Překvapivá souvislost mezi IQ a pozdním strávením noci, uvádí studie

Je poznávání ponoc známkou bystrější mysli? Tato myšlenka fascinuje, baví a často vyvolává debaty. Rozsáhlá vědecká studie nyní vrhá detailní a podnětné světlo na souvislost mezi spánkovými vzorci a intelektuálním výkonem, která je daleko od stereotypů o nočních sovách.
Rozsáhlá studie pro pochopení mozku a biologických hodin
Aby tuto otázku prozkoumali, analyzovali vědci z Imperial College London data od více než 26 000 dospělých. Jejich přístup byl ambiciózní: porovnávali chronotypy účastníků – noční sovy, ranní ptáčata nebo osoby se středně pokročilým profilem – s různými kognitivními ukazateli. Zkoumali obecnou inteligenci, paměť, logické uvažování a reakční dobu.
Výsledky ukazují, že ti s profilem „pozdního ptáčata“ nebo středně pokročilého ptáčata dosahují v průměru lepších výsledků než ranní ptáčata. Jedná se o skutečný, ale mírný rozdíl, který by měl být interpretován s opatrností. Vědci hovoří o mírně lepší kognitivní funkci, aniž by kdy tvrdili, že pozdní vstávání činí člověka inteligentnějším. Každý jedinec je jedinečný a tyto trendy jsou viditelné pouze na statistické úrovni.
Noční ptáci a intelektuální stimulace
Proč z této výhody těží noční sovy? Studie potvrzuje stávající pozorování: profily nočních sov jsou častější v kreativních oblastech. Výtvarné umění, hudba, psaní a design často přitahují lidi, jejichž duševní energie je na konci dne na vrcholu.
Večery nabízejí jedinečnou atmosféru. Klidné prostředí, méně vyrušování a pocit duševního prostoru mohou podpořit hlubokou koncentraci. Tyto podmínky podporují svobodnější a plynulejší myšlení, které vede k objevování nových nápadů. Tato dynamika vytváří pozitivní vztah k intelektuální práci, spojený s motivací, osobním vyjádřením a potěšením z tvorby.
Jedna otázka zůstává otevřená: podporuje tento životní styl kognitivní schopnosti, nebo si přirozeně intelektuálně stimulovaní lidé snáze osvojí pozdější tempo? Věda se k tomuto tématu zatím nevyjádřila.
Spánek, ústřední pilíř kognitivního výkonu
I když může být doba spánku zdrojem zvědavosti, délka spánku nenechává prostor pro pochybnosti. Výzkumníci zdůrazňují klíčový bod: nejlepší kognitivní výkon je pozorován u lidí, kteří spí 7 až 9 hodin za noc. Tento faktor dalece převyšuje chronotyp.
Dostatečný spánek podporuje paměť, zlepšuje duševní jasnost a rychlost zpracování informací. Naopak nedostatek spánku vede k výraznému snížení pozornosti, zvýšené duševní únavě a snížené schopnosti reakce. I ti nejoddanější noční ptáčci zažívají pokles schopností, když zanedbávají odpočinek. Poselství je jasné: respektování vašich spánkových potřeb je přímou investicí do vaší kognitivní vitality.
Výsledky interpretujte inteligentně a objektivně
Odborníci nabádají k opatrnosti. Statistická souvislost neznamená vztah příčiny a následku. Výsledky mohou ovlivnit i další faktory, jako je úroveň vzdělání, pracovní prostředí, životní styl nebo dokonce určité kognitivní změny související s věkem, které ovlivňují spánek.
Studie spíše než oslavování pozdních nocí nabádá k širšímu zamyšlení nad přizpůsobením našeho životního stylu. Autoři zejména navrhují přehodnocení některých školních a pracovních rozvrhů tak, aby lépe odpovídaly přirozeným chronotypům. Takový přístup by mohl snížit spánkový deficit, zlepšit celkovou pohodu a dlouhodobě zachovat zdraví mozku.
Tento výzkum v konečném důsledku přináší povzbudivé poselství. Neexistuje žádný univerzálně „správný“ nebo „špatný“ rozvrh. Klíčem je naslouchat svým vnitřním hodinám, pěstovat regenerační spánek a vytvářet podmínky příznivé pro vaši duševní pohodu. Ať už jste energický ranní ptáče nebo inspirovaná noční sova, váš mozek funguje nejlépe, když respektujete svůj přirozený rytmus.