V Turecku může nyní obyčejný „lajk“ na Instagramu ospravedlnit rozvod.

Turecký nejvyšší soud stanovil právní precedent rozhodnutím, že pouhý „lajk“ na fotografii osoby opačného pohlaví může narušit manželskou důvěru a být důvodem k rozvodu. Toto rozhodnutí, které vychází z případu v tureckém Kayseri , ukládá manželovi povinnost platit alimenty a odškodnění své bývalé manželce.
Případ Kayseri, který vytváří precedent
V Kayseri manželka tvrdí, že ji manžel pravidelně ponižoval, činil ji závislou tím, že jí zadržoval peníze, a zároveň se online choval zraňujícím způsobem. Podle její výpovědi muž trávil hodně času na sociálních sítích, zejména na Instagramu, kde opakovaně „lajkoval“ fotografie jiných žen, někdy doprovázené implicitními nebo sugestivními komentáři.
Turecký rodinný soud rozhodl, že tyto digitální interakce jako celek představují mnohem více než pouhou neškodnou aktivitu na sociálních sítích. Soudci dospěli k závěru, že toto chování pravděpodobně poškodí důstojnost manželky a podkope důvěru nezbytnou pro udržení manželského vztahu. Tyto „lajky“ a související postoje charakterizovali jako „chování ničící důvěru“ a připustili je jako důkaz ve spisu.
Od nižší instance k Nejvyššímu soudu: zavedený precedent
Manžel se proti rozhodnutí odvolal s odvoláním na nadměrnou žárlivost své manželky, ale turecký odvolací soud rozsudek potvrdil: „Lajkování fotografií může představovat zjevně neuctivé chování, které pravděpodobně podkope důvěru v páru.“ Podle soudců mají tyto opakované digitální interakce, ačkoli se zdají být neškodné, skutečný psychologický dopad, přiživují atmosféru emocionální nejistoty a narušují manželskou rovnováhu.
Turecký kasační soud, soud poslední instance, rozsudek s konečnou platností potvrdil. Rozhodl, že jednání manžela představuje „porušení povinností loajality a vzájemné ohleduplnosti“. V důsledku toho potvrdil přiznání výživného ve výši 1 000 lir měsíčně spolu s materiální a morální újmou určenou k kompenzaci citové útrapy manželky a zhoršení jejích životních podmínek.
Důsledky digitálních rozvodů
Tento případ otevírá dveře k využití digitálních důkazů – jako jsou lajky, komentáře a online interakce – v manželských sporech a transformuje pouhé sociální stopy na právně napadnutelné prvky. Turečtí právníci očekávají nárůst rozvodů na základě digitální aktivity, kde by každé virtuální gesto mohlo být potenciálně interpretováno jako známka podezřelého chování.
Tento vývoj vyžaduje zvýšenou ostražitost na sociálních sítích: to, co bylo dříve považováno za nevinnou online interakci, je nyní předmětem vyšetřování. Odborníci na rodinné právo to vnímají jako zásadní posun ve způsobu budování důvěry a dokumentování konfliktů v párech.
Debaty o soukromí v digitálním věku
Toto rozhodnutí v Turecku vyvolává otázky ohledně někdy nejasných hranic mezi osobní svobodou a virtuální věrností: stávají se zdánlivě neškodné „lajky“ vodítkem k pochybení nebo skrytým úmyslům? Zdůrazňuje, jak soudy přehodnocují digitální interakce, kde i pouhé kliknutí, dříve vnímané jako nevýznamné, může mít nyní významný dopad na rovnováhu v manželství.
Odráží to také širší společenský posun: naše online aktivity, i ty zdánlivě neškodné, nabývají symbolické a emocionální váhy, kterou systém spravedlnosti již nemůže ignorovat. Každodenní digitální život tak zasahuje do právní sféry a nutí každého přehodnotit hranice mezi soukromím, veřejným vystupováním a manželskými závazky.
Tento případ, kromě své jedinečnosti, ilustruje hlubokou transformaci manželského života v digitálním věku. Uznáním emocionálního a sociálního dopadu pouhého „lajku“ turecký systém soudnictví nově definuje hranice důvěry a věrnosti v rámci páru.