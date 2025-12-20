Search here...

Stranger Things-frisurerne er ikke længere en hemmelighed: deres skaber afslører endelig alt.

Frisør
Émilie Laurent
Secret coiffures Stranger Things
Extrait de la série Stranger Things

Mens "Stranger Things" forbereder sig på at afslutte sit sidste kapitel, er fans for travle med at følge historien om Upside Down til at fokusere på karakterernes frisurer. Mange roser dog skuespillernes frisurer. Og selvfølgelig legemliggør Steve Harrington perfekt 80'er-æstetikken med sin føntørrede klipning og et par ujævne lokker.

Utrolige hårtransformationer

Hvis du er en inkarneret "Stranger Things"-fan, er du sikkert bekendt med alle karakterernes profiler, Demogorgonernes svagheder, Elevens yndlingsmad og reglerne i "Dungeons & Dragons". Men har du bemærket karakterernes utrolige frisurer, der er foruroligende realistiske? Langt fra at være blot detaljer, definerer frisurerne hos Wheelers, Byers og den uforbederlige Steve serien og forankrer den solidt i sin tid.

Historien foregår i 80'erne, æraen med Walkmans, højtaljede jeans og farvestrålende tøj. Naturligvis var ensartethed fra top til tå nøglen. Så frisør Sarah Hindsgaul lånte sin ekspertise ud til skuespillerne for at skabe en transformation, der føltes som et spring tilbage i tiden.

Du krummede sikkert et glimt af Wills visuelt forstyrrende skålfrisure og måske endda af Billys gyldne mullet. Du ville sikkert også gerne tage et par klip af Millie Bobby Browns bølgede, frynsede bob, mens hun var i Californien. Men disse frisurer er kunstværker, resultatet af utallige timers arbejde. Tynde ruller og masser af hårspray er essentielt backstage. Faktisk deler frisøren selv eksklusive glimt bag kulisserne med sine millioner af følgere.

250 permanenter udført på settet

De ikoniske frisurer fra 80'erne, omhyggeligt genskabt i serien, er langt fra universelt elskede. De vækker dårlige minder for nogle, symboler på nostalgi for andre, og fremkalder blandede reaktioner. Internetbrugere har ikke tøvet med at sammenligne Eddies klipning med en moppe eller Billys med rottehaler. Selvfølgelig kan du gøre, hvad du vil med dit eget hår.

Den virkelige bedrift ligger i hver frisures hold og holdbarhed, især i begivenhedernes hede. For at opnå det bølgede look, der var så typisk for årtiet, hengav frisøren sig til en gammel praksis, der engang blev anset for at være forbeholdt ældre i eksklusive kvarterer: permanenten. Hun udførte ikke færre end 250 af dem under optagelserne. Dette forklarer, hvorfor disse løse krøller holder trods intense kampe med demogorgoner og den håndgribelige fugtighed på "Overside Down".

Men også parykker, der skaber den perfekte illusion

Den officielle hårstylist fra Stranger Things, der er ansvarlig for de professionelt udformede, rodede looks og klipninger, der er mere realistiske end originalerne, tog sig også et par friheder. I den seneste sæson, som du ivrigt venter på, bærer Nancy en paryk, der er blødere og løsere end før. Millie Bobby Brown, der spiller Eleven, seriens stjerne, er heller ikke uvant med parykker. Selvom hun indvilligede i at barbere sit hoved i den første sæson, vælger hun i de efterfølgende sæsoner utroligt realistiske parykker.

Eddie, en rocker i hjertet, har også kunstigt hår, der afspejler hans stil: fyrig, uregerlig og provokerende. Og det er netop pointen. Frisurerne udvikler sig i takt med deres karakter for yderligere at understrege budskabet.

Trods alle disse silkebløde afsløringer opretholder frisøren spændingen omkring de anvendte produkter, men de er bestemt mere sofistikerede end "Farrah Fawcette"-sprayen, som den kære Steve Harrington nævnte.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
Article précédent
Denne hårfarve med rødt hår er ved at blive trendy i øjeblikket.
Article suivant
Vis dine grå rødder frem: hårtrenden vi ikke havde forudset

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vis dine grå rødder frem: hårtrenden vi ikke havde forudset

Efter årtiers systematisk skjulning af gråt hår, bliver grå hårrødder nu omfavnet som et stilfuldt og befriende valg....

Denne hårfarve med rødt hår er ved at blive trendy i øjeblikket.

Hårfarven "sort rubin" er ved at blive en af ​​sæsonens store røde trends i en dyb, mørk og...

At lade håret ligge under frakken: Den Olsen-tvillinginspirerede trend, der skaber røre

Stopper du håret i kraven for et nonchalant look? Det er spørgsmålet, der summer på TikTok med hashtagget...

Denne ikoniske frisure, der var populær i 1990'erne, gør et uventet comeback.

Pixie-klippet, denne dristige korte frisure, der blev populær i 1990'erne af ikoner som Kate Moss, Winona Ryder og...

Her er den perfekte nuance af highlights til at fremhæve dit grå hår

Uanset om du lige er begyndt at se et par sølvhårstrå dukke op, eller om dit grå hår...

Sådan holder du din hals dejlig varm ... uden at ødelægge din frisure

For at holde kulden ude under din frakke er en halsedisse et uundværligt tilbehør. Din frisure har dog...

© 2025 The Body Optimist