Cestující tvrdí, že byla z letadla vysazena kvůli své váze; uživatelé internetu reagují.

Americká pasažérka Keirstyn Catron tvrdí, že jí kvůli váze nebylo možné nastoupit do letadla, což vyvolalo pobouření na sociálních sítích. Její profil sdílený na TikToku znovu rozpoutal debatu o politice leteckých společností týkající se prostoru v kabině.
Cestující uvedla, že jí bylo zabráněno v nástupu do letadla.
Americká tvůrkyně obsahu, identifikovaná jako Keirstyn Catron (@lilcatron), tvrdí, že v listopadu 2025 zažila během letu z letiště LaGuardia v New Yorku situaci, kterou popisuje jako ponižující. Podle jejího účtu zveřejněného na TikToku se jí zaměstnanec letecké společnosti před nástupem do letadla zeptal, zda si může sednout na standardní sedadlo.
Mladá žena vysvětluje, že k výměně názorů došlo před ostatními cestujícími, což popisuje jako „nepříjemné veřejné odhalení“. Poté tvrdí, že jí nebylo dovoleno nastoupit na plánovaný let s odvoláním na odmítnutí související s její velikostí. Ve svém videu Keirstyn Catron (@lilcatron) vyjadřuje pocity rozpaků a nepochopení ohledně situace. Domnívá se, že byla posuzována na základě předpokladu o její schopnosti se vejít na standardní sedadlo.
Zásady upravující dostupný prostor na palubě
Mnoho leteckých společností má pravidla týkající se obsazenosti sedadel, zejména pokud velikost cestujícího vyžaduje více prostoru. Některé zásady umožňují cestujícím zakoupit si další sedadlo, aby bylo zajištěno pohodlí všech cestujících.
Podle zpráv v několika anglicky psaných médiích zavedla dotyčná letecká společnost zásadu, že „cestující, kteří potřebují více prostoru, mohou být požádáni o rezervaci dalšího sedadla předem“. Tato opatření, která letecké společnosti prezentují jako „zaměřená na zajištění bezpečnosti a pohodlí na palubě“, jsou pravidelně předmětem debaty ohledně jejich praktické aplikace a jejich dopadu na zkušenosti cestujících.
Video široce sdílené na sociálních sítích
Poté, co bylo video zveřejněno na TikToku, se online stalo široce sdíleným a komentovaným. Mnoho uživatelů internetu vyjádřilo pasažérovi podporu a odsoudilo situaci, kterou považovali za stigmatizující. Další komentáře zdůraznily potřebu zlepšit recepci a dostupnost letecké dopravy pro lidi různých typů postav. Video si podle médií, která se o příběhu věnovala, získalo stovky tisíc zhlédnutí.
Někteří uživatelé internetu se domnívají, že tento typ situace zdůrazňuje nedostatečné přizpůsobení se leteckému průmyslu rozmanitosti jeho pracovní síly. Jiní poukazují na to, že letecké společnosti musí také splňovat bezpečnostní a logistická omezení.
Opakující se debata o dostupnosti letecké dopravy
Otázka dostupného prostoru na palubě letadel je pravidelně předmětem veřejné debaty, zejména pokud jde o tzv. standardní velikost sedadla. Několik sdružení se zasazuje o „lepší zohlednění tělesné rozmanitosti při návrhu kabiny“.
Odborníci z oboru poukazují na to, že „postupné snižování prostoru pro nohy v průběhu let reaguje na ekonomické imperativy, ale může také některým cestujícím způsobit potíže.“ Svědectví Keirstyn Catron (@lilcatron) je tak součástí širší debaty o dostupnosti letecké dopravy a o tom, jak mohou letecké společnosti sladit technická omezení, pohodlí cestujících a prevenci diskriminace.
Virální šířenost svědectví Keirstyn Catron (@lilcatron) ilustruje rostoucí význam sociálních médií při zdůrazňování individuálních cestovních zážitků. Zdůrazňuje také pozornost veřejnosti k otázkám začlenění a respektu k cestujícím. Diskuse o dostupnosti letecké dopravy bude pravděpodobně pokračovat, protože se toto odvětví bude dále vyvíjet, aby uspokojilo stále rostoucí globální poptávku.