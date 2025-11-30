Svým trojčatům dala (téměř) stejné křestní jméno a důvod vás překvapí.

Artisha Davisová, matka z New Orleans (Louisiana - USA), zvolila jedinečný způsob, jak pojmenovat svá trojčata narozená v říjnu 2024.
Tři křestní jména… která nikdo neví, jak vyslovit
Podle serveru Today Artisha Davisová vysvětluje, že když během nočního sledování Instagramu hledala jména se silným významem, narazila na jméno „Daviane“, o kterém se dozvěděla, že znamená „milovaný“. Dojata tímto významem vytvořila dvě varianty: „Davianna“ a „Davian“, a tak dala každému ze svých dětí personalizovanou verzi tohoto jména, které jí bylo blízké.
Tato neobvyklá volba má však jednu vtipnou nevýhodu: „Nikdo neví, jak se svá jména vyslovují,“ říká se smíchem. Jména jsou si tak podobná, že si je někdy plete i ona sama. Pro upřesnění, „Davianna“ se vyslovuje „da-ví-a-nu“, „Davian“, její jediný syn, „dej-ví-in“ a „Daviane“ se vyslovuje „dej-ví-on“.
Rodinná tradice, která se předává
Artisha Davisová, která je sama dvojčatem, vysvětluje, že tento zvyk pramení z její osobní zkušenosti, jelikož ona a její sestra mají velmi podobná křestní jména a často se staly obětí administrativních zádrhelů. Aby se vyhnula marginalizaci své čtvrté dcery, která se narodila letos na podzim, zvolila jméno, které má podobný zvuk a rytmus, „Devyn“, aby se cítila začleněná do této věkově blízké sourozenecké skupiny.
Tento neobvyklý příběh v sobě spojuje lásku, originalitu a upřímnou touhu vytvořit mezi jejími dětmi silné pouto prostřednictvím jejich křestních jmen.