FOFO, tento nový moderní syndrom: Zde je návod, jak zjistit, zda ho máte

Léa Michel
FOFO, neboli „strach ze zjištění“, je moderní syndrom, který vede lidi k vyhýbání se lékařským konzultacím nebo vyšetřením ze strachu z vážné diagnózy a nahrazuje tak FOMO (strach ze zmeškání informace). Tento jev, u kterého se očekává, že do roku 2025 výrazně vzroste, odráží rostoucí potřebu kontroly nad vlastním životem, ale zároveň s sebou nese riziko oddálení životně důležité léčby a snížení šancí na uzdravení.

Počátky a projevy FOFO

FOFO (strach ze špatných zpráv), který se objevil v důsledku sociálních médií a rozšířené úzkosti, se projevuje jako odmítnutí podstoupit vyšetření, jako jsou mamografie nebo testy prostaty, ze strachu z negativních výsledků. Může se vyskytovat izolovaně nebo souviset s poruchami, jako je hypochondrie, obsedantně-kompulzivní porucha nebo iatrofobie pramenící z negativních lékařských zkušeností. Psychologové poznamenávají, že někteří jedinci kompenzují nutkavým vyhledáváním odpovědí na Googlu nebo používáním chatbotů, čímž zhoršují svou úzkost.

Konkrétní dopad na veřejné zdraví

Průzkum provedený v USA v roce 2025 mezi 2 000 pracujícími dospělými odhalil, že tři z pěti se vyhýbají lékařským prohlídkám kvůli strachu nebo rozpakům, což je hlavní překážkou včasného odhalení. Ve Francii odborníci jako Dr. Lounici zdůrazňují, že tento strach brání zejména screeningu rakoviny prsu, což vede k „promarněné příležitosti“ pro onemocnění, která jsou při včasném odhalení vyléčitelná.

Strategie pro překonání FOFO

Aby se tato blokáda překonala, odborníci doporučují racionálně zvážit výhody včasné diagnózy oproti vnímaným rizikům a méně podceňovat vlastní odolnost tváří v tvář výsledkům. Mezi doporučené postupy patří: seskupení testů do jednoho sezení, přítomnost důvěryhodného přítele nebo člena rodiny, naplánování odměny po konzultaci a účast na uklidňujících aktivitách během čekání na výsledky. Pokud strach přetrvává, je k odstranění tohoto mechanismu nutná terapie s psychologem.

Stručně řečeno, FOFO ilustruje, jak informační zahlcení a iluze kontroly podkopávají preventivní zdravotní péči, ale jeho rostoucí popularita dláždí cestu pro vzdělávací kampaně a lepší psychologickou podporu. Rozpoznání jeho symptomů – chronické vyhýbání se lékařské péči, obsedantní online vyhledávání informací – je prvním krokem k opětovnému získání kontroly nad vlastním zdravím, aniž bychom podlehli paralýze strachu.

