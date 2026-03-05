„Nečekala jsem to“: Tato maminka se s námi podělila o překvapivou změnu během svého těhotenství

Shante Fonseca (33), matka tří dětí, se na TikToku podělila o svůj nečekaný zážitek z těhotenství po plastice břicha. Tento virální příběh odhaluje, jak její pupík nabyl překvapivého tvaru, a vyvolal smích i zamyšlení nad tělesnými proměnami.
Abdominoplastika a pak změna života
Shante podstoupila v květnu 2023 abdominoplastiku, přesvědčená, že její rodina je kompletní. Jako samoživitelka tří dětí dokonce uvažovala o podvázání vejcovodů. Setkání se svým bezdětným partnerem však všechno změnilo: „I královna si to může rozmyslet,“ s humorem řekla časopisu People a rozhodla se přivítat čtvrté dítě.
Šok z pupku, který se „otočí“
V desátém týdnu si všimla šokující změny: „Můj pupík se skoro otočil ven, vypadá jako spodek pomeranče, to jsem nečekala.“ Žádný předchozí výzkum ji na tuto pooperační proměnu nepřipravil. Zpočátku ji to pobavilo, ale později přiznala, že se cítí nejistěji a více se schovává, i když je hrdá na to, že nosí dítě.
Fyzická bolest a napjatá kůže
Těhotenství po abdominoplastice přináší nové pocity: „Bolí to, doslova cítíte, jak se vám kůže natahuje,“ vysvětluje. Její jizva tmavne a prochází zvláštní fází, zatímco napětí kůže se stává intenzivním. Dokonce se děsí i možnosti další operace po porodu.
Video na TikToku, které spojuje matky
Její účet na TikToku explodoval a zaplavily ji tisíce komentářů od žen, které si prošly stejnou zkušeností. „Spojit se s ostatními prostřednictvím sociálních médií je úžasné! Vědět, že s křivým pupíkem nejsem sama,“ radovala se. Navzdory určité kritice tato solidarita posílila její sebevědomí a normalizovala tyto tabuizované změny.
Poselství posílení postavení žen
Shante povzbuzuje ty, které zvažují operaci: „Dámy, máte moc změnit názor.“ Proměňuje nečekanou fyzickou transformaci v okamžik spojení a připomíná jim, že ženské tělo se vyvíjí, přizpůsobuje a zaslouží si spíše soucit než soud.
Shante Fonseca svým „oranžovým“ pupkem a otevřenou povahou boří tabu obklopující těhotenství po operaci. Její příběh ukazuje, že mateřské tělo skrývá překvapení, ale sdílení autenticity vytváří spojení. Ve 33 letech dokazuje, že milovat svou cestu – i tu neočekávanou – zůstává největším vítězstvím.