Disse fødevarer, der er meget almindelige i hjemmet, kan være farlige for hunde.

Vores hunde deler gerne vores daglige liv, men ikke altid vores tallerkener. Nogle basisfødevarer, som er almindelige for os, kan faktisk udgøre en reel sundhedsrisiko for deres hunde. Bedre identifikation af disse fødevarer betyder, at de kan få et mere fredeligt, behageligt og sundt liv. Her er de vigtigste fødevarer, der skal holdes utilgængeligt for deres nysgerrige næser.

Chokolade, en velkendt falsk ven

Chokolade er nok det mest berømte eksempel på et fødevaretoksin hos hunde. Det indeholder theobromin, et stof som hundens krop udskiller meget langsomt.

Afhængigt af den indtagne mængde og dyrets størrelse kan virkningerne variere: fordøjelsesbesvær, usædvanlig rastløshed, hurtig hjerterytme og i de mest alvorlige tilfælde alvorlige komplikationer. Mørk chokolade er særligt risikabelt, fordi det har en højere koncentration af theobromin. For at beskytte dit kæledyrs velbefindende er det derfor vigtigt at opbevare det omhyggeligt og aldrig efterlade en chokoladebar inden for rækkevidde af dets næse.

Druer og rosiner: en toksicitet nu bedre forstået

Druer og rosiner, der længe har været betragtet som et "veterinært mysterium", er nu tydeligt identificeret som farlige for hunde. Videnskabelige undersøgelser, herunder en offentliggjort i Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, tyder på, at vinsyre, der findes naturligt i disse frugter, kan være involveret i alvorlig nyreskade. Selv i små mængder kan de forårsage akut nyresvigt.

Den ekstra vanskelighed ligger i, at ikke alle hunde reagerer på samme måde: en lille dosis kan være harmløs for én og problematisk for en anden. Derfor er forsigtighed fortsat den bedste tilgang til at bevare deres velbefindende.

Løg og hvidløg: pas på din hunds blod

Løg, hvidløg, såvel som skalotteløg og purløg, tilhører allium-familien. Bag deres tiltalende aroma for os indeholder de forbindelser, der kan svække hundes røde blodlegemer.

Risikoen er anæmi, som kan føre til træthed, svaghed og lav energi. Og i modsætning til hvad mange tror, påvirkes alle former for mad: rå, kogt, pulveriseret eller inkorporeret i færdigretter. At dele rester kan virke som en venlig gestus, men det er bedst at undgå krydderier for at sikre en afbalanceret kost.

Andre fødevarer at holde nøje øje med

Andre hverdagsprodukter fortjener også din opmærksomhed.

Xylitol, et sødemiddel, der findes i nogle tyggegummier og diætprodukter, er særligt giftigt for hunde. Det kan forårsage hurtige og alvorlige reaktioner.

Macadamianødder, avocado og kaffe er også blandt de fødevarer, man skal undgå, på grund af deres potentielt skadelige virkninger på hundens krop.

Kendskab til disse fødevarer giver dig mulighed for at tilegne dig enkle daglige vaner for at beskytte dit kæledyrs helbred. En velbeskyttet hund er en gladere og mere afslappet hund, der er fuldt ud tilgængelig til at nyde livet ved din side. I tilfælde af indtagelse er en (meget) hurtig reaktion afgørende: at kontakte en dyrlæge giver dig mulighed for at handle effektivt og begrænse risikoen for død.