Tyto ženy říkají, že se díky svému psovi cítí bezpečněji: videa rozdělují sociální média

Zatímco některé ženy považují své psy za své adoptované děti, jiné je vnímají spíše jako osobní strážce. Na sociálních sítích se tyto ženy, které se obávají obtěžování nebo toho, že skončí v rubrice o kriminalitě v novinách, mohou spolehnout na své psy, že jim uvolní cestu nepřátelskými ulicemi. Ať už mají velké psy velikosti mladého dospělého nebo kapesního psíka, cítí se bezpečněji s vodítkem v ruce.
Psi, strážní andělé žen na veřejných prostranstvích
Pes, nejlepší přítel člověka od úsvitu Homo sapiens, zaujímá v domovech a srdcích zvláštní místo. A na procházkách vzbuzuje všeobecnou náklonnost. Pes je nejen zdrojem lásky, ale také velmi účinným ochráncem. I když psi často přitahují nežádoucí pozornost kolemjdoucích, když vrčí, štěkají nebo se chovají agresivně, mohou podezřelé jedince poslat o několik metrů zpět.
Se psem v popředí ženy už nepřecházejí ulici ani se neotáčejí ve tmě. Tato psí přítomnost stačí k odstrašení predátorů, vytrvalých nápadníků a profesionálních psů. Na sociálních sítích ženy, které už unavuje chodit ven se sklopenou hlavou a zahaleným obličejem, cvičí své psy k útoku na povel.
Tvůrkyně obsahu @celinetails sdílela několik klipů z této sebeobrany, která zahrnovala i kousnutí. Její pes, už docela velký, odhalil plnou míru své zuřivosti. Zachytil se instruktorovy polstrované paže a skočil na něj s takovou silou, že málem spadl dozadu. Na TikToku jsou stovky podobných videí se šikanou a @sydmckae nabídla určité vysvětlení. „Je to pes osobní ochrany! Nekouše ani neútočí na nikoho, pokud mu to není rozkázáno,“ vysvětlila s belgickým ovčákem u nohou. Vyjádřila vděčnost svému psovi, který je vycvičen k zvládání nebezpečí a k odvrácení strachu. „Díky svému psovi se cítím sebejistě, když zase vycházím z domu,“ dodala.
@celinetails POV: máš fakt strašidelné psí privilegium😈 #rutinavýcvikupsů #strašidelnépsíprivilegium #výcvikpsů #osobníochranapsa ♬ Šťastný Kanye West a Future - beabadoobeelover6969
Ilustrace kolektivní ženské úzkosti
I když ti, kdo ovládají ironii, by se mohli tomuto „trendu“ s miniaturními plemeny, která se zdají být neškodná a jejichž křik je sotva slyšitelný, vysmívat, všichni sdílejí stejný pocit. Ve společnosti, kde se ženy drží stranou, vnímají svůj parfém jako náhražku slzného plynu, předstírají telefonní hovor při sebemenším podezřelém zvuku a tvoří boxery ze svých klíčů, pes připomíná chodící radar, psí štít.
Od samého začátku nebyl jejich rytíř v lesklé zbroji nikdy člověkem, ale spíše obdařen tlapkami, srstí a vyplazeným jazykem. Podle průzkumu Ifop, který zahrnoval 20 zemí, 75 % žen alespoň jednou v životě zažilo sexuální obtěžování na veřejném prostranství. A místo toho, abychom řešili jádro problému, navrhujeme dívčí doplňky pro sebeobranu , SOS aplikace a povzbuzujeme ženy k provozování bojových sportů. Pes, proslulý svou loajalitou a oddaností, pak představuje privilegium: privilegium vyjít ven bez obav o vlastní život.
Tato videa, zinscenovaná jako akční filmy nebo zachycená bezpečnostními kamerami, všechna podporují stejnou myšlenku: psi mohou zabránit mnoha sexistickým tragédiím. Využívání psa k osobnímu prospěchu, jako je taser, však není mezi milovníky zvířat všeobecně přijímáno.
@sydmckae Je to můj osobní OCHRANNÝ PES! Nekouše ani neútočí na lidi, pokud k tomu nedostane instrukce. Přála bych si, aby každá dívka, která se ocitla v podobné situaci, měla stejnou příležitost jako já. Můj pes to zvládl tak, že se můžu znovu cítit pohodlně a vycházet z domu. Za tohoto psa jsem navždy vděčná. (Vycvičil ho profesionál, sama jsem ho necvičila) #ochrannýpes #belgianmalinoisofiktok #SA #runlikeagirl ♬ původní zvuk - •Lynoverlays•
Nebezpečí adopce psa jen pro „ochranu“
Pod těmito videi, která ukazují rotvajlery, pitbuly a belgické ovčáky Malinois v akci s jejich přetíženými těly a naostřenými zuby, komentáře chválí tuto ochrannou taktiku. „Vážně, vzhledem k tomu, jak nebezpeční jsme venku, by tohle mělo být hrazeno zdravotním pojištěním,“ navrhuje jeden uživatel. Jiní to přirovnávají ke svým vlastním psům, kteří se zaměřují jen na pantofle a polštáře nebo si zastrčí ocas a kňučí, jakmile ucítí naše nepohodlí.
Adoptovat psa jen proto, abychom mu dávali povely a cvičili ho jako psa speciálních jednotek, se rovná zacházení s ním jako s „otrokem našeho blaha“. Nezacházíme s ním jako s rovným postavení, ale jako s podřízeným. A máme od něj vysoká očekávání. Pokud v kritické situaci nereaguje na naše povely, můžeme se na něj zlobit, nebo, co je horší, zbavit se ho. Jeho redukce na roli permanentního bodyguarda riskuje upřednostnění jeho poslání před jeho blahem. A dokud nebudou veřejná prostranství bezpečná, ženy budou se svými psy i nadále chodit jako skautky.
Tato videa nakonec neukazují jen to, že psi mohou fungovat jako odstrašující prostředek proti predátorům. V první řadě odhalují znepokojivější realitu: pokud se tolik žen cítí bezpečně se zvířetem po svém boku, je to proto, že se samy o sobě necítí dostatečně bezpečně. Pes se pak stává symbolem ochrany spíše než jen společníkem. Ale jakkoli je loajální, nikdy by neměl muset kompenzovat to, co veřejná prostranství stále jen s obtížemi zaručují: právo chodit bez obav.