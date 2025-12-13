Tohle jsou fráze, které byste dětem během vánočního období nikdy neměli říkat.

S blížícími se svátky mnoho dospělých podléhá pokušení využít Santa Clause jako vyjednávací nástroj, aby od svých dětí vymohli dobré chování. Podle rodinné psychoterapeutky Fiony Yassinové však tento typ řeči může zanechat trvalé jizvy v myslích malých dětí. Zde je stručný přehled frází, kterým se vyhnout, a důvodů, proč by se měly vyloučit, pokud chcete chránit blaho svých dětí.
„Jestli se nebudeš slušně chovat, budeš zařazen na seznam zlobivých.“
Je to klasická vánoční příprava, ale Fiona Yassin před ní varuje: může to způsobovat úzkost, zejména u dětí, které již mají psychickou zranitelnost. Spojování chování se strachem ( „budeš potrestán/a“, „nedostaneš žádné dárky“ ) děti učí, že jsou „lepší“, když jsou hodné – a proto „horší“, když nejsou. Nebezpečí: mohou se mylně domnívat, že jejich láska nebo hodnota závisí na jejich chování. A tato víra se může hluboce zakořenit.
"Santa Claus tě sleduje, dávej pozor."
Jemná, ale stejně úzkost vyvolávající variace. Dítě se může cítit neustále sledováno a posuzováno, a to i v zdánlivě bezvýznamných okamžicích. Toto imaginární sledování může vyvolávat stres a dokonce dítěti bránit v spontánním jednání. Vánoce je nejlepší nechat jako prostor radosti a svobody, ne jako místo neustálé kontroly.
"Dej pusu/obejmutí…"
I když se to může zdát neškodné, trvat na tom, aby dítě někoho políbilo nebo obejalo – prarodiče, tetu, kamaráda atd. – může podkopat jeho schopnost respektovat vlastní tělo a souhlasit. Dítě se učí, že jeho tělo mu nepatří zcela, že musí „poslouchat“ očekávání dospělých ohledně náklonnosti. Z dlouhodobého hlediska to může ovlivnit jeho chápání hranic a jeho práva na osobní prostor – což jsou zásadní lekce pro jeho osobní rozvoj.
"Zasloužím si další kousek dezertu."
Během svátečních jídel je běžné, že dospělý ledabyle řekne: „ Zasloužím si trochu víc“ nebo „Tenhle dezert jsem si zasloužil“. Podle odborníka tento typ fráze vysílá nebezpečný implicitní signál. Naznačuje, že potěšení – v tomto případě potěšení z jídla – si musí „zasloužit“. U dítěte to může vštípit myšlenku, že jídlo nebo prožívání potěšení je podmíněné, což přispívá k vytvoření, vědomě či nevědomě, vztahu k jídlu zatíženého vinou nebo negativního vztahu. Z dlouhodobého hlediska to riskuje rozvoj poruch příjmu potravy nebo nezdravého vztahu k potěšení a tělu.
"Udělej babičce laskavost, dojeď svůj talíř."
Pod rouškou zdvořilosti a dobrých úmyslů tato fráze učí děti ignorovat své vnitřní pocity – hlad, sytost – aby splnily očekávání ostatních. To může zastínit jejich schopnost naslouchat svému tělu a posílit myšlenku, že potěšení dospělých má přednost před jejich vlastními pocity. Povzbuzení ano. Vynucování ne. Tělesná autonomie se u stolu také rozvíjí.
"Uvědomuješ si, jaké máš štěstí? Jsou děti, které nemají nic."
Ačkoli je tato fráze motivována touhou rozšířit obzory dítěte, minimalizuje jeho emoce. Učí je, že cítit frustraci nebo zklamání je neoprávněné. Srovnávání však emoci nezmizí, ale umlčí ji. Uznání pocitů dítěte je vždy konstruktivnější.
"Usměj se trochu, vždyť jsou přece Vánoce."
I o Vánocích má dítě právo být unavené, rozrušené nebo prostě klidné. Vnucovat mu „správnou“ emoci se rovná popírání toho, co skutečně cítí. Povolení všech emocí, včetně těch méně radostných, přispívá ke zdravému emočnímu vývoji.
"Utáhli jsme si opasky, abychom vám udělali radost."
Vzhledem k rostoucím životním nákladům se toto tvrzení může zdát upřímné, ale u dítěte může způsobit stres a pocity viny. Když je dárek prezentován jako „rodinná oběť“, může si dítě spojovat vlastní štěstí nebo touhy s omezeními, nebo dokonce s nespravedlností – což je znepokojivý pocit při oslavě Vánoc, které mají být slavnostní a radostné.
Proč je důležité tyto reflexy přehodnotit?
Tyto fráze se mohou zdát neškodné, nebo dokonce použité v humorném tónu či jako tradice, ale podle rodinné psychoterapeutky Fiony Yassin mají potenciál mít trvalý vliv na sebevědomí, vztah k jídlu, pocit bezpečí a důvěry v rodinu, nebo dokonce na vědomí respektu a tělesného souhlasu.
Pokud jste někdy vyslovili některou z těchto frází, nepanikařte. Cílem není dokonalost, ale uvědomění si situace. Úprava jazyka znamená nabídnout dětem klidnější, respektivnější a bezpečnější prostředí. Vánoce nemusí být dokonalé, aby byly kouzelné; především musí být jemné. Volbou pozitivních, povzbudivých a respektujících slov dáváte mnohem víc než jen dárky: nabízíte pevný emocionální základ, zdravé spojení s tělem, s jídlem, s emocemi a se sebou samým. A to je dar, který vydrží i dlouho po 25. prosinci.
Několik tipů, jak si udržet kouzlo Vánoc bez stresu a výčitek svědomí
- Dejte přednost žádostem o spolupráci před hrozbami: „Mohl bys pomoct ozdobit stromeček?“ spíše než „Pokud to neuděláš, Ježíšek nepřijde.“
- Oceňujte pozitivní chování, aniž byste z něj dělali zásluhy spojené s dary – říkejte „Rád mi pomáháš, děkuji“ spíše než „když jsi hodný, dostaneš dárek“ .
- Mluvte o penězích a rozpočtu, až bude dítě dostatečně staré na to, aby tomu rozumělo, ale bez psychické zátěže.
- Respektujte dětská těla, jejich právo říct ne, i když jde o objetí nebo polibek – učte je souhlasu od útlého věku.
Stručně řečeno, vánoční období je bohaté na emoce, magii a tradice. Toto sváteční období by nemělo být synonymem pro stres, vinu nebo psychický tlak. Volbou laskavých slov, plných úcty a něhy, nabízíte svým dětem mnohem víc než jen materiální dar: vštěpujete jim pocit bezpečí, sebevědomí a víru ve vlastní hodnotu. Vánoce tak mohou zůstat vřelým a radostným časem.