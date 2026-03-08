„Líbánková rýma“: málo známá souvislost mezi chutí a ucpaným nosem

Užíváte si blažený okamžik schoulení pod peřinou, když vám najednou začne tečout z nosu. Krabička s kapesníky, odsunutá na noční stolek a neurčená k tomuto účelu, se ukáže jako neocenitelná. V tu chvíli máte pocit, že se na vás něco chystá. Není to však začátek ošklivé rýmy, ale běžný příznak „líbánek“. Během milování se otevírají všechny ventily v těle, včetně těch nejneočekávanějších.
Překvapivý jev během sexuální aktivity.
Když se těla spojí a tančí šílený valčík k vyvrcholení, může se objevit smích, slzy, třesoucí se nohy nebo křeče. Tato exploze rozkoše vyvolává celou řadu reakcí, někdy i velkolepých. Nikdo však nemluví o „líbánkové rýmě“, která předchází vášnivému milování nebo označuje konec výstupu do sedmého nebe.
Ne, není to nějaký exotický virus pochytaný na svatební cestě, ale „emoční“ chřipka. Je to trochu jako milostná nemoc. Žádné zpocené dlaně ani motýli v břiše, ale opakované kýchání, které vás nutí odejít od partnera, a ucpaný nos, který vyžaduje několik kapesníků.
Nejdříve si spontánně pomyslíte na sezónní alergii nebo blížící se chřipku. Už si dokážete představit, jak máte na hlavě termofor a hořící nos. Tato údajná rýma však zmizí jako mávnutím kouzelného proutku spolu s vzrušením. Tato „líbánková rýma“ vás trápí právě ve chvíli, kdy se chystáte vztah naplnit, a stejně rychle zmizí. Tento poněkud metaforický termín zdaleka není anekdotický. Je dokonce součástí lékařského slovníku a je dobře vědecky zdokumentován. Touha nejen stimuluje erotogenní zóny těla, ale také lechtá nečekané oblasti.
Jak to věda vysvětluje
Tento jev byl popsán ve studii publikované v časopise Journal of the Royal Society of Medicine. Vědci se zaměřili na lidi, kteří kýchali, když měli sexuální myšlenky, během vzrušení nebo v okamžiku orgasmu.
Jejich závěr? Není to ani výplod vaší hlavy, ani ojedinělá zvláštnost. Je to mimovolní tělesná reakce. Abychom tomu porozuměli, musíme se podívat na autonomní nervový systém, ten, který řídí naše automatické funkce: dýchání, srdeční frekvenci… a nosní reakce.
Sexuální vzrušení silně aktivuje parasympatický nervový systém. Tentýž systém se podílí na regulaci nosních sliznic. V důsledku toho může dojít k jakémusi „zkratu“. Zkrátka vaše tělo sice signály zaměňuje, ale je to fascinující.
Proč jsou někteří lidé více znepokojeni?
„Líbánková rýma“ není nakažlivá. Ve skutečnosti se s ní nesetká každý. Vědci naznačují individuální rozdíly v organizaci nervových drah. Někteří lidé mohou mít „citlivější“ spojení mezi pohlavním a nosním okruhem.
Toto není jediný zvláštní reflex, který lidské tělo má. Někteří lidé kýchají, když se dívají do slunce (známý fototický kýchací reflex), jiní po vydatném jídle. Společným rysem je automatická, nepředvídatelná a zcela neškodná reakce.
Tělesná reakce, která je stále špatně pochopena
Pokud je „líbánková rýma“ stále relativně neznámá, je to částečně proto, že je tak intimní. Kýchání a smrkání do ucha milované osoby místo šeptání sladkých slov je stejně trapné jako mít při sexu ponožky na nohou. Mnozí si to raději nechávají pro sebe a cítí se smutně bezmocní. Tato závada však není neobvyklá a nemusí nutně znamenat, že máte neurologický problém.
Odborníci mají jasno: tento jev není ani nebezpečný, ani patologický. Ve většině případů není nutná žádná léčba. Pochopení jeho původu často stačí k tomu, abychom ho uvedli do perspektivy. A buďme upřímní: pokud tělo reaguje, je to proto, že je plně zapojeno do přítomného okamžiku.
Kýchání během sexu tedy není dílem několika roztočů nebo zatuchlého mikroba, ale vyjádřením touhy bez hranic.