Thalassofobie: když strach z moře napadne vaši dovolenou

Zatímco někteří lidé si libují v představě, že se ponoří do slané vody, zaplavou si mezi vlnami a skočí do otevřeného oceánu, jiní strnou při pohledu na horizont. Panikaříte, jakmile se vám nohy dotknou země? Zůstáváte blízko břehu, i když je moře klidné? Jakmile voda ztmavne, představujete si okamžitě to nejhorší? Tento hluboký strach z hlubin moře má jméno: talasofobie. A zdaleka není ojedinělý.
Thalassofobie, aneb když moře zklidňuje úzkosti
Mnoho lidí odpočítává dny do letních prázdnin jako děti před Vánoci. Mnozí sní o koupání v odlehlých zátokách, o napodobování ryb v azurové vodě se šnorchlem, o pronájmu katamaránů na akrobacii v tomto obrovském bazénu stvořeném Matkou Přírodou. V kolektivní představivosti moře a oceán vytvářejí kulisu pro letní sezónu a slibují úspěšnou dovolenou. To, co většina lidí považuje za ráj, se však pro ty, kteří trpí talasofobií, podobá noční můře v bdělém stavu. Nejenže jsou vůči této obojživelné aktivitě uzavřeni, ale zažívají skutečný neklid tváří v tvář temným vodám, které se během několika uzlů změní z průsvitné azurové na tmavě modrou.
Pouhá představa, že jsou na lodi na otevřeném moři, aniž by viděli břeh, je uvrhává do paniky. A nemluvíme o nějaké malé, nestabilní rybářské chatrči, která hrozí převrácením při sebemenším vlnění. Dokonce i plavba trajektem ve tmě je uvrhává do nepohodlí. Paddleboarding nad mořem zahaleným tajemstvím, jehož obsah je nemožné pochopit, je prostě vyloučený. Provádění dělových koulí z lodního skokanského můstku, navzdory záchranné vestě a spalujícímu horku, které si prakticky říkalo o koupání, je také nad jejich síly.
Raději luští křížovky na lehátkách, než aby se vydávali do vody, místa plného tajemství a hemžícího se podivnými tvory. Možná jste si i vy už vymysleli výmluvy jako „mám mořskou nemoc“ nebo „nechci si namočit vlasy“ , abyste se nestali budoucí inspirací pro tvůrce hororů. V lékařské terminologii talasofobie popisuje intenzivní, iracionální a nekontrolovatelný strach z hlubin moře. Jezera, oceány a moře nevyvolávají potěšení, ale stres, pocení, závratě a bušení srdce.
Příznaky, které se objevují v případech talasofobie
Zatímco mnoho studií tvrdí, že moře je uklidňujícím místem , na osoby s talasofobií má opačný účinek. Pro lidi trpící talasofobií je dovolená u vody skutečnou zkouškou. Všechno jim připomíná jejich úzkosti, včetně propagačních plakátů na úvodní lekce potápění. Pro ně je tato rozlehlá vodní plocha obrovskou hrozbou.
Přestože je vlajka zelená a moře je pusté a medúzy se nacházejí, neustále vidí pod vlnkami nebezpečí. Často se jim říká „zbabělci“, ale přesto cítí skutečný vnitřní zmatek, když už nevidí dno. Tváří v tvář tmavému jezeru, moři, které je až příliš závratné, nebo dokonce obrazům z dokumentu o korálech či vracích lodí mohou zažít:
- Zimnice
- Nadměrné pocení
- Problémy s dýcháním
- Bušení srdce
- Závratě nebo nevolnost
- Bolest na hrudi nebo pocit tísně
- Záchvaty úzkosti
Odkud se bere ten strach z velkých vodních ploch?
Thalassofobie je strach, který je stále podceňován. Přesto postihuje mnoho lidí. Kdo někdy neztratil veškerou odvahu, když se během poklidného plavání přesunul z uklidňujícího písku do naprosté nicoty? Kdo někdy neskočil a neběžel plnou rychlostí ke břehu, když ucítil, jak se mu o nohu otřela zatoulaná mořská řasa? Thalassofobie nepochází ze sledování hororů odehrávajících se v kalných vodách. Ve skutečnosti oceán skrývá značné množství tmy.
Doposud lidé prozkoumali méně než 10 % oceánského dna… což z něj činí úrodnou půdu pro strach a fantazii. Pro lidi, kteří nenávidí nezodpovězené otázky a rádi luští všechno, je neznámé děsivé. Takže si přirozeně, bez viditelnosti, představujeme prehistoricky vypadající tvory s ostrými zuby, připravené nás stáhnout do propasti. Nemůžeme si pomoct a vymýšlíme si katastrofické scénáře. A to je jen špička tohoto psychologického ledovce. Thalassofobie může také pramenit z dětského traumatu: plavání, které málem skončilo utonutím, odvaha, která se zvrtla…
Jak se znovu spojit s mořem a strávit klidné léto?
Dobrá zpráva: talasofobie není nevyhnutelná, ani není trestem k trávení každého léta přilepeného k lehátku daleko od břehu. Tento strach, jakkoli je ohromující, se může zmírnit, pokud se s ním nebudete snažit brutálně bojovat. Nemá smysl se nutit zítra potápět na otevřeném moři nebo souhlasit se šnorchlovacím výletem, abyste si „dokázali“, že jste schopni. U fobií přístup „úderu blesku“ málokdy funguje.
Nejúčinnějším přístupem zůstává postupné odhalování. Začněte pozorováním moře z pláže, poté se ve vodě projděte až po kotníky, zvykněte si na pohyb vln a postupujte krůček po krůčku, aniž byste překročili svou toleranci. Cílem není hrát si na mořskou pannu z Calanques nebo se stát další mořskou pannou, ale znovu se naučit spojovat moře s pocitem bezpečí. Mediální server Santé Magazine doporučuje hypnoterapii, která vám umožní mentálně se promítnout do světa, který vám cvaká zuby. Vyzdvihuje také přednosti kognitivně behaviorální terapie, která nahradila strach klidem.
Koneckonců, znovu se spojit s mořem nemusí nutně znamenat přeplavání Atlantiku. Někdy stačí jen ponořit prsty u nohou do vody, aniž byste si představovali, že se pod pěnou skrývá mořská příšera.