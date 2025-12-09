Search here...

Proč je v Brazílii tolik žen terčem? Zděšená zjištění expertů

Léa Michel
Brazilské zprávy nedávno otřásla série tragických případů, které poukazují na přetrvávající zranitelnost žen. Během pouhých několika dnů několik tragédií odhalilo alarmující situaci a nárůst násilí, který vyvolává obavy jak u občanů, tak u odborníků. Proč k tomuto nárůstu a co to odhaluje o současné brazilské společnosti?

Nedávné tragédie, které šokovaly

Nedávné události otřásly celou zemí. V São Paulu bylo několik žen brutálně napadeno svými partnery nebo bývalými partnery, což poukazuje na přetrvávající nebezpečí v soukromé sféře. V Recife zemřela matka s dětmi při žhářském útoku, což je tragédie, která otřásla národem. V Rio de Janeiru přišly o život dvě pracovnice po sporu s kolegou, což odhaluje, že násilí prostupuje i na pracovišti. Tyto případy, které se odehrály krátce po sobě, ilustrují vážnou realitu: navzdory existujícím podpůrným systémům jsou ženy i nadále často vystaveny extrémnímu násilí.

Tato čísla odrážejí znepokojivý trend.

Data z brazilského Fóra veřejné bezpečnosti vykreslují nepříznivý obraz: od začátku roku 2025 se obětí násilí stalo více než 1 000 žen. Toto číslo, které se téměř rovná celkovému počtu za předchozí rok, ukazuje znepokojivý nárůst. V São Paulu bylo zaznamenáno více než padesát zmizení spojených s podezřením z femicidy a více než šest set pokusů o napadení.

Odborníci se domnívají, že problém nespočívá v absenci zákonů – Brazílie má jeden z nejpřísnějších právních rámců v Latinské Americe – ale v jejich provádění. Kvůli nedostatku lidských, finančních a provozních zdrojů je preventivní úsilí nedostatečné. Od roku 2024 bylo vyčerpáno méně než 15 % rozpočtu vyčleněného na boj proti násilí páchanému na ženách, což je statistika, na které se odborníci shodují: nástroje existují, ale nejsou využívány.

Internet a vliv nenávistných projevů

Dalším faktorem, který tuto krizi zesiluje, je vzestup digitální kultury, kde se devalvace žen stává běžnou záležitostí. Influenceři, skupiny a komunity šíří misogynní rétoriku, která podporuje ponižující a někdy i násilný pohled na „ženskou roli“. Dříve omezený na okrajové prostory, tento obsah nyní koluje na populárních platformách, kde se dostává k mladému a vnímavému publiku. Podle sociologů toto šíření urychluje normalizaci diskriminačního chování a přispívá k nárůstu verbálního, psychického a fyzického násilí.

Rostoucí povědomí

Tváří v tvář této alarmující situaci se formuje občanská a institucionální mobilizace. Sdružení, právní experti, učitelé a rodiny tvrdí, že trest již nestačí: je třeba transformovat myšlení. Výchova k respektu, rovnosti a posílení postavení všech žen se stává prioritou. Pro změnu chování je nezbytná podpora starostlivého, respektujícího a feministického diskurzu.

V této souvislosti se v přibližně patnácti brazilských městech konalo nebo se uskuteční několik demonstrací pod heslem „Živé ženy“. Jejich cíl je jasný: zdůraznit důležitost solidarity a ukázat, že každý občan může přispět k bezpečnějšímu prostředí. Tuto lidovou mobilizaci doprovázejí politické iniciativy. Senát schválil návrh zákona, jehož cílem je výslovně trestat misogynní chování, a čeká na jeho projednání Poslaneckou sněmovnou. Pro mnohé je to povzbudivé znamení trvalé změny na obzoru.

Brazílie se v konečném důsledku nachází v bodě zlomu. Nedávné násilí odhaluje znepokojivou situaci, ale mobilizace zároveň demonstrují hlubokou touhu po transformaci. Brazilské ženy, silné, odolné a rozmanité, vysílají jasný signál: odmítají žít ve strachu. S podporou svých rodin, sdružení a angažovaných institucí dláždí cestu ke společnosti založené na důstojnosti, soucitu a spravedlnosti.

