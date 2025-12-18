Search here...

„Dobrá váha je 48 kg“: tyto korejské ženy svědčí o „utlačujícím“ fyzickém ideálu

Společnost
Léa Michel
Freepik

Na ulici v Soulu tvůrkyně obsahu Louise Auberyová natáhla mikrofon k kolemjdoucím a položila jim jednoduchou otázku: „Co pro vás znamená krásná váha?“ Odpovědi odhalily obrovský společenský tlak na štíhlost. Ve společnosti, kde vzhled hraje ústřední roli, mnoho mladých žen přiznává, že se neustále soudí nebo srovnávají s ostatními.

Kult ideální hmotnosti: „50 kg je příliš mnoho“

Většina žen, které Louise Auberyová zpovídala, uvedla konkrétní číslo: 48 kg. Pro ně to byla „ideální váha“, váha, která odrážela ideál krásy. Jedna mladá žena se svěřila: „Ve skutečnosti je zdravá váha pro někoho s výškou 1,60 m 55 kg... ale ideální váha je 48 kg. To je to, co je krásné.“ Další nuance: „Vzhled je důležitější! Všechno záleží na svalové hmotě, tuku a kostní struktuře.“

Tyto komentáře odrážejí všudypřítomnou normu: štíhlost jako synonymum pro úspěch a krásu. Mnozí přiznávají, že kvůli tomuto tlaku pociťují stres nebo vinu. „Trochu mě to stresuje. Všichni moji přátelé drží dietu,“ svěřuje se jedna z účastnic.

Tyto zprávy připomínají naše vlastní selhání.

Reakce uživatelů internetu pod příspěvkem Louise Auberyové byly bouřlivé. Mnoho komentářů vyjadřovalo smutek nebo zděšení nad těmito extrémními standardy: „Je to tak smutné! Stejně jako my v roce 2015. Vážně, kdo váží 50 kg?“ Tato slova rezonují daleko za hranicemi Jižní Koreje. Připomínají léta, kdy sociálním médiím v Evropě dominovala posedlost „velikostí 34“ nebo „zázračnými dietami“. Mnoho žen se dodnes snaží z této posedlosti vymanit.

Pár poznámek naděje

Některé z dotazovaných žen nicméně vyslaly benevolentnější vzkaz. Jedna z nich svou odpověď zakončila něžnou větou: „Už takhle jsme krásné. Když přibereme na váze, je to krásné i v jiném smyslu.“ Louise Auberyová, známá svým závazkem k akceptaci vlastního těla, těmto slovům zatleskala.

Tento pouliční rozhovor v Soulu odhaluje univerzální napětí: napětí mezi diktátem krásy a sebeúcty. Zatímco dotazované korejské ženy hovoří s odzbrojující upřímností, jejich slova rezonují se všemi, kteří se někdy děsili čísla na váze. „Pravá krása,“ jak nám připomíná Louise Auberyová, se měří méně v kilech než ve svobodě.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Kolik dní s rodinou před „výbuchem“? Odborníci konečně uvádějí číslo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kolik dní s rodinou před „výbuchem“? Odborníci konečně uvádějí číslo.

Možná jste si naplánovali strávit pár dní svátků s rodinou. Vychutnat si lahodná domácí jídla, procházet stará fotoalba...

Byli byste jinde považováni za „normálního“? Zde jsou průměrné výšky a hmotnosti na celém světě.

Průměrná výška a hmotnost se v jednotlivých zemích značně liší. Genetika, strava, životní podmínky, přístup ke zdravotní péči,...

Opravdu nám nos diktuje, jaká přátelství si vybereme? Čich by mohl vysvětlit všechno.

Přemýšleli jste někdy, proč se některá setkání okamžitě jeví jako příjemná, zatímco jiná se zdají podivně chladná? Co...

„Narozeninová videa se natáčejí obráceně“: dojemná zpráva

Co když vaše nejcennější vzpomínky na narozeniny nebyly takové, jaké jste si představovali? Posledních několik týdnů se na...

Vánoční dárek, který skutečně něco změní (a není to ten, jak si myslíte)

S blížícími se Vánocemi se každý rok vynáší stejná otázka: jak překvapit, dojmout a skutečně potěšit? Mezi nekonečnými...

Její výpověď, natočená bez jejího vědomí v zkušební kabince, odhaluje znepokojivou pohromu

Příběh Lilou, natočeného bez jejího vědomí v zkušební kabince, nedávno šokoval uživatele internetu. Sdílením své zkušenosti odhalila mrazivou...

© 2025 The Body Optimist