Kolik dní s rodinou před „výbuchem“? Odborníci konečně uvádějí číslo.

Společnost
Émilie Laurent
Možná jste si naplánovali strávit pár dní svátků s rodinou. Vychutnat si lahodná domácí jídla, procházet stará fotoalba a společně sledovat film „Sám doma“ , abyste si užili sváteční hostinu – plán zní idylicky. Během tohoto prodlouženého pobytu ve vašem dětském domově se však příliš nespoléhejte na vánoční atmosféru a pečlivě připravené pokrmy. Terapeuti vypočítali maximální dobu, po kterou tato setkání můžete tolerovat.

Rodinná setkání: spíše namáhavá než relaxační

Jak se blíží Štědrý den, možná se vracíte do svého starého teenagerského pokoje, stále polepeného plakáty chlapeckých skupin. Ve filmech je tento návrat do rodinného domova vždy úžasný a neuvěřitelně uklidňující. Rodina tráví veškerý čas stavbou perníkových vesnic, zdobením vánočního stromečku, a to vše při nošení ošklivých, ozdobených svetrů. Ve skutečném životě je to spíš jako „Grinch“ než „Kouzelné Vánoce“.

Jako každý rok se bojíte, že se shledání zvrtne nebo že se mezi sousty bredele znovu vynoří staré zášti. Nestačí nevhodně načasovaný politický názor ani trochu dotěrná otázka ohledně vašeho vztahového stavu, aby se spustila vnitřní válka. Ve skutečnosti, i když se v rodině daří dobře, můžete stále trpět těžkou společenskou kocovinou a mít z vlastního kruhu obavy. Buďte ujištěni, že nejste bezcitní ani skutečná replika Grinche.

Terapeuti, jejichž ordinace se každé Vánoce plní, mají pro tento emocionální výlev racionálnější vysvětlení. „Rozšířená rodinná setkání vyžadují, aby se dospělí vrátili ke svým dřívějším rodinným rolím a zároveň si zachovali svou současnou dospělou identitu,“ vysvětluje pro HuffPost Erin Pash, licencovaná manželská a rodinná terapeutka. Obzvláště obtížné může být najít si své místo a naplnit tato očekávání. Navíc ztrácíte určitou míru autonomie. Musíte dodržovat soubor pravidel: dodržovat rodinné povinnosti, jíst v určitých časech a účastnit se předepsaných aktivit. Zkrátka, celá vaše rutina je narušena a po čtyřech dnech se už těšíte na odchod.

Tyto znaky prozrazují hodně o vaší úrovni nasycení.

Vánoční rodinná setkání jsou obzvláště vyčerpávající. Pokud vás reklamy a komedie přesvědčily, že toto jsou nejcennější období roku, máte plné právo cítit se zahlceni, přepracováni, podrážděni a rozmrzelí. I když jste zvyklí potlačovat své emoce a uchylovat se na toaletu, není to nejlepší řešení. Místo předstírané veselosti se naučte rozpoznávat své limity.

Dráždí vás sebemenší věc? Představujete si všechny možné scénáře? Jste vyčerpaní, i když se jen snažíte rozložit deku na klíně? Je váš hněv hmatatelný, až do té míry, že vám strýc navrhne drink, abyste se „uvolnili“? Je to jistě proto, že jste dosáhli bodu zlomu, toho tichého „Už to nevydržím“.

„Věnujte pozornost fyzickým příznakům: bolesti hlavy z napětí, zaťatá čelist, narušený spánek, zažívací potíže nebo pocit, že potřebujete dlouhou pauzu na toaletu, abyste popadli dech,“ doporučuje Pash. „Pokud se vám začne zdát o pohovce nebo odpočítávat hodiny do odchodu, znamená to, že vám nervový systém vysílá varovný signál,“ pokračuje specialista.

Co terapeuti doporučují k vaší ochraně

Když je rodinných jídel příliš mnoho, chcete se jen schovat do chatky bez Wi-Fi. Místo toho jdete k dětskému stolu, zůstanete v zákulisí (neboli v kuchyni) nebo si dáte pauzu na prahu. A pozor, spoiler: je to naprosto přirozené. „Dovolte si stanovit hranice, aniž byste se cítili provinile. Potřeba distancovat se od své rodiny neznamená, že ji nemilujete; znamená to prostě, že jste jen člověk,“ trvá na svém Pash.

Samozřejmě se nedá říci, že by se z jídla mělo stačit vyřizovat účty, že nahlas říkáte, co cítíte, nebo že byste oslavu zkrátili chabými výmluvami. Můžete však použít odváděcí taktiky, abyste si požitek prodloužili. „Vytvořte si psychologický prostor tím, že omezíte svou dostupnost pro každou aktivitu: nemusíte být přítomni u každého rozhovoru, který se v kuchyni odehrává,“ radí odborník. Najděte si v tomto nepohodlí svou komfortní zónu.

Rodinná setkání, tradice na konci roku, mohou probudit vaše vnitřní dítě. Spíše však naruší vaši vnitřní harmonii. Abyste zůstali na správné cestě, buďte k sobě upřímní.

