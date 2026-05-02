Záškuby očních víček: ve většině případů nezhoubný příznak

Pohoda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Shiny Diamond / Pexels

Začne vám náhle samo od sebe cukat víčko? Toto malé, mimovolní chvění může být překvapivé, někdy otravné nebo dokonce znepokojivé. Ve velké většině případů je však tento jev neškodný a spontánně odezní.

Vědecký název pro velmi častý problém

Tento třes má lékařský název: myokymie očních víček. Zahrnuje malé, mimovolní kontrakce svalů kolem oka. Nejčastěji postihuje dolní víčko, ale může být postiženo i horní víčko. Tyto křeče jsou obecně:

  • lokalizováno na jednom oku
  • občasní pracovníci
  • bezbolestný
  • krátké trvání, od několika sekund do několika minut

Někdy se tyto srdeční tepy opakují po několik dní nebo dokonce i týdnů, aniž by naznačovaly vážný problém.

Proč se vám zvedá víčko?

Ve většině případů tento příznak souvisí spíše s každodenními faktory než s nemocí.

Stres a únava

Toto je hvězdné duo spouštěčů. Během období duševního napětí nebo přetížení se nervový systém někdy stává citlivějším. V důsledku toho mohou svaly reagovat malými, mimovolními kontrakcemi. Významnou roli hraje i nedostatek spánku. Unavené tělo se může stát reaktivnějším, a to i v oblasti očních víček.

Příliš mnoho kávy nebo stimulantů

Kofein stimuluje nervový systém. Konzumace silné kávy, intenzivního čaje nebo energetických nápojů v rychlém sledu může k těmto mírným křečím přispívat.

Opakující se obrazovky

Počítač, telefon, tablet… vaše oči tvrdě pracují celý den. Dlouhodobé sledování obrazovek může vést k namáhání očí a někdy i k suchým očím, což jsou dva faktory, které mohou vyvolat záškuby očních víček.

Suché oči

Pokud oko nedostává lubrikaci, může dojít k podráždění. K tomu dochází častěji při použití klimatizace, suchého topení, kontaktních čoček nebo dlouhého strávení hodin před obrazovkou.

Jak dlouho to trvá?

Dobrá zpráva: myokymie očních víček obvykle sama odezní během několika dní. Někdy se může opakovaně opakovat po dobu několika týdnů, ale zůstává neškodná, pokud:

  • zůstává omezeno na oční víčko
  • ona úplně nezavře oko
  • Není doprovázeno žádnými dalšími příznaky

Často stačí k uklidnění situace lepší spánek, zpomalení tempa nebo omezení stimulantů.

Kdy byste se měli poradit s lékařem?

Ačkoli je tento jev obvykle neškodný, některé příznaky vyžadují lékařskou pomoc. Pokud:

  • Křeče přetrvávají několik týdnů bez zlepšení.
  • oko se samovolně zavírá
  • další oblasti obličeje se stahují
  • objeví se bolest, zarudnutí nebo otok
  • Zaznamenáváte poruchy vidění

Ve vzácných případech mohou výraznější a přetrvávající kontrakce odpovídat blefarospasmu, který vyžaduje specifickou léčbu.

Měli bychom se obávat neurologického onemocnění?

Je to běžný problém, ale jednoduché, izolované záškubnutí očního víčka je zřídka spojeno s neurologickým onemocněním. Některé patologie mohou zahrnovat svalové příznaky, ale pokud se jedná pouze o záškubnutí očního víčka bez dalších doprovodných příznaků, je příčina nejčastěji neškodná. Jinými slovy: tento příznak je alarmující, ale obvykle neznamená nic vážného.

Jak zmírnit tento drobný nervový tik?

Několik jednoduchých kroků může pomoci vašemu tělu a očím znovu získat klid:

  • dostatek spánku
  • omezte kávu, čaj nebo stimulující nápoje
  • Dělejte si pravidelné přestávky u obrazovky
  • Použijte pravidlo 20-20-20: každých 20 minut se na 20 sekund dívejte do dálky.
  • Záměrné mrkání pro podporu hydratace
  • V případě potřeby použijte umělé slzy na radu lékárníka.

Pokud je příčinou stres, mohou být užitečné i relaxační techniky, jako je hluboké dýchání nebo meditace.

Stručně řečeno, záškuby očních víček jsou často nenápadným signálem těla: únava, napětí, přepracované oči. Není třeba se stydět, není třeba se znepokojovat. Většinou stačí několik úprav, aby se vše vrátilo do normálu. A pokud přetrvávají nebo vás výrazně obtěžují, může vás uklidnit a vést zdravotnický pracovník.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Cvičení nohou doma: kompletní průvodce silovým tréninkem pro ženy

Posilování nohou doma není pomíjivý trend. Je to konkrétní, dostupný a pozoruhodně účinný způsob, jak zlepšit držení těla,...

Hrbolky na bradavkách: je to normální, nebo bych se měla poradit s lékařem?

Někdy se kolem bradavek objeví malé hrbolky, které vyvolávají určité obavy. Možná je to tření o podprsenku nebo...

Proč je opětovné spojení s dětskými koníčky dobré pro mozek

Během dětství se věnujeme nespočtu aktivit, některé jsou spíše rekreační než jiné. Lámeme rekordy ve švihadle, vybarvujeme si...

Domácí cvičební program pro ženy bez vybavení

Cvičení doma bez vybavení je možné, efektivní a dostupné pro každého. Ať už jste začátečník, nebo chcete svůj...

10 nejlepších cviků na hýždě pro ženy doma

Posilování hýždí, aniž byste museli opustit domov, je nejen možné, ale také pozoruhodně efektivní. Samotná tělesná hmotnost je...

Ve věku 20 let oslepl tento americký turista na jedno oko po obyčejné sprše.

Jednoduché, každodenní gesto, sprcha bez přemýšlení... a život obrátený vzhůru nohama. Tohle zažila dvacetiletá Američanka Grace Jamisonová během...