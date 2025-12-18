„Dobrá váha je 48 kg“: tyto korejské ženy svědčí o „utlačujícím“ fyzickém ideálu

Na ulici v Soulu tvůrkyně obsahu Louise Auberyová natáhla mikrofon k kolemjdoucím a položila jim jednoduchou otázku: „Co pro vás znamená krásná váha?“ Odpovědi odhalily obrovský společenský tlak na štíhlost. Ve společnosti, kde vzhled hraje ústřední roli, mnoho mladých žen přiznává, že se neustále soudí nebo srovnávají s ostatními.
Kult ideální hmotnosti: „50 kg je příliš mnoho“
Většina žen, které Louise Auberyová zpovídala, uvedla konkrétní číslo: 48 kg. Pro ně to byla „ideální váha“, váha, která odrážela ideál krásy. Jedna mladá žena se svěřila: „Ve skutečnosti je zdravá váha pro někoho s výškou 1,60 m 55 kg... ale ideální váha je 48 kg. To je to, co je krásné.“ Další nuance: „Vzhled je důležitější! Všechno záleží na svalové hmotě, tuku a kostní struktuře.“
Tyto komentáře odrážejí všudypřítomnou normu: štíhlost jako synonymum pro úspěch a krásu. Mnozí přiznávají, že kvůli tomuto tlaku pociťují stres nebo vinu. „Trochu mě to stresuje. Všichni moji přátelé drží dietu,“ svěřuje se jedna z účastnic.
Tyto zprávy připomínají naše vlastní selhání.
Reakce uživatelů internetu pod příspěvkem Louise Auberyové byly bouřlivé. Mnoho komentářů vyjadřovalo smutek nebo zděšení nad těmito extrémními standardy: „Je to tak smutné! Stejně jako my v roce 2015. Vážně, kdo váží 50 kg?“ Tato slova rezonují daleko za hranicemi Jižní Koreje. Připomínají léta, kdy sociálním médiím v Evropě dominovala posedlost „velikostí 34“ nebo „zázračnými dietami“. Mnoho žen se dodnes snaží z této posedlosti vymanit.
Pár poznámek naděje
Některé z dotazovaných žen nicméně vyslaly benevolentnější vzkaz. Jedna z nich svou odpověď zakončila něžnou větou: „Už takhle jsme krásné. Když přibereme na váze, je to krásné i v jiném smyslu.“ Louise Auberyová, známá svým závazkem k akceptaci vlastního těla, těmto slovům zatleskala.
Tento pouliční rozhovor v Soulu odhaluje univerzální napětí: napětí mezi diktátem krásy a sebeúcty. Zatímco dotazované korejské ženy hovoří s odzbrojující upřímností, jejich slova rezonují se všemi, kteří se někdy děsili čísla na váze. „Pravá krása,“ jak nám připomíná Louise Auberyová, se měří méně v kilech než ve svobodě.