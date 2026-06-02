En dyrlæge advarer om de mindre kendte risici ved at sove med sit kæledyr.

At dele seng med en hund eller kat er for mange mennesker en af livets små glæder. Denne betryggende nærhed styrker ofte båndet til ens kæledyr. Ifølge dyrlæge Tom Mason bør denne vane dog gribes an med visse forholdsregler for at sikre alles velbefindende.

Parasitter, der kan invitere sig selv ind under dynen

Dette er det første punkt, som specialisten rejser: Selv et perfekt elsket og velplejet kæledyr kan bære visse parasitter. Lopper, flåter eller mider kan således lettere ende i sengetøj, når en hund eller kat sover i sengen. Dyrlægen minder os også om, at nogle indre parasitter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker. Risikoen er fortsat lav, men den er højere for små børn, ældre eller personer med svækket immunforsvar.

Gode nyheder: Et par enkle trin kan allerede begrænse eksponeringen. At rengøre din hunds poter med en passende serviet efter hver gåtur, holde parasitbehandlingerne opdaterede og regelmæssigt vaske sengetøj er alle gode vaner.

Søvn, der nogle gange er mindre genoprettende

Skifter din hund ofte stilling? Beslutter din kat sig for at udforske lejligheden klokken 3 om natten? Disse små bevægelser kan forstyrre din søvn, uden at du overhovedet er klar over det. Det modsatte er også tilfældet. Mennesker kan også forstyrre deres ledsageres hvile. Og ligesom os har hunde og katte brug for kvalitetssøvn for at forblive sunde og i balance hver dag.

At sove med din hund: et personligt valg frem for alt

Betyder det, at du skal forvise din hund eller kat fra soveværelset? Ikke nødvendigvis. Eksperter anbefaler primært at være opmærksom på de potentielle ulemper for at kunne træffe en informeret beslutning. Hvis du nyder at sove med dit kæledyr, og det fungerer godt, er der ingen forpligtelse, ingen skam og intet drama i at fortsætte. Hvert menneske-dyr-par finder sin egen balance. For dem, der foretrækker et alternativ, giver en hyggelig kurv i nærheden af sengen dig mulighed for at opretholde denne betryggende nærhed, samtidig med at du minimerer nogle af ulemperne.

Det vigtigste er at prioritere hygiejne, komfort og alles velbefindende. Der er trods alt ikke én rigtig måde at være en omsorgsfuld hundeejer på.