Tyto rodiny žijí podle přísných pravidel, často přirovnávaných ke způsobu života z jiného století.

Mormonské rodiny, členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, žijí životem řízeným přísnými náboženskými zásadami, které někdy evokují hodnoty 19. století. Tyto okamžiky často sdílejí na sociálních sítích prostřednictvím „mormonských influencerů“.
Kodifikovaná a konzervativní pravidla života
Mormoni se v souladu se zdravotním kodexem zvaným Slovo moudrosti vyhýbají kávě, čaji, tabáku a drogám. Praktikují desátek, kdy dávají 10 % svého příjmu církvi, a dodržují měsíční 24hodinový půst, kdy se zdržují jídla a pití, přičemž ušetřené peníze věnují na charitu (postní oběti). Mladí lidé jsou také povzbuzováni, aby s randěním počkali alespoň do 16 let a upřednostňovali vážné vztahy vedoucí k sňatku, který se často slaví v chrámu.
Rodina je pro komunitu ústředním bodem, přičemž manželství a děti jsou vysoce ceněny. Členové jsou také povzbuzováni k zaujmutí skromného vzhledu: žádná tetování, pouze jeden pár náušnic pro ženy a skromné oblečení. Po určitých chrámových obřadech nosí náboženské spodní prádlo zvané roucha, symboly duchovního závazku.
Věčná rodina v srdci víry
Chrámový sňatek zpečeťuje svazky „na čas i na věčnost“ a umožňuje – těm nejoddanějším – posmrtné shledání rodiny v nebeské říši. Děti jsou rituálně „zapečetěny“ se svými rodiči; genealogie a zástupné křty za zesnulé toto mezigenerační pouto posilují.
Rodina má přednost, plození dětí je vnímáno jako „božské poslání“ a výchova dětí jako hlavní duchovní povinnost. Rodina je tedy chápána jako základní jednotka božského plánu: je zároveň místem lásky, morálního učení a předávání víry. Rodinné role jsou vysoce ceněny s ideálem stabilního domova, který je strukturován kolem náboženského závazku, rodinné modlitby a aktivní účasti na životě církve. Rodina tedy není pouze sociální institucí, ale posvátnou realitou, předurčenou k přetrvání i po smrti.
@lifewjilli Bůh je tak dobrý. #většíláska #církevježíšechristoflatterdaysvatých #církev #lds #mormon #utah # světlo #křesťan #churchdresses #mysletnebeský #ježíšek #spreadlight ♬ původní zvuk - Betsy 🪩 Klub Holy Gal
Silná přítomnost na sociálních sítích
Navzdory své proklamované skromnosti mnoho mormonů investuje značné prostředky do Instagramu, TikToku a YouTube, aby prezentovali život prezentovaný jako harmonický a ctnostný: pečlivě vybrané skromné oblečení, vyvážená rodinná jídla, denní modlitby a wellness rutiny. Tento obsah vytváří jemnou, spořádanou a uklidňující estetiku, která oslovuje široké publikum i mimo jejich náboženskou komunitu.
Mormonské „tradiční manželky“, často vynášené na světlo nebo zesilované reality show a platformami sociálních médií, ztělesňují silný návrat k tradičním rodinným rolím: dlouhé šaty, retro účesy, pečlivě zařízené interiéry, domácí vzdělávání a důraz na mateřství. Do roku 2025 tyto postavy nashromáždily miliony zhlédnutí a staly se skutečnými influencery „měkkého konzervatismu“, kde se spiritualita, vintage estetika a domácí performance mísí v narativu, který je zároveň nostalgický a dokonale přizpůsobený současným digitálním kódům.
Stručně řečeno, tyto mormonské rodiny udržují způsob života strukturovaný vírou, který mísí viktoriánskou askezi s digitální modernitou. Jejich online přítomnost, balancující mezi autenticitou a idealizací, fascinuje stejně tak, jako vyvolává otázky o naší hyperpropojené době.