Proč je v Brazílii tolik žen terčem? Zděšená zjištění expertů

Brazilské zprávy nedávno otřásla série tragických případů, které poukazují na přetrvávající zranitelnost žen. Během pouhých několika dnů několik tragédií odhalilo alarmující situaci a nárůst násilí, který vyvolává obavy jak u občanů, tak u odborníků. Proč k tomuto nárůstu a co to odhaluje o současné brazilské společnosti?
Nedávné tragédie, které šokovaly
Nedávné události otřásly celou zemí. V São Paulu bylo několik žen brutálně napadeno svými partnery nebo bývalými partnery, což poukazuje na přetrvávající nebezpečí v soukromé sféře. V Recife zemřela matka s dětmi při žhářském útoku, což je tragédie, která otřásla národem. V Rio de Janeiru přišly o život dvě pracovnice po sporu s kolegou, což odhaluje, že násilí prostupuje i na pracovišti. Tyto případy, které se odehrály krátce po sobě, ilustrují vážnou realitu: navzdory existujícím podpůrným systémům jsou ženy i nadále často vystaveny extrémnímu násilí.
Tato čísla odrážejí znepokojivý trend.
Data z brazilského Fóra veřejné bezpečnosti vykreslují nepříznivý obraz: od začátku roku 2025 se obětí násilí stalo více než 1 000 žen. Toto číslo, které se téměř rovná celkovému počtu za předchozí rok, ukazuje znepokojivý nárůst. V São Paulu bylo zaznamenáno více než padesát zmizení spojených s podezřením z femicidy a více než šest set pokusů o napadení.
Odborníci se domnívají, že problém nespočívá v absenci zákonů – Brazílie má jeden z nejpřísnějších právních rámců v Latinské Americe – ale v jejich provádění. Kvůli nedostatku lidských, finančních a provozních zdrojů je preventivní úsilí nedostatečné. Od roku 2024 bylo vyčerpáno méně než 15 % rozpočtu vyčleněného na boj proti násilí páchanému na ženách, což je statistika, na které se odborníci shodují: nástroje existují, ale nejsou využívány.
Internet a vliv nenávistných projevů
Dalším faktorem, který tuto krizi zesiluje, je vzestup digitální kultury, kde se devalvace žen stává běžnou záležitostí. Influenceři, skupiny a komunity šíří misogynní rétoriku, která podporuje ponižující a někdy i násilný pohled na „ženskou roli“. Dříve omezený na okrajové prostory, tento obsah nyní koluje na populárních platformách, kde se dostává k mladému a vnímavému publiku. Podle sociologů toto šíření urychluje normalizaci diskriminačního chování a přispívá k nárůstu verbálního, psychického a fyzického násilí.
Rostoucí povědomí
Tváří v tvář této alarmující situaci se formuje občanská a institucionální mobilizace. Sdružení, právní experti, učitelé a rodiny tvrdí, že trest již nestačí: je třeba transformovat myšlení. Výchova k respektu, rovnosti a posílení postavení všech žen se stává prioritou. Pro změnu chování je nezbytná podpora starostlivého, respektujícího a feministického diskurzu.
V této souvislosti se v přibližně patnácti brazilských městech konalo nebo se uskuteční několik demonstrací pod heslem „Živé ženy“. Jejich cíl je jasný: zdůraznit důležitost solidarity a ukázat, že každý občan může přispět k bezpečnějšímu prostředí. Tuto lidovou mobilizaci doprovázejí politické iniciativy. Senát schválil návrh zákona, jehož cílem je výslovně trestat misogynní chování, a čeká na jeho projednání Poslaneckou sněmovnou. Pro mnohé je to povzbudivé znamení trvalé změny na obzoru.
Brazílie se v konečném důsledku nachází v bodě zlomu. Nedávné násilí odhaluje znepokojivou situaci, ale mobilizace zároveň demonstrují hlubokou touhu po transformaci. Brazilské ženy, silné, odolné a rozmanité, vysílají jasný signál: odmítají žít ve strachu. S podporou svých rodin, sdružení a angažovaných institucí dláždí cestu ke společnosti založené na důstojnosti, soucitu a spravedlnosti.