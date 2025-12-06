To, co mu lékaři po 35 letech vyndali z nosu, šokovalo všechny.

Search here...

Candela Reybaud, 35letá argentinská nutriční specialistka a influencerka se 105 000 sledujícími na Instagramu, se koncem listopadu 2025 podělila o ohromující lékařský objev, který vysvětloval její chronické dýchací potíže od narození. Vyšetření provedené po opakující se infekci dutin odhalilo cizí předmět usazený v její pravé nosní přepážce, který byl po 35 letech tiché obstrukce endoskopicky odstraněn.

Dýchací problémy, které byly od dětství zlehčovány

Od svého narození v roce 1990 Candela dýchala převážně ústy, přičemž vzduch jí při nádechu sotva procházel pravou nosní dírkou, což jí ztěžovalo sport, spánek a každodenní činnosti. Zvyklá na toto nepohodlí nikdy nekonzultovala s ORL specialistou, protože to považovala za „osobní normu“, a to i přes dopad na kvalitu jejího života. Infekce dutin v roce 2024, která byla zpočátku léčena bez CT vyšetření kvůli chybějícímu lokálnímu přístupu, vedla k návratu jejích příznaků – bolesti v pravé tváři a zvýšené obstrukci – ve větší míře, což ji nakonec přimělo k důkladnému vyšetření.

Nepravděpodobný objev během skenování

Zobrazovací vyšetření odhalila malé cizí těleso o velikosti jen několika milimetrů, zapuštěné do nosní přepážky, které po desetiletích vytvořilo rhinolit. Lékař ho téměř za dvě hodiny endoskopicky odstranil: kousek přeložené a srolované lepicí pásky, zvápenatělý časem. „Zpočátku jsme nechápali, co to je,“ vzpomíná Candela, než byl jasně identifikován nečekaný předmět, který jí tak dlouho blokoval proudění vzduchu.

Pravděpodobný původ spojený s narozením

Její matka vzpomíná na epizodu respirační tísně na novorozeneckém oddělení, kde byla zavedena nosní trubice pro ventilaci: lepicí páska použitá k upevnění zařízení se mohla uvolnit a zůstat přilepená během vyjímání. „Je to jediné logické vysvětlení, které jsme našli,“ vysvětluje matka a zdůrazňuje nepravděpodobnost, ale také soudržnost této hypotézy vzhledem k absenci jiných zjevných příčin.

Závan čerstvého vzduchu a poselství uvědomění

Po extrakci dýchá Candela „každý den lépe“ a ve 35 letech objevuje pocit čistých nosních dírek, což se okamžitě projevuje zlepšením jejího každodenního života. Její video na Instagramu se stalo virálním a povzbuzuje lidi, aby nezlehčovali chronické příznaky: „Pokud moje zkušenost někomu pomůže včas vyhledat lékařskou pomoc, bude to stát za to.“ Tento extrémně vzácný případ zdůrazňuje důležitost vyšetření, pokud se potýkáme s přetrvávajícími, ba i obvyklými, nepohodlími.

Candela Reybaud ve svém jedinečném příběhu ilustruje, jak se tělo dokáže tiše přizpůsobit netušeným anomáliím, někdy i po celý život. Její „záhadná“ cesta slouží jako připomínka toho, že přetrvávající příznaky by se nikdy neměly ignorovat, i když se zdají být součástí naší „normálnosti“. Sdílením svých zkušeností pomáhá prolomit trivializaci určitých poruch a povzbuzuje každého, aby naslouchal signálům svého těla.

