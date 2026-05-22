Hudbeskyttelse: en refleks, som nogle hudlæger anser for at være en prioritet

Selvom solen er livsvigtig og giver adskillige fordele – syntese af D-vitamin, en antidepressiv effekt og terapeutisk virkning på visse hudlidelser som psoriasis – udgør den også en betydelig trussel mod vores hud, hvis den ikke håndteres ordentligt. Med det varmere vejr på vej understreger den franske nationale sammenslutning af dermatologer og venereologer (SNDV) vigtigheden af at bruge passende solbeskyttelse under alle omstændigheder. Ifølge SNDV-fagfolk er det første skridt at vurdere din hudtype, fototype og intensiteten af den soleksponering, du vil stå over for, nøjagtigt.

Risikoen ved overdreven soleksponering

På kort sigt er konsekvenserne af overdreven eller langvarig soleksponering synlige: den berygtede solskoldning, en overfladisk forbrænding forårsaget af UVB-stråler, afspejler direkte skade på cellerne i epidermis. Men det er de langsigtede virkninger, der bekymrer hudlæger mest. Gentagen soleksponering fører til molekylære ændringer i cellegenomet, som kun delvist repareres af kroppen. Denne ophobning resulterer over årene i accelereret hudældning, forekomsten af alderspletter og frem for alt en øget risiko for hudkræft, hvad enten det er karcinomer eller melanomer, hvor sidstnævnte er den mest aggressive.

Begrebet "solkapital"

For bedre at forstå de nødvendige forholdsregler bruger dermatologer et sigende billede: "solkapital", der kan sammenlignes med et "pointbaseret kørekort". Hvert individ er født med en begrænset mængde af denne kapital, som ikke kan genopfyldes. Enhver ubeskyttet eksponering udtømmer den. Derfor er det vigtigt at bevare denne kapital gennem hele livet og at være ekstra opmærksom, når man har en lys hudtype eller udsættes for intens sollys. Denne logik dikterer, at vi bør overveje solbeskyttelse ikke kun under ferier, men også i vores dagligdag.

At kende din fototype er det første, du skal gøre.

For at vælge den rigtige beskyttelse er det vigtigt at identificere din fototype, det vil sige din huds naturlige følsomhed over for solen.

Fototype I svarer til meget lys hud, nogle gange dækket af fregner, ledsaget af rødt hår: disse mennesker bliver systematisk solskoldet.

Fototype II refererer til lys hud med venetiansk blond eller rødbrun hår, som ofte bliver rødt, men kan blive brun.

Fototype III omfatter lys hud, der kun rødmer i tilfælde af intens eksponering.

Fototype IV refererer til mørk hud, sjældent tilbøjelig til solskoldning. Jo lavere fototype, desto større er behovet for beskyttelse.

God praksis for fotobeskyttelse

At kende din hud er et udgangspunkt, men det er at tilegne sig de rigtige daglige vaner, der gør forskellen.

Dermatologer anbefaler kraftigt at undgå al eksponering mellem kl. 12 og 16, den periode hvor sollyset er mest intenst og mest skadeligt.

Når man er udendørs, er det bedst at holde sig i skyggen, uanset om det er naturlig (under et træ) eller kunstig (under en parasol).

Beskyttelsesbeklædning spiller også en afgørende rolle: en bredskygget hat, solbriller og UV-beskyttende tøj udgør den første forsvarslinje.

Derudover bør der regelmæssigt anvendes et passende solbeskyttelsesprodukt på udsatte områder.

Valg af det rigtige produkt baseret på eksponering

Siden 2006 er solcremer blevet klassificeret i fire kategorier baseret på deres SPF: lav (SPF 6 til 14), medium (15 til 29), høj (30 til 50) og meget høj (50+). Valget afhænger af din hudtype og intensiteten af soleksponering. Ved ekstrem eksponering – gletsjere, troperne, lange dage på stranden – anbefales meget høj beskyttelse, især til lys hud. Bemærk, at beskyttelsesniveauet falder betydeligt, hvis der påføres en utilstrækkelig mængde: Påfør derfor rigeligt og gentag hver anden time, samt efter svømning eller kraftig sved.

Særlig opmærksomhed på børn

Børns solbeskyttelse kræver særlig opmærksomhed. Deres mere skrøbelige hud er mere modtagelig for varige skader. Det er vigtigt at overholde strenge soleksponeringstider, ligesom det er nødvendigt med ordentligt beskyttende tøj. Dermatologer anbefaler at bruge mineralbaserede solcremer, som tolereres bedre og giver bedre beskyttelse til sart hud. Det er også vigtigt at huske, at brug af solcreme, selv en med høj beskyttelse, aldrig bør tilskynde til langvarig soleksponering.

At bevare din huds naturlige forsvar mod solen handler først og fremmest om at anlægge en bevidst og bæredygtig tilgang til soleksponering. Ved at kombinere viden om din hud, solbeskyttelsespraksis og passende produkter kan alle nyde solen sikkert. Ifølge hudlæger bør det primære fokus være på omfattende og gennemtænkt beskyttelse, der anvendes året rundt.