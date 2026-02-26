Jak se tomuto expatovi daří bydlet v pětihvězdičkovém hotelu za méně než nájem?

Stěhování do jiné země za účelem úspory peněz už není nic neobvyklého. Výměna standardního bytu za pětihvězdičkový hotelový apartmán za cenu nájmu je však zajímavá. Přesto se jedná o odvážný krok britské expatky – @diamantelv na Instagramu – která se plně hlásí ke svému životnímu stylu.
Klíčený odjezd daleko od Spojeného království
Diamanté Laiva (@diamantelv), známá pro svou účast v pořadu „Love Island“, se rozhodla opustit Spojené království a usadit se v jihovýchodní Asii. Na svých sociálních sítích sdílí životní styl, o kterém sní mnoho mladých lidí: tvrdí, že žije v luxusním hotelu za zhruba 500 dolarů měsíčně, tedy přibližně 420 eur.
Ve videu ukazuje svůj světlý apartmán s plně vybavenou kuchyní, útulným obývacím pokojem a ničím nerušeným výhledem na město. Pravidelný úklid je zajištěn, což ji zbavuje mnoha domácích prací. Podle ní ji tento životní styl stojí méně než její předchozí ubytování ve Velké Británii.
Proč tak nízká cena?
Náklady na bydlení se v jednotlivých zemích dramaticky liší. Některá města v jihovýchodní Asii nabízejí výrazně dostupnější ceny než města v západní Evropě, a to jak za bydlení, tak za každodenní služby. Přestože přesná adresa nebyla oficiálně potvrzena, někteří online komentátoři umisťují podnik do Da Nangu ve Vietnamu. Toto pobřežní město je známé tím, že přitahuje expaty a pracovníky pracující na dálku díky kombinaci moderního vybavení, příjemného životního prostředí a rozumných cen.
V některých turistických destinacích nabízejí hotely atraktivní měsíční sazby pro dlouhodobé pobyty, zejména mimo hlavní sezónu. Pro hotel to zaručuje stabilní obsazenost. Pro vás může volba této možnosti znamenat vysoký komfort za smluvní cenu.
Služby hodné wellness pobytu
Podle jejích příspěvků cena zahrnuje přístup k řadě služeb: lázní, saun, bazénu a relaxačních zón. Diamanté Laiva (@diamantelv) zmiňuje několik saun a různá wellness zařízení. Vysvětluje také, že pravidelně večeří v jedné z hotelových restaurací a užívá si panoramatický výhled na město. Bazén, který je otevřený večer, je prý jedním z rozhodujících faktorů.
Asi si dokážete představit ten pocit: zakončit den pár koly v bazénu a pak se vrátit do čistého apartmá. Tento druh obsahu podněcuje kolektivní představivost. Myšlenka nahradit tradiční pronájem ubytování balíčkem all inclusive oslovuje stále více lidí, kteří hledají svobodu a optimalizaci rozpočtu.
Trend poháněný prací na dálku
Jeho zkušenosti jsou součástí širšího trendu: strategické expatriace. S nárůstem práce na dálku si mnoho profesionálů vybírá destinace, kde je jejich kupní síla vyšší. Některé regiony v jihovýchodní Asii, stejně jako Latinské Americe a východní Evropě, jsou často uváděny pro kombinaci mírných životních nákladů, příjemného klimatu a infrastruktury vhodné pro freelancery.
Za inspirativními obrázky se však skrývají i praktické reality: víza, zdravotní pojištění, daně a kulturní adaptace. Sociální média často zobrazují idylické prostředí, ale každý projekt v zahraničí si zaslouží pečlivé zvážení.
Mezi inspirací a realitou
Reakce na její videa jsou nadšené. Mnozí říkají, že jsou připraveni to vyzkoušet. Je však důležité si uvědomit, že ceny hotelů se liší v závislosti na ročním období, délce pobytu a případných sjednaných dohodách. To, co je možné v daném městě v danou dobu, není univerzálním pravidlem.
Bydlení v hotelu navíc nabízí flexibilitu a zahrnuté služby, ale někteří mohou preferovat stabilitu tradičního bydlení. Příběh Diamanté Laivy (@diamantelv) v první řadě ukazuje, že existují různé způsoby, jak obývat svět, v závislosti na vašich prioritách a strategii.
V konečném důsledku se za apartmá s lázněmi a bazénem skrývá úvaha o životních nákladech a příležitostech, které nabízejí určité ekonomické kontexty. Je to pozvánka k rozšíření obzorů a zároveň nezapomeňte každý krok plánovat s jasným myšlením.