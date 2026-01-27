Neúctivá péče na porodnicích: skrytá stránka porodního zážitku

Porod by měl být v tom nejlepším slova smyslu nezapomenutelným dobrodružstvím. Pro mnoho žen je však tento zážitek poznamenán zraňujícími slovy, nežádoucími činy nebo hlubokým nedostatkem porozumění. Za uklidňujícími zdmi porodnic se někdy skrývá mnohem méně idylická realita.
Globální problém, který je stále příliš často trivializován
Ženy po celém světě hlásí zkušenosti s porodem, které byly drsné, ponižující nebo dehumanizující. Medikalizace porodu sice vedla k dramatickému zlepšení bezpečnosti, ale někdy také vzdálila lidský prvek od jádra péče. Světová zdravotnická organizace již několik let upozorňuje na praktiky sahající od neoprávněného odmítnutí úlevy od bolesti až po používání lékařských zákroků bez souhlasu, jakož i na blahosklonné nebo vinu vyvolávající poznámky.
Tyto situace se neomezují pouze na prekérní kontexty. I v zemích s efektivními systémy zdravotní péče mnoho žen uvádí, že se cítí neviditelné, nebo dokonce o vlastní porod přišly. Subjektivní prožitek tohoto porodu však hraje zásadní roli v duševním a emocionálním zdraví po porodu. Porod prožívaný jako násilný může zanechat trvalé jizvy, které sahají daleko za hranice porodního sálu.
Francie, zrcadlo této reality
Ve Francii studie ukázala, že tento rozšířený, ale všudypřítomný pocit je rozšířený. Téměř každá čtvrtá žena uvádí, že během porodu zažila péči vnímanou jako neuctivá. To se může projevit v podobě nevhodných poznámek, autoritářského tónu, absence vysvětlení nebo zákroků provedených bez souhlasu.
Toto chování, někdy minimalizované, má nicméně měřitelný dopad. Dotyčné ženy vykazují více symptomů poporodní deprese s výrazně vyšším rizikem než v běžné populaci. Jinými slovy, emocionální a vztahové klima porodu přímo ovlivňuje psychickou pohodu matek, a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu.
Realita sdílená za hranicemi
Tento jev nezná hranic. Vyšetřování provedená v Africe, Latinské Americe a jižní Evropě přinášejí podobné zprávy: ženy svázané bez vysvětlení, zbavené soukromí, slovně vyhrožované nebo s nimi zacházeno bez ohledu na jejich emoce a volby. Některé popisují svůj porod jako utrpení poznamenané spíše strachem než důvěrou.
Ozvat se často zůstává obtížné. Stud, strach z toho, že jim nebude věřeno, nebo právní nejednoznačnost obklopující tyto praktiky odrazují lidi od sdílení svých příběhů. Skupiny, sdružení a výzkumníci však pracují na tom, aby tyto zkušenosti zdokumentovali, dali jim hlas a transformovali tyto příběhy v katalyzátory změny.
Hluboké důsledky pro duševní zdraví
Psychologické důsledky neuctivé péče jsou nyní jasně prokázány. Kromě poporodní deprese stále více studií zdůrazňuje perinatální posttraumatický stres. Porod prožívaný jako ztráta kontroly, nedostatek respektu nebo narušení důvěry může mít trvalý dopad na vztah člověka k sobě samému, k vlastnímu tělu, k dítěti a dokonce i na budoucí těhotenství.
Tyto poruchy nejsou ani vzácné, ani bezvýznamné. Ovlivňují kvalitu vazby mezi matkou a dítětem, sebevědomí a někdy i touhu po mateřství v dlouhodobém horizontu. Péče o perinatální duševní zdraví je proto zároveň péčí o společnost jako celek.
Osvobození od institucionálního popření
V mnoha kontextech jsou tyto situace stále považovány spíše za izolované incidenty než za příznaky zatíženého systému. Výzkum však ukazuje, že se jedná o strukturální jev, který je živen přepracovanými týmy, nedostatkem komunikačního školení, rigidními hierarchiemi a kulturou péče, která se někdy více zaměřuje na postup než na danou osobu.
Naštěstí se objevují iniciativy. Školení v aktivním naslouchání, explicitní integrace souhlasu do protokolů, rozvoj podpory ze strany dul nebo perinatálních mediátorů: to vše jsou slibné cesty k humanizaci postupů a posílení postavení žen.
Pro jemnou, ale rozhodnou revoluci v péči
Zajištění respektující péče není luxus, je to nutnost veřejného zdraví. WHO vyzývá k tomu, aby se důstojnost, soucit, komunikace a souhlas staly středem porodního procesu. Nejde o stavění žen proti poskytovatelům zdravotní péče, ale o společné budování kultury péče založené na důvěře, spolupráci a vzájemném respektu.
Stručně řečeno, skutečně úspěšný porod se neměří pouze lékařskými parametry. Poznává se také podle pocitu bezpečí, podpory a vnitřní síly, který žena zažívá. Díky tomu mohou matky začít svou rodičovskou cestu se silou, klidem a sebevědomím – a v konečném důsledku je to největší dar, který jim systém zdravotní péče může dát.