Tato drag queen nově definuje estetiku

LGBTQIA+
Émilie Laurent
drag queen
@sgairewood / Instagram

V kolektivní představivosti jsou drag queens často zobrazovány velmi karikaturním způsobem. Méně informovaní se domnívají, že jsou to prostě muži oblečení jako ženy, kteří vystupují v soukromých podnicích a satirizují ženskost. Za umělými řasami, opulentními parukami a přehnaným obočím se však skrývá skutečné umění. A svým stylem, který je směsicí panenek Bratz a hrdinek Tima Burtona, drag queen Sgàire Wood dokonale ztělesňuje toto náročné umění.

Oči jako u panenky a surrealistický styl, výrazný rukopis

Monet se proslavil svými bukolickými obrazy a Picasso svými geometrickými obličeji. Všichni umělci mají svůj vlastní jedinečný styl a výraznou individualitu, včetně těch, kteří nemalují kvašem, ale tvářenkou a očními stíny. Sgàire Wood je jistě nejvýraznějším příkladem. Tato drag queen umělkyně má jedinečnou identitu, daleko od takzvaných tradičních kostýmů založených na barevných parukách a silně nalíčených víčkách. Je fúzí Lady Gaga, gotických panenek Monster High našeho dětství, Victorie z "Mrtvé nevěsty" a hrdinek mangy s nadměrně velkýma očima. Její styl, překypující fantazií, se vzpírá kategorizaci.

Zatímco mnoho drag queen si nanáší lesk na rty, opatrně ho rozšiřuje za hranice rtů a vyplňuje si oční víčka zářivými barvami, Sgàire Wood, skutečná rodačka z Glasgow, se pyšní spíše „neobvyklým“ vzhledem. Její make-up, připomínající vizuální halucinace, mísí kódy snů a nočních můr. Její tvář, téměř masková, je realistickou replikou kreslených postaviček. Ani nadšenci cosplaye nejdou ve své mimikry tak daleko. XXL pohled, který dalece přesahuje přirozené hranice oka, neúměrné řasy ozdobené kawaii hvězdičkami, tváře nasycené ruměncem a rty namalované jako na papíře. Její estetiku je těžké shrnout jediným slovem.

Nemá nic společného se svými kolegy z hereckých řad. Zdá se, že Sgàire Wood tuto postavu vytvořila podobně jako Mary Shelley ve filmu „Frankenstein“. Je to hybridní styl, kompilace několika tváří v jedné. Je to soubor odkazů na Barbie, porcelánové panenky, japonské anime a horory. Skutečná vizuální konstrukce, která dekonstruuje vše, co definuje „bytí“.

Obnovení „klišovité“ image drag queen je nutností

Drag je umělecká forma, která se potýká s velkým uznáním a stále je zatížena mnoha zastaralými stereotypy. Široká veřejnost ji často odmítá jako okrajovou praxi. Pro mnoho lidí jsou drag queens jednoduše „utajení gayové “, kteří se snaží existovat mimo zaběhnuté rámce, nebo transvestité, kteří si užívají parodování žen.

Ve veřejném povědomí jsou to klaunské postavy, které se přehnaně oblékají, aby pobavily svévolné publikum v tlumeně osvětlených sklepech. Přesto si drag queens zaslouží výmluvnější a přesnější definici. „Ztělesňují pulzující životní styl a odvážnou formu vyjádření, která překračuje hranice pohlaví a společnosti,“ vysvětluje LGBT web Colors .

Sgàire Wood, která si své dovednosti zdokonalovala na panenkách Troll, než začala cvičit na plátně z masa a kostí, se nepoužívá jen k „radikálnímu koketování“. Vytahuje svůj vnitřní svět a tvaruje ho tužkami, umělými řasami a barevnými paletami. Zkoumá identitu jiným způsobem, aniž by se držela konkrétních modelů nebo binárních rámců. „Je v tom něco velmi osvobozujícího uvědomit si, jak mnoho z toho, co si ceníme, je bezvýznamné, a chtěla bych, aby moje práce dokázala, byť jen trochu, otevřít lidem dveře k tomuto druhu transcendence,“ vysvětluje v knize Dazed .

Udělejte z každého vzhledu námět k zamyšlení

Pro Sgàire Wood nejsou líčení a kostým nikdy pouhými doplňky ani prchavou umělostí. Každý detail je promyšlený, každá barva zvolená jako kompozice vizuální symfonie. Její cíl přesahuje pouhé představení: transformuje svůj vzhled do sdělení, myšlenky, zpochybňování identity, vnímání těla a hranic normy.

Její výtvory jsou jako miniaturní divadla, kde je divák vyzván, aby dekonstruoval své předsudky. Tvář nasycená ruměncem není jen dekorativní: může symbolizovat zveličování emocí vnucených společností. Prostřednictvím tohoto téměř transgresivního přístupu Sgàire Wood nově definuje drag jako uměleckou laboratoř pod širým nebem. Její vzhledy se stávají studiemi genderu, krásy a excesu, ale také tichými rozhovory s těmi, kdo je pozorují. Každé vystoupení na jevišti nebo na sociálních sítích ukazuje, že drag může být jak podívané, tak ztělesněnou filozofií.

Její práce tak dokazuje, že drag není jen performativní umění, ale konceptuální zkoumání, kde se hranice mezi představivostí a realitou stává nekonečnou říší tvoření. A prostřednictvím tohoto vizuálního dialogu Sgàire Wood povzbuzuje každého člověka, aby se zamyslel nad tím, co na světě kolem sebe přijímá, odmítá nebo obdivuje.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
„Gaydar": neškodná intuice, nebo problematické klišé?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

