaneme chválit, nic nebereme těm, kteří se rozhodnou nenosit make-up. Naopak, vracíme jim něco podstatného: právo existovat, aniž by se proměnili v symbol.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
