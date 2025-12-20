Stranger Things-frisurerne er ikke længere en hemmelighed: deres skaber afslører endelig alt.

Mens "Stranger Things" forbereder sig på at afslutte sit sidste kapitel, er fans for travle med at følge historien om Upside Down til at fokusere på karakterernes frisurer. Mange roser dog skuespillernes frisurer. Og selvfølgelig legemliggør Steve Harrington perfekt 80'er-æstetikken med sin føntørrede klipning og et par ujævne lokker.

Utrolige hårtransformationer

Hvis du er en inkarneret "Stranger Things"-fan, er du sikkert bekendt med alle karakterernes profiler, Demogorgonernes svagheder, Elevens yndlingsmad og reglerne i "Dungeons & Dragons". Men har du bemærket karakterernes utrolige frisurer, der er foruroligende realistiske? Langt fra at være blot detaljer, definerer frisurerne hos Wheelers, Byers og den uforbederlige Steve serien og forankrer den solidt i sin tid.

Historien foregår i 80'erne, æraen med Walkmans, højtaljede jeans og farvestrålende tøj. Naturligvis var ensartethed fra top til tå nøglen. Så frisør Sarah Hindsgaul lånte sin ekspertise ud til skuespillerne for at skabe en transformation, der føltes som et spring tilbage i tiden.

Du krummede sikkert et glimt af Wills visuelt forstyrrende skålfrisure og måske endda af Billys gyldne mullet. Du ville sikkert også gerne tage et par klip af Millie Bobby Browns bølgede, frynsede bob, mens hun var i Californien. Men disse frisurer er kunstværker, resultatet af utallige timers arbejde. Tynde ruller og masser af hårspray er essentielt backstage. Faktisk deler frisøren selv eksklusive glimt bag kulisserne med sine millioner af følgere.

250 permanenter udført på settet

De ikoniske frisurer fra 80'erne, omhyggeligt genskabt i serien, er langt fra universelt elskede. De vækker dårlige minder for nogle, symboler på nostalgi for andre, og fremkalder blandede reaktioner. Internetbrugere har ikke tøvet med at sammenligne Eddies klipning med en moppe eller Billys med rottehaler. Selvfølgelig kan du gøre, hvad du vil med dit eget hår.

Den virkelige bedrift ligger i hver frisures hold og holdbarhed, især i begivenhedernes hede. For at opnå det bølgede look, der var så typisk for årtiet, hengav frisøren sig til en gammel praksis, der engang blev anset for at være forbeholdt ældre i eksklusive kvarterer: permanenten. Hun udførte ikke færre end 250 af dem under optagelserne. Dette forklarer, hvorfor disse løse krøller holder trods intense kampe med demogorgoner og den håndgribelige fugtighed på "Overside Down".

Men også parykker, der skaber den perfekte illusion

Den officielle hårstylist fra Stranger Things, der er ansvarlig for de professionelt udformede, rodede looks og klipninger, der er mere realistiske end originalerne, tog sig også et par friheder. I den seneste sæson, som du ivrigt venter på, bærer Nancy en paryk, der er blødere og løsere end før. Millie Bobby Brown, der spiller Eleven, seriens stjerne, er heller ikke uvant med parykker. Selvom hun indvilligede i at barbere sit hoved i den første sæson, vælger hun i de efterfølgende sæsoner utroligt realistiske parykker.

Eddie, en rocker i hjertet, har også kunstigt hår, der afspejler hans stil: fyrig, uregerlig og provokerende. Og det er netop pointen. Frisurerne udvikler sig i takt med deres karakter for yderligere at understrege budskabet.

Trods alle disse silkebløde afsløringer opretholder frisøren spændingen omkring de anvendte produkter, men de er bestemt mere sofistikerede end "Farrah Fawcette"-sprayen, som den kære Steve Harrington nævnte.