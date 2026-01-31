Search here...

Tyto rodiny žijí podle přísných pravidel, často přirovnávaných ke způsobu života z jiného století.

Společnost
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Mormonské rodiny, členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, žijí životem řízeným přísnými náboženskými zásadami, které někdy evokují hodnoty 19. století. Tyto okamžiky často sdílejí na sociálních sítích prostřednictvím „mormonských influencerů“.

Kodifikovaná a konzervativní pravidla života

Mormoni se v souladu se zdravotním kodexem zvaným Slovo moudrosti vyhýbají kávě, čaji, tabáku a drogám. Praktikují desátek, kdy dávají 10 % svého příjmu církvi, a dodržují měsíční 24hodinový půst, kdy se zdržují jídla a pití, přičemž ušetřené peníze věnují na charitu (postní oběti). Mladí lidé jsou také povzbuzováni, aby s randěním počkali alespoň do 16 let a upřednostňovali vážné vztahy vedoucí k sňatku, který se často slaví v chrámu.

Rodina je pro komunitu ústředním bodem, přičemž manželství a děti jsou vysoce ceněny. Členové jsou také povzbuzováni k zaujmutí skromného vzhledu: žádná tetování, pouze jeden pár náušnic pro ženy a skromné oblečení. Po určitých chrámových obřadech nosí náboženské spodní prádlo zvané roucha, symboly duchovního závazku.

Věčná rodina v srdci víry

Chrámový sňatek zpečeťuje svazky „na čas i na věčnost“ a umožňuje – těm nejoddanějším – posmrtné shledání rodiny v nebeské říši. Děti jsou rituálně „zapečetěny“ se svými rodiči; genealogie a zástupné křty za zesnulé toto mezigenerační pouto posilují.

Rodina má přednost, plození dětí je vnímáno jako „božské poslání“ a výchova dětí jako hlavní duchovní povinnost. Rodina je tedy chápána jako základní jednotka božského plánu: je zároveň místem lásky, morálního učení a předávání víry. Rodinné role jsou vysoce ceněny s ideálem stabilního domova, který je strukturován kolem náboženského závazku, rodinné modlitby a aktivní účasti na životě církve. Rodina tedy není pouze sociální institucí, ale posvátnou realitou, předurčenou k přetrvání i po smrti.

@lifewjilli Bůh je tak dobrý. #většíláska #církevježíšechristoflatterdaysvatých #církev #lds #mormon #utah # světlo #křesťan #churchdresses #mysletnebeský #ježíšek #spreadlight ♬ původní zvuk - Betsy 🪩 Klub Holy Gal

Silná přítomnost na sociálních sítích

Navzdory své proklamované skromnosti mnoho mormonů investuje značné prostředky do Instagramu, TikToku a YouTube, aby prezentovali život prezentovaný jako harmonický a ctnostný: pečlivě vybrané skromné oblečení, vyvážená rodinná jídla, denní modlitby a wellness rutiny. Tento obsah vytváří jemnou, spořádanou a uklidňující estetiku, která oslovuje široké publikum i mimo jejich náboženskou komunitu.

Mormonské „tradiční manželky“, často vynášené na světlo nebo zesilované reality show a platformami sociálních médií, ztělesňují silný návrat k tradičním rodinným rolím: dlouhé šaty, retro účesy, pečlivě zařízené interiéry, domácí vzdělávání a důraz na mateřství. Do roku 2025 tyto postavy nashromáždily miliony zhlédnutí a staly se skutečnými influencery „měkkého konzervatismu“, kde se spiritualita, vintage estetika a domácí performance mísí v narativu, který je zároveň nostalgický a dokonale přizpůsobený současným digitálním kódům.

Stručně řečeno, tyto mormonské rodiny udržují způsob života strukturovaný vírou, který mísí viktoriánskou askezi s digitální modernitou. Jejich online přítomnost, balancující mezi autenticitou a idealizací, fascinuje stejně tak, jako vyvolává otázky o naší hyperpropojené době.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Muži pod touto výškou mají zakázán vstup do londýnských nočních klubů, což vyvolalo kontroverzi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Muži pod touto výškou mají zakázán vstup do londýnských nočních klubů, což vyvolalo kontroverzi.

Nedávná akce v londýnském nočním klubu přitáhla pozornost internetu poté, co byl oznámen požadavek na vstup na základě...

Důchodkyně, oběť „falešného bankovního poradce“, přijde během pár minut o astronomickou sumu.

Ve Švýcarsku se 82letá žena stala obětí pozoruhodně efektivního podvodu. Důchodkyně si myslela, že mluví se svým bankovním...

Kdo byla Diana Bahador, mladá íránská žena známá jako „Baby Rider“?

Diana Bahador, online známá jako „Baby Rider“, byla ve svých pouhých 19 letech ztělesněním vášnivé a odhodlaně svobodomyslné...

Tyto mongolské outfity pro olympijské hry v roce 2026 rozdmýchaly sociální média

Jen několik týdnů před zahájením zimních olympijských her 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo (6.–22. února 2026) Mongolsko...

Tato sportovkyně s humorem vypráví o každodenním životě žen ve sportu.

Francouzská bojovnice Myriam Benadda (@mimi_bnd_) s humorem a energií, která sama sobě nedává smysl, boří stereotypy a vypráví...

Proč dnes kariéra tohoto 41letého lyžaře vzbuzuje obdiv?

Lindsey Vonn není jen legendou alpského lyžování; ve svých 41 letech se stala symbolem odolnosti, síly a sebevědomí...

© 2025 The Body Optimist