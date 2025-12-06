To, co mu lékaři po 35 letech vyndali z nosu, šokovalo všechny.

Candela Reybaud, 35letá argentinská nutriční specialistka a influencerka se 105 000 sledujícími na Instagramu, se koncem listopadu 2025 podělila o ohromující lékařský objev, který vysvětloval její chronické dýchací potíže od narození. Vyšetření provedené po opakující se infekci dutin odhalilo cizí předmět usazený v její pravé nosní přepážce, který byl po 35 letech tiché obstrukce endoskopicky odstraněn.
Dýchací problémy, které byly od dětství zlehčovány
Od svého narození v roce 1990 Candela dýchala převážně ústy, přičemž vzduch jí při nádechu sotva procházel pravou nosní dírkou, což jí ztěžovalo sport, spánek a každodenní činnosti. Zvyklá na toto nepohodlí nikdy nekonzultovala s ORL specialistou, protože to považovala za „osobní normu“, a to i přes dopad na kvalitu jejího života. Infekce dutin v roce 2024, která byla zpočátku léčena bez CT vyšetření kvůli chybějícímu lokálnímu přístupu, vedla k návratu jejích příznaků – bolesti v pravé tváři a zvýšené obstrukci – ve větší míře, což ji nakonec přimělo k důkladnému vyšetření.
Nepravděpodobný objev během skenování
Zobrazovací vyšetření odhalila malé cizí těleso o velikosti jen několika milimetrů, zapuštěné do nosní přepážky, které po desetiletích vytvořilo rhinolit. Lékař ho téměř za dvě hodiny endoskopicky odstranil: kousek přeložené a srolované lepicí pásky, zvápenatělý časem. „Zpočátku jsme nechápali, co to je,“ vzpomíná Candela, než byl jasně identifikován nečekaný předmět, který jí tak dlouho blokoval proudění vzduchu.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Pravděpodobný původ spojený s narozením
Její matka vzpomíná na epizodu respirační tísně na novorozeneckém oddělení, kde byla zavedena nosní trubice pro ventilaci: lepicí páska použitá k upevnění zařízení se mohla uvolnit a zůstat přilepená během vyjímání. „Je to jediné logické vysvětlení, které jsme našli,“ vysvětluje matka a zdůrazňuje nepravděpodobnost, ale také soudržnost této hypotézy vzhledem k absenci jiných zjevných příčin.
Závan čerstvého vzduchu a poselství uvědomění
Po extrakci dýchá Candela „každý den lépe“ a ve 35 letech objevuje pocit čistých nosních dírek, což se okamžitě projevuje zlepšením jejího každodenního života. Její video na Instagramu se stalo virálním a povzbuzuje lidi, aby nezlehčovali chronické příznaky: „Pokud moje zkušenost někomu pomůže včas vyhledat lékařskou pomoc, bude to stát za to.“ Tento extrémně vzácný případ zdůrazňuje důležitost vyšetření, pokud se potýkáme s přetrvávajícími, ba i obvyklými, nepohodlími.
Candela Reybaud ve svém jedinečném příběhu ilustruje, jak se tělo dokáže tiše přizpůsobit netušeným anomáliím, někdy i po celý život. Její „záhadná“ cesta slouží jako připomínka toho, že přetrvávající příznaky by se nikdy neměly ignorovat, i když se zdají být součástí naší „normálnosti“. Sdílením svých zkušeností pomáhá prolomit trivializaci určitých poruch a povzbuzuje každého, aby naslouchal signálům svého těla.