Opravdu nám nos diktuje, jaká přátelství si vybereme? Čich by mohl vysvětlit všechno.

Přemýšleli jste někdy, proč se některá setkání okamžitě jeví jako příjemná, zatímco jiná se zdají podivně chladná? Co kdyby se odpověď skrývala… ve vašem nose? Fascinující studie naznačuje, že naše přátelské spřízněnosti by mohly být částečně určeny čichem.

Když vůně sblíží lidi… aniž bychom si to uvědomovali

Je tu ten malý pocit klidu, který někdy cítíte hned od prvních chvil s někým: smích, který plyne přirozeně, plynulá konverzace, okamžité spojení. Výzkumníci z Weizmannova institutu vědy studovali tento jev a přemýšleli, zda by v něm mohl hrát roli náš čich. Podle jejich práce by součástí této slavné „chemie“ mohla být chemická… doslova.

Aby tým ověřil tuto hypotézu, oslovil 20 párů přátel stejného pohlaví, kteří byli všichni přesvědčeni, že se k sobě okamžitě „hodili“ hned po prvním setkání. Po několika nocích strávených spaním v neutrálních bavlněných tričkách vědci analyzovali jejich tělesný pach pomocí „elektronického nosu“. Překvapivý výsledek: vůně přátel si byly navzájem výrazně podobnější než vůně náhodně spárovaných párů. Zdá se, že vaše přirozená vůně může být magnetem pro určité spřízněnosti.

Zkušenost s tričky a „elektronický nos“

Aby byly zajištěny spolehlivé výsledky, museli se účastníci vyhýbat parfémům, páchnoucímu vaření, domácím mazlíčkům a dalším vnějším pachům. Cílem bylo zachytit pouze jedinečný tělesný pach každé osoby. Experiment ukázal, že chemické složení tohoto pachu bylo podobnější u dvojic přátel, které se okamžitě spojily, než u náhodně spárovaných cizích lidí. Jinými slovy, váš nos by mohl detekovat jemnou formu kompatibility ještě dříve, než váš mozek cokoli zaregistruje.

To je fascinující, protože to naznačuje, že některé sociální vazby se tvoří téměř přirozeně, mimo naše vědomé vnímání. Tělesný pach, často odsouzený k neoficiálnímu detailu, by ve skutečnosti mohl být silným signálem při budování upřímných a trvalých přátelství.

„Alchymie“ předpovězená s přesností 71 %

Aby tuto teorii potvrdili, vědci následně testovali cizí lidi. Sedmnáct dobrovolníků bylo spárováno na několik minut interakce zahrnující jednoduchý sociální úkol. Porovnáním podobnosti jejich vůní s jejich vzájemnými pocity zjistili, že tento jednoduchý chemický faktor dokáže s přibližně 71% přesností předpovědět, které dvojice se budou spolu cítit dobře. Jinými slovy, samotná vůně je velmi dobrým ukazatelem úspěšnosti přátelského setkání.

Představte si na chvíli: tento malý detail, který přehlížíme, by mohl vysvětlovat, proč vás někteří lidé okamžitě uklidní, zatímco jiní, navzdory všem vašim vlastnostem, se zdají být obtížněji oslovitelní. Není to soud, ale přirozená chemie, která podporuje pohodlí a vztah.

Co to mění (a nemění) v našem pohledu na přátelství

Než dojdeme k závěru, že čich je jediným kritériem přátelství, je důležité si uvědomit, že lidské vztahy jsou bohaté a mnohorozměrné. Sdílené hodnoty, společný smysl pro humor, životní zkušenosti a kontext zůstávají nezbytné pro budování hlubokých a trvalých vazeb. Tato studie však zdůrazňuje, že náš mozek zachycuje mnohem jemnější signály, než si uvědomujeme. Čich, u lidí často podceňovaný, hraje roli v těchto neviditelných, ale vlivných signálech, které spontánně určují, s kým se cítíme dobře.

Takže až se příště s někým setkáte a konverzace bude plynout přirozeně, pamatujte: váš nos může být prvním soudcem tohoto setkání. A zdaleka nehodnotí, ale především nám připomíná, že naše těla se svými jedinečnými vůněmi hrají v našich sociálních interakcích blahodárnou roli. Naše přátelství se nerodí jen v našich myslích, ale také nenápadně pod vlivem čichové chemie.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
