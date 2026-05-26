"Han ville ikke give slip": Et par fortæller om deres møde med en tigerhaj på Hawaii

Julia P.
Photo d'illustration : @wirestock / Magnific

Et hawaiiansk par havde en rystende oplevelse ud for Mauis kyst. Mens de roede i kajak, stødte Cheslei Akima og Alika Dickerson ansigt til ansigt med en tigerhaj, hvis størrelse var større end deres kajak. De blev enige om at fortælle om mødet til lokale medier, hvilket tjener som en påmindelse om behovet for forsigtighed i farvandet omkring øgruppen.

Et uventet møde ud for Mauis kyst

Ifølge People magazine fandt hændelsen sted den 23. maj 2026 tidligt på eftermiddagen ud for Olowalu-kysten på Mauis vestkyst. Parret var omkring halvanden kilometer fra kysten, da situationen ændrede sig dramatisk. "Pludselig, omkring tre meter foran kajakken, dukkede en finne op. Jeg spekulerede på, hvad det var, og så begyndte den at fare mod os," fortalte Cheslei Akima. Dyret, der kunne genkendes på sine lysegrå striber, var en tigerhaj, som så ud til at være længere end deres næsten fire meter lange kajak.

En imponerende konfrontation

Situationen blev hurtigt alarmerende, da hajen greb fat i kajakken og begyndte at kaste den rundt. "Den ville ikke give slip," sagde den unge kvinde. For at forsøge at drive dyret væk måtte Alika Dickerson desværre slå den flere gange. "Tredje gang slap den endelig grebet. Den dykkede let, plaskede os med halen og svømmede væk," forklarede han, stadig rystet. Tilbage på land opdagede parret, at hajen havde efterladt bidmærker på kajakken.

Er tigerhajen en art, man skal holde øje med?

Selvom hajbid på mennesker fortsat er sjældne på Hawaii, med kun 3 til 4 hændelser om året, påpeger lokale myndigheder, at tigerhajen er den art, der hyppigst er involveret i sådanne møder. Det er dog vigtigt ikke at dæmonisere disse dyr: hajer befinder sig naturligt i toppen af kystens fødekæde og spiller en afgørende rolle i at opretholde balancen i de marine økosystemer.

I mange tilfælde forklares interaktioner med mennesker af den stigende tilstedeværelse af menneskelige aktiviteter i deres levesteder. Ved at opholde sig hyppigt i områder, hvor der allerede er hajer, bidrager mennesker til at øge sandsynligheden for møder. Disse bid skyldes oftest forvirring eller opportunistisk udforskning, især da manglen på deres sædvanlige bytte kan føre til, at dyret afprøver andre fødekilder. De stimuli, der er forbundet med disse hændelser, kan derefter inkorporeres i deres adfærd uden nødvendigvis at antyde en intention rettet mod mennesker.

I sidste ende har Cheslei Akima og Alika Dickerson, selvom de er præget af denne oplevelse, ikke givet op på havet. De opfordrer dog andre brugere til at udvise ekstrem forsigtighed: undgå grumset vand, svøm ikke ved daggry eller skumring, og foretrække overvågede strande.

Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
