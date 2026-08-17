Nahrazení narozeninové oslavy túrou: nápad získává na popularitě

Společnost
Émilie Laurent
Image d'illustration : JiangHua/Pexels

Je zvykem slavit narozeniny dortem, obklopené pozlátkem a párty ozdobami. Stále více žen však vyměňuje tradiční kartonový klobouk za turistické boty a volí svačiny v opakovaně použitelných lahvích na vodu. Vycházejí z vyšlapaných cest v každém slova smyslu a oslavují tento zvláštní den na vyšlapaných stezkách. Je to způsob, jak znovuobjevit den a udělat z něj okamžik introspekce, daleko od hashtagů a neprůhledných davů nočních klubů.

Túra k narozeninám na vrcholu štěstí

Během našeho dětství byly naše narozeniny jen malým setkáním na zahradě. Mezi hrami na hudební židličky jsme popíjeli domácí limonádu. Jakmile jsme dosáhli puberty, stala se z toho vážnější záležitost. Naše narozeniny byly příležitostí dokázat se přátelům a zvýšit si popularitu. Někdy měly podobu pyžamové párty prokládané drby, marshmallow a hrami na „pravdu nebo odvahu“, jindy to připomínalo velkolepou diskotéku v obecním sále.

Tehdy jsme se nemohli dočkat, až nám bude 18, abychom si mohli připít něčím jiným než perlivou jablečnou šťávou a tančit pod disko koulemi. Teď, jak stárneme, toužíme po klidnějších narozeninách, daleko od fotoaparátů v telefonech a zinscenovaných příběhů. Chceme tento symbolický den strávit v klidu a míru užíváním si brunche, hraním karet nebo hrnčířstvím. Tvůrkyně obsahu @jasminmace nabízí další možnost: ponoření se do přírody. Odloží vidličky a sklenice na stopce a vezme si hole. Její plán na tyto narozeniny? Použít nohy, nepadnout na taneční parket a zapálit ho, ale zdolat kilometry převýšení.

To, co někteří považují za povinnost nebo ošklivý rituál šikany, je pro jiné pozastaveným okamžikem, způsobem, jak se znovu spojit s tím, na čem skutečně záleží, a zanechat trvalý dojem. Cílem není překonávat rekordy ani podnikat tuto závratnou cestu za naplněním instagramového feedu, ale spíše vytvářet nové vzpomínky, přijímat neočekávané a nechat to být.

Slavíme jinak, bez přehánění

S barevnými špičatými klobouky na hlavách jakožto orientačním bodem se skupinka dívek vydává na poklidnou procházku. Především však sdílejí odpočinkový zážitek, ptačí zpěv se mísí se zvukem kravských zvonců. Je to terapeutické sezení spojené se smíchem a rozjímáním. Nikdo se nesnaží zaplnit ticho nebo narušit okolní klid. Každý ho vítá klidně a je na něm téměř něco slavnostního. I nejmenší detail se stává podívanou: motýl přistávající na květině, dravý pták klouzající slunečním světlem, koza cválající po loukách.

Je zřejmé, že cílem není mlčet až do večeře, snad jen proto, abyste si šetřili dech. Kromě toho se všechny drobné příhody, které provázejí túru, později stanou nezapomenutelnými anekdotami, příběhem za otázkou „pamatuješ si?“. A to se evidentně rozchází s tím, co společnost očekává od pořádných narozenin. V kolektivní představivosti narozeniny nevyhnutelně zahrnují výzvy v pití, elegantní oblečení a večer v klubu. Tato oslava, údajně replika filmu Projekt X, se pak stává grandiózním představením. Slovo „užívat si“ má však několik definic a v určitém věku už nemá stejný význam jako v 18 letech.

Protože bavit se nemusí nutně znamenat pít až do úsvitu a zpívat, dokud vám nezmizí hlas. Protože párty nemusí být senzační, aby byla nezapomenutelná. Někdy je nejlepším způsobem oslavy dát si domácí sendvič s výhledem na drsné vrcholky a připít si s přáteli lahvemi s vodou.

Luxus neplánování ničeho

Jedním z kouzel tohoto přístupu je absence tlaku. Není třeba rezervovat stůl šest týdnů předem, hledat oblečení hodné příběhu nebo kontrolovat, zda jsou všichni k dispozici ve stejnou dobu. Jednoduše si vyberte trasu odpovídající úrovni skupiny, sbalte si svačinu a vyrazte.

Tato jednoduchost se může stát dokonce formou luxusu. Několik hodin zůstávají oznámení na dně tašky a telefon se používá spíše k zachycení krajiny než k dokumentaci každé minuty dne. Chodíme, povídáme si, vtipkujeme, někdy mlčíme. A nikdo se nedívá na hodiny, aby věděl, v kolik hodin se má pustit do další činnosti.

Turistika rozhodně nenahradí všechny způsoby, jak oslavit narozeniny . Někdo by raději protančil celou noc, jiní by si raději užili večeři ve své oblíbené restauraci nebo shromáždili celou rodinu kolem velkého stolu. Možná klíčem je právě v tom, přestat považovat pouze jeden způsob oslavy za normu.

Koneckonců, k oslavě nepotřebujete nutně konfety. Někdy stačí stezka, batoh a pár přátel, aby se z nového roku stal nezapomenutelný milník.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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