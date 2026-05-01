I New York kan en ny regel på frisørskoler være revolutionerende for millioner af kvinder.

Fra september 2026 tager staten New York et hidtil uset skridt: Undervisning i krøllet, bølget og snoet hår bliver obligatorisk på alle frisørskoler. En tilsyneladende simpel foranstaltning, men en der adresserer årtiers tavs diskrimination på grund af hår.

Et problem som alle kender til, men som ingen løser.

Hvor mange gange har vi hørt denne sætning i en salon: "Jeg ved ikke, hvordan man laver krøllet hår" ? Udelukkelsen af tekstureret hår fra den generelle frisøruddannelse er en direkte konsekvens af den segregerede historie med amerikanske saloner: træningsmanualer fokuserede næsten udelukkende på glat eller let bølget hår og udelod en hel del af befolkningen. Resultatet? Generationer af kvalificerede frisører, dygtige til bestemte teksturer, men fuldstændig uforberedte på andre.

60% af befolkningen, 8 stater dannet

Paradokset er slående. Over 60 % af den amerikanske befolkning har tekstureret hår. Og alligevel har kun 8 ud af 50 stater indtil nu krævet obligatorisk træning i disse teksturer på frisørskoler. 75 % af frisørerne siger, at de ønsker mere træning i forskellige hårtyper – men da denne træning ikke var obligatorisk, tilegnede de sig ikke disse færdigheder, før de begyndte at praktisere. Denne træningskløft har meget reelle konsekvenser for millioner af klienter.

Med loven underskrevet ændrer New York reglerne

Guvernør Kathy Hochul underskrev lovforslaget, som blev fremsat af repræsentant Michaelle Solages og senator Jamaal Bailey. Senator Bailey opsummerede kortfattet problemet: "Nuværende standarder formår ofte ikke at forberede professionelle tilstrækkeligt på at arbejde med forskellige hårteksturer. Denne kløft påvirker uforholdsmæssigt kvinder og piger af anden etnisk baggrund, som har svært ved at få adgang til tjenester, der er skræddersyet til deres behov." Loven træder i kraft fuldt ud i september 2026.

Hvad ændrer sig konkret i skolerne?

Der er intet revolutionerende ved træningsmængden – det samlede antal timer forbliver det samme. Det, der ændrer sig, er det, der undervises i. Skolerne skal nu afsætte tid til at analysere alle hårtyper, pleje naturligt hår, mestre fletnings- og extensionsteknikker og style tekstureret hår – krølleformning, føntørring og naturlig styling. Disse færdigheder virker indlysende, men indtil nu har de simpelthen ikke været en del af pensum.

"En juridisk ramme mod diskrimination"

Michaelle Solages, selv en sort kvinde med tekstureret hår, præciserede reformens omfang : "Det blev klart, at der var behov for mere konkrete foranstaltninger. Denne lov er et svar på det løbende behov for mangfoldighed og inklusion i kosmetikindustrien for at sikre, at alle, uanset deres hårtype, får den opmærksomhed og ekspertise, de fortjener i saloner." Ud over spørgsmålet om uddannelse er det virkelige problem diskrimination: at nægte at style nogens hår, fordi man ikke ved hvordan, er også en form for udelukkelse.

Og efter New York?

Ifølge New York State Beauty School Association burde skolerne kunne indarbejde disse nye krav uden større vanskeligheder. Professional Beauty Association, som har støttet reformen fra starten, udtrykte håb om, at andre stater hurtigt vil vedtage lignende lovgivning – og at New York vil blive en national model. Spørgsmålet er ikke længere, om det er muligt. New York har netop bevist, at det er muligt.

Kort sagt, det er en selvindlysende sandhed, der tog årtier at blive obligatorisk, at uddanne alle frisører til at håndtere alle hårtyper. New York har netop taget det skridt. Og for millioner af kvinder, der længe har hørt "undskyld, jeg ved ikke hvordan", er det meget mere end en administrativ reform. Det er en anerkendelse.