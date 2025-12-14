Proč stále více žen už nechce žít jako pár?

Stále více heterosexuálních žen se unavuje obtížemi a nerovnováhou, s nimiž se setkávají ve vztazích s muži, a volí se pro život svobodné. Tato volba je součástí širšího trendu zvaného „heteropessimismus“, který v několika zemích roste.
Vlna globálního celibátu
Od roku 2010 se podíl lidí žijících osaměle zvýšil ve 26 z 30 bohatých zemí, přičemž počet nezadaných osob se zvýšil o 100 milionů oproti roku 2017. Časopis The Economist (2025) a svědectví žen v Itálii zdůrazňují tuto volbu mladých žen, které se popisují jako „svobodné, svobodné a šťastné“. Tato změna je částečně vysvětlena společenským vývojem. V mnoha západních zemích jsou ženy nyní vzdělanější, finančně nezávislejší a již nepotřebují partnera, který by je podporoval. V minulosti některé ženy setrvávaly ve vztazích z ekonomické nutnosti. Dnes si mohou vybrat: zůstat svobodné, než snášet neuspokojivý nebo nevyvážený vztah.
Heteropessimismus a jeho kořeny
Koncept „heteropessimismu“, který v roce 2019 zavedl Asa Seresin, popisuje heterosexuální diskurz obklopující dysfunkční vztahy. La Stampa, jeden z nejtištěnějších italských deníků, naříká nad „domem v plamenech“ kvůli mužskému chování, zatímco The Washington Post poznamenává, že heterosexuální muži se potýkají se vzděláním, zaměstnáním a emocionální zralostí. Tváří v tvář této situaci některé ženy začínají zpochybňovat samotnou myšlenku, že vztah s mužem je samoúčelný. Ve světě, kde se hroutí tradiční role – živitel rodiny, závislá žena – ztrácí tradiční heterosexuální model svou přitažlivost.
Hnutí 4B v Jižní Koreji
V Jižní Koreji feministické hnutí 4B ztělesňuje tuto revoltu ještě silněji: ženy odmítají manželství (biyeonhal), mateřství (chaesaeng), heterosexuální intimitu (seksa) a romantické vztahy (yeonae). Tváří v tvář extrémně patriarchální kultuře, rekordně nízké porodnosti a přetrvávajícímu sexismu se tisíce jihokorejských žen rozhodují pro radikální autonomii a inspirují tak globální debatu o emancipaci.
Směrem k novým modelům?
Někteří sociologové navrhují kompletní přehodnocení našeho pohledu na romantické vztahy a navrhují například flexibilnější formy, jako jsou dočasná manželství nebo polyamorie. Jiné analýzy zdůrazňují novou generaci žen, které se rozhodly žít své touhy s jasností, aniž by se nechaly uvěznit romantickými ideály, které se staly utlačujícími. Tato rostoucí neklidná situace s tradičními modely tak vede k rozvoji svobodnějších a spravedlivějších modelů vztahů, které lépe odpovídají současným aspiracím.
Tato vlna ženského celibátu v konečném důsledku zdaleka neodmítá lásku, ale spíše odráží touhu předefinovat pojmy intimity na zdravějších a rovnostářštějších základech. To, co někteří nazývají „heteropessimismem“, je pro mnohé zároveň nově nalezenou jasností tváří v tvář zastaralým vzorcům vztahů. Po celém světě se ženy rozhodují znovu se zaměřit na sebe, odmítat bolestivé kompromisy a nárokovat si prostor pro emocionální svobodu. Toto hnutí nesignalizuje konec lásky, ale možná konec určitého druhu vynucené lásky – a začátek spojení, kde respekt, souhlas a reciprocita již nejsou výjimkou, ale základními principy.