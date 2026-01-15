Hun klipper sit hår med et byggeredskab: resultatet er vanvittigt!

På grund af mangel på tid, penge eller selvtillid frisker flere og flere kvinder deres hårklipp op derhjemme og trimmer spidserne med det, de har ved hånden. En indholdsskaber, der kombinerer stil og konstruktionsarbejde, tacklede denne håropgave med et stykke tøj, der var mere egnet til en værktøjskasse end en toilettaske. Tip: Hendes frisure var laserpræcis.

En laser til at skære hår

At klippe sit eget hår derhjemme er en risikabel opgave, især hvis man er håbløs til geometri og ikke har nogen hårekspertise. Nogle kvinder følger flittigt pålidelige online tutorials, mens andre improviserer og stoler på deres opfindsomhed. En gør-det-selv-skønhedsentusiast ved navn @makristia byttede sin kam ud med en konstruktionslaser for at styre sin saks og undgå en asymmetrisk lagdelt klipning.

Indholdsskaberen, der er lige så dygtig med mascara, som hun er med en boremaskine, og lige så hjemmevant i overalls eller en satinkjole, er mere vant til at forme træplanker end til at anvende keratinbehandlinger. Men til denne lille hårforvandling fandt hun de store våben frem og plyndrede ikke sine badeværelsesskuffer, men sin arbejdsbænk i garagen. Og det må siges, at denne konstruktionsinspirerede teknik virker underværker!

Dette meget anvendte måleværktøj i murerarbejdet tegner en tydelig retningslinje hen over den erfarne arbejders usædvanligt lange hår. Hendes kollega, som ikke har nogen frisørfærdigheder, hjælper med den vanskelige del. Med bagsiden af klippemaskinen trimmer han spidserne, og resultatet er salonværdigt .

Det usædvanlige og billige trick, der appellerer

I billedteksten retfærdiggør indholdsskaberen, der bruger lige så meget humor som byggejargon, sit arbejde: "Saloner er for dyre." Og hun tager ikke helt fejl. Kvinder bruger i gennemsnit 40 euro på en simpel klipning, mens mænd knap bruger 10 euro hos den lokale barber. Denne unge kvinde, med sine manuelle færdigheder og fysiske erhverv, brugte sit udstyr smart. Og det er en bragende succes.

Mens nogle kvinder bruger et hårbånd til at justere deres frisure, valgte denne altmuligmand en mere velkendt genstand, en hvis præcision hun forstår. I kommentarerne roste internetbrugere endda denne usandsynlige opsætning og sammenlignede den unge kvinde med Kim Possible. "Dette er måske det mest geniale, jeg nogensinde har set på internettet," lød en kommentar. Selv professionelle på området bifalder ideen. "Som frisør bifalder jeg det, og vi kunne bruge dette," tilføjede en.

Nedbryde stereotyper om kvinder, der er gør-det-selv-entusiaster

I sin video deler den enlige mor ikke bare et hårtip; hun genfortolker også sit erhverv, som hun ubarmhjertigt forbinder med mænd. Hun omdefinerer ikke kun sin frisure, men også stereotyperne omkring den. Disse cargobukser og kampstøvler er hendes hverdagstøj. Langt fra at være en weekend-gør-det-selv-person eller en arbejds-"assistent", der kun ved, hvordan man tapetserer, får hun sine hænder beskidte (eller rettere sagt, sin cement).

I modsætning til hvad man måske skulle tro, er dette værktøj, der er blevet genbrugt fra sin oprindelige funktion, ikke bare et lejlighedsvis tilbehør, der samler støv i hendes garage. Det er et instrument, hun altid har med sig. For når hun går på arbejde, snupper hun ikke en designerhåndtaske, men en mappe fuld af skruenøgler og skruetrækkere. Gennem denne fremvisning af sit hår beviser hun, at ikke alle kvinder i byggebranchen har drengede frisurer og "maskuline" manerer.

Hvis du nogensinde overvejer at klippe dit eget hår, ved du hvad du skal gøre. Denne vejledning, ulig noget du nogensinde har set på sociale medier, er perfekt til at give dit hår et friskt nyt look.