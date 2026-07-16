Vlna veder: jednoduché gesto jazykem, které pomáhá ochladit se

Pohoda
Émilie Laurent
Rouler la langue pour fraîcheur yoga
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Vlny veder, které postihují velkou část Evropy, se zdají nekonečné. A i když toto tísnivé horko přetrvává, tělo se s tím snaží vyrovnat. Aby se lidé ochladili, mávají vějíři, vyrábějí si ledové náhrdelníky a stříkají na sebe mlhu. Tato učitelka jógy však má jinou, neobvyklejší techniku: roluje jazykem, aby si tělo přizpůsobila pokojové teplotě.

Sītaliho dýchání, magický vzorec pro ochlazení

Vlna veder je neúprosná a máme pocit, jako bychom přistáli ve filmu "Den svišťů". Každý výlet je jako zkouška ohněm. Asfalt je jako hořící uhlíky, vzduch je dusnější než pouštní vzduch a sebemenší krok promění naše těla v kaluže. Toto horko je téměř apokalyptické. Ani teploměr už nemá dostatek čísel, aby přesně změřil teplotu na slunci.

Někteří se rozhodnou zůstat schoulení ve tmě, zatímco jiní jsou nuceni statečně překonávat tuto tísnivou atmosféru, aby mohli jít do práce nebo dodržet schůzky. V tomto počasí, které taví plastové židle a je tak horké, že by se v něm dalo usmažit vejce, touží tělo migrovat na ledové kry. Jenže současná technologie nám zatím neumožňuje teleportovat se na jiný kontinent ani se zavřít do kryogenní kapsle.

Takže si vystačíme s tím, co máme: přenosné ventilátory, nákrčníky, které foukají studený vzduch, rozprašovače… Každá věc, od papírového časopisu po aktovku, se také stává improvizovaným ventilátorem. Tvůrkyně obsahu @intuitibelle, která je ztělesněním moudrosti, má poměrně speciální techniku, jak snížit tělesnou teplotu. Dělá něco, co vypadá jako grimasa. Nadšenci jógy vědí, že je to mnohem víc než jen vtipný výraz. Je to účinný „jógový trik“ s názvem: Sitali breathing. Sanskrtský termín, který doslova znamená „chladný“.

Snadno reprodukovatelná technika inspirovaná jógou

Buďte ujištěni: abyste si vyzkoušeli tento typ dýchání, který působí jako zabudovaná klimatizace, nemusíte být expert. Je to jednodušší než stojka na hlavě nebo póza vrány. Stačí být flexibilní s jazykem, abyste si mohli vyzkoušet toto malé ústní cvičení. „Protočíte jazykem, jemně se nadechnete… a bum: dovnitř vnikne super chladný vzduch. Jako mini ventilátor v ústech,“ vysvětluje tvůrce tohoto videa.

Toto mírné kroucení jazyka, které bylo v minulosti téměř školní výzvou, vám umožňuje cítit čerstvý vzduch vstupující do vašeho těla. Vytváří jakýsi „průchod“. Pro optimalizaci tohoto pohybu se pomalu nadechnete touto trubicí vytvořenou z jazyka, jazyk stáhnete a zavřete ústa. Poté jemně vydechnete nosem. Existuje také varianta pro lidi, kterým se nikdy nepodařilo takto kroutit jazyk a kteří věří, že je to dar přírody. Zde je návod, jak to udělat pro ty, kteří uvízli v rutině od základní školy:

  • Rty zůstávají mírně pootevřené.
  • Zuby se téměř dotýkají
  • Jemně se nadechujeme zuby, přičemž vydáváme slabý pískavý zvuk.
  • Pak vydechněte nosem

Co to vlastně tělu přináší

Je těžké si představit, že byste tento neobvyklý výraz obličeje použili v přeplněném metru nebo uprostřed hustého davu. Báli byste se, že budete vypadat jako naprostý podivín nebo že si vás někdo špatně vyloží. Přesto by byla škoda toto malé gesto vynechat ze strachu, že budete vypadat směšně nebo že budete odsouzeni.

Za touto výzvou raného dětství se skrývá především terapeutická grimasa, která hluboce rezonuje v těle. „Je to starobylá pránájáma, která pomáhá snižovat tělesnou teplotu, zklidňovat nervy, uklidňovat mysl (a silné emoce) a zlepšovat trávení,“ vysvětluje tento kouč a dokazuje, že klid není ani ztracenou iluzí, ani lákadlem knih o svépomoci.

Tento malý pohyb jazyka nejenže probouzí naše vnitřní dítě, ale také dokazuje, jak moc tento orgán dokáže uklidnit tělo. Aby uklidnili bloudivý nerv , někteří wellness specialisté dokonce denně vyplazují jazyk. Je to mimo jiné relaxační rituál. Zde je dobrý důvod, proč jazyk používat i k něčemu jinému než k selfie z dovolené.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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