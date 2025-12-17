Search here...

V 51 letech jí těchto 10 jednoduchých kroků umožnilo rozloučit se s těžkýma nohama.

Pohoda
Léa Michel
@celineroyoff/Instagram

Pocit dobrého těla nemá nic společného s rande na narozeninovém dortu. Céline Roy, které je 51 let, sdílí radostnou vizi pohody, kde se lehkost buduje malými, každodenními činy. Prostřednictvím své osobní zkušenosti vypráví, jak 10 jednoduchých návyků proměnilo její fyzické pocity, zejména tím, že ukončilo pocit těžkých nohou.

Pěstování lehkosti v každodenním životě

Pro Céline Roy to všechno začíná uvědomělejšího vztahu k jejímu tělu. Žádné zázraky ani nerealistické sliby, ale důsledná rutina. Jedním z jejích prvních instinktů je zvednout nohy na konci dne. Pár minut stačí, říká, k okamžitému pocitu uvolnění a podpoře krevního oběhu. Tento okamžik se stává téměř rituálem, zaslouženým odpočinkem po aktivním dni.

Dalším rituálem, který si obzvláště užívá, je proud studené vody na nohou. Tato sprcha, která neustále stříká od kotníků směrem nahoru ke stehnům, působí jako osvěžující závan. Céline si cení tento pocit svěžesti, který probouzí tělo a dodává jí skutečnou dávku energie.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Céline Roy (@celineroyoff)

Dotýkat se, hydratovat, stimulovat

Masáž hraje v její rutině také ústřední roli. Lymfodrenáž, hloubková masáž tkání nebo cílená automasáž: Céline zkoumá různé techniky ke stimulaci tkání a obnovení krevního oběhu. Věnuje pozornost i chodidlům, masíruje klenby, je přesvědčena, že tam vše začíná.

Ve stejném duchu praktikuje suché kartáčování. Tento osvěžující úkon, který provádí před sprchováním, nejenže odlupuje pokožku, ale také stimuluje lymfatický systém. Céline také klade důraz na základní, často podceňovaný reflex: hydrataci. Pití dostatečného množství vody je nedílnou součástí udržování její pohody. Pro ni jsou nohy, které se cítí dobře, také nohama, které jsou správně hydratované, a to jak zevnitř, tak zvenčí.

Pohybujte se s jemností a inteligencí

Pokud jde o pohyb, Céline pravidelně zahrnuje protahování, zejména zadní strany nohou, aby si udržela flexibilitu svalů a zabránila zbytečnému napětí. Tyto protahovací chvíle se stávají časem pro opětovné spojení, kdy se člověk nadechne a uvolní.

Posilování svalů je také součástí její rutiny, ale vždy jemné. Zvláštní pozornost věnuje excentrickým cvikům, tedy cvikům, při kterých se sval prodlužuje, a dává přednost cvičení naboso nebo v ponožkách před teniskami. Inspiruje se pilatesem a tancem a hledá plynulé a kontrolované pohyby.

Zpráva bez nátlaku

Céline Roy se těmito tipy nesnaží vnutit žádný model ani diktovat, jak se chovat. Sdílí to, co jí funguje, s otevřeností. Jsou to její vlastní tipy, založené na jejích zkušenostech a pocitech, a v žádném případě nejsou povinné, ať už vám je 30, 50 nebo více.

Stručně řečeno, její poselství je jasné: každé tělo je jedinečné, každá cesta jiná. Klíčem je naslouchat svým potřebám, respektovat své vlastní tempo a vybrat si to, v čem se cítíte dobře. Lehkost podle Céline Roy není standard, o který se usiluje, ale pocit, který je třeba přijmout bez tlaku a s velkou jemností.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Po obědě je ideální zdřímnutí kratší, než si myslíte.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Po obědě je ideální zdřímnutí kratší, než si myslíte.

Kdo by nesnil o tom, že se pár hodin po obědě ponoří do klidného a regeneračního spánku? Co...

Máte strach z pořádání svátků? Zde je návod, jak to překonat.

Zima se blíží, rozsvěcují se vánoční světýlka a s nimi se může objevit i menší knedlík v žaludku....

FOFO, tento nový moderní syndrom: Zde je návod, jak zjistit, zda ho máte

FOFO, neboli „strach ze zjištění“, je moderní syndrom, který vede lidi k vyhýbání se lékařským konzultacím nebo vyšetřením...

Unavení „bezdůvodně“? Co se vám asi snaží říct vaše mysl

Cítíte se vyčerpaní i po dobrém nočním spánku a nechápete proč? Tato přetrvávající únava by mohla být nenápadným...

Tohle jsou známky toho, že vás vaše práce vyčerpává

Milujete to, co děláte, ale něco není úplně v pořádku. Cítíte se méně motivovaní, unavenější a někdy dokonce...

„Nejhorším nepřítelem středního věku není věk“: otevírá se tato matka dvou dětí

Vstup do čtyřicítky je trochu jako otevření nové kapitoly, aniž byste plně věděli, co očekávat: vzrušující, někdy matoucí,...

© 2025 The Body Optimist