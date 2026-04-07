"Granny bob", sæsonens stjerneklipning

Granny bob-frisuren gør comeback som en af de uundværlige hårtrends. Inspireret af en klassisk bob er denne frisure tiltalende takket være dens tidløse elegance og nemme vedligeholdelse. Den er blevet adopteret af adskillige berømtheder og set på catwalks, og den etablerer sig som et moderne alternativ til mere strukturerede frisurer.

En blødere version af den klassiske bob

"Granny bob" har den grundlæggende bob-form, men med en blødere og mere naturlig tilgang. Generelt klippet ved eller lidt under kæbelinjen er den karakteriseret ved mindre markante linjer og subtil bevægelse.

I modsætning til den skarpt definerede bob, vælger denne klipning et let sløret look, nogle gange kombineret med subtil volumen eller en bølget tekstur. Målet er at opnå et elegant resultat uden at virke for stift. Denne trend er en del af en bredere tilbagevenden til frisurer med lav vedligeholdelse, der kræver minimal daglig styling.

Hvorfor er "granny bob" så populær?

"Granny Bob"-frisurens succes ligger i høj grad i dens alsidighed. Denne frisure kan tilpasses forskellige hårteksturer, uanset om den er glat, bølget eller let krøllet. Den hjælper også med at indramme ansigtet, samtidig med at den bevarer et naturligt look. Nogle frisører påpeger, at denne type bob kan tilføje bevægelse til fint hår og tæmme tykkere længder. Frisuren kan bæres med en midterskilning for et minimalistisk look eller med en sideskilning for ekstra volumen.

En tendens observeret blandt flere berømtheder

Adskillige berømtheder har bidraget til at popularisere denne frisure i de seneste måneder og hjulpet den med at få et comeback. "Granny bob" er en del af en trend, der favoriserer opdaterede versioner af tidløse klipninger, såsom den lange bob eller den teksturerede bob. Denne type frisure værdsættes ofte for sin balance mellem sofistikering og enkelhed, hvilket giver mulighed for en række forskellige stilarter, der passer til forskellige lejligheder.

Sådan adopterer du denne frisure

For at opnå en "granny bob" anbefaler eksperter at vælge en let lagdelt klipning for at bevare bevægelsen. Vedligeholdelse er relativt enkel, med touch-ups fordelt efter hårets væksthastighed. En naturlig frisure med en let føntørring eller lufttørring forbedrer udseendet af denne klipning. Som med enhver frisure kan resultatet variere afhængigt af hårtype, tæthed og ansigtsform.

"Granny bob" bekræfter tilbagekomsten af tidløse, opdaterede frisurer. Den er nem at have på og kan tilpasses mange stilarter, og er blevet et populært valg for dem, der søger en elegant frisure uden overdreven besvær. Denne trend illustrerer den voksende interesse for looks, der både er moderne og nemme at vedligeholde.