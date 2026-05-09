Det uventede skønhedsværktøj, som nogle bruger til at tilføje volumen til deres hår

De sociale medier flyder over med overraskende skønhedstips, og nogle går viralt på bare et par dage. Det seneste? Brug af… en øjenvippebukker til at tilføje volumen ved rødderne. Ja, det tilbehør, der normalt er forbeholdt øjenvipper, er nu ved at blive en del af hårplejerutinerne hos nogle indholdsskabere.

"Root boost"-versionen af øjenvippebukkeren

Tricket blev populariseret på Instagram af indholdsskabere som @makeupbynadi. Princippet er simpelt: brug en klassisk øjenvippebukker på små sektioner af håret ved isen af hovedet for at skabe en let krølning ved rødderne.

Ved forsigtigt at knibe håret opad i et par sekunder, løftes rødderne en smule fra hovedbunden. Resultatet: en mere luftig effekt, ligesom efter en fyldig føntørring. På papiret kan ideen virke usandsynlig. Alligevel er logikken ret fornuftig. Takket være sin buede form fungerer øjenvippebukkeren lidt som et mini-stylingværktøj, der er i stand til at skabe et krøl direkte ved hårets rod.

"Hårhacks" invaderer sociale medier

Dette tip er en del af en langt større trend: "beauty hacks" og genbrugte rutiner. På TikTok og Instagram får indhold med hashtagget #hairhack millioner af visninger. Skabere konkurrerer med hinanden om at forvandle hverdagsting til improviserede hårtilbehør.

Spisepinde til at lave en knold, et glas til at strukturere en fyldig hestehale eller klips strategisk placeret under føntørring ... der er ingen mangel på kreative tips. Hvad gør dem så tiltalende? Deres tilgængelighed. Ingen grund til at købe ti nye produkter: ideen er ofte at genopfinde det, du allerede har på dit badeværelse.

Volumen er ikke et krav

Selvom medierne og sociale netværk konstant taler om "fladt hår, man skal undgå" eller "perfekt volumen", er det vigtigt at huske, at naturligt fint eller tyndt hår absolut ikke er en fejl. Nogle mennesker elsker spændstige frisurer og dramatiske rødder, mens andre foretrækker glat, flagrende eller glat hår. Og begge dele er lige smukke.

Volumen er ikke en skønhedsstandard, der skal opnås for enhver pris. Hår har forskellige teksturer, tætheder og opførsel, og det er en del af det, der gør det unikt. Disse tips bør derfor forblive sjove muligheder for dem, der nyder at eksperimentere med deres frisurer, aldrig en påbud om at transformere deres naturlige hår.

Et tip til at prøve forsigtigt

Som enhver ukonventionel teknik kræver denne en smule forsigtighed. Metallet i øjenvippebukkeren kan beskadige nogle hårlængder, hvis du klemmer den for hårdt, især på fint, beskadiget eller skrøbeligt hår. Ideelt set bør du være meget forsigtig og aldrig trække hårdt i rødderne.

Et andet vigtigt punkt: Denne teknik bør kun bruges på tørt hår. Vådt hår er meget mere skrøbeligt og mere tilbøjeligt til at knække. Eksperter fraråder også at bruge en opvarmet øjenvippebukker tæt på hovedbunden. Den klassiske version er fuldt ud tilstrækkelig til at opnå den ønskede effekt uden unødvendig risiko.

Alternativer, der også fungerer rigtig godt

Hvis denne teknik ikke appellerer til dig, er der mange andre måder at bringe bevægelse til hårrødderne på.

Miniklemmer placeret på isen af hovedet under føntørring er fortsat en meget populær metode. Velcroruller, der bruges i tørt eller let varmt hår, giver dig også mulighed for at skabe en dejlig voluminøs effekt uden overdreven varme.

Den klassiske duo af en rundbørste og hårtørrer er også et sikkert bud for dem, der foretrækker bløde og spændstige hårudviklinger.

Endelig kan nogle voluminerende puddere, der påføres direkte på hårrødderne, give en fyldigere effekt på få sekunder, især på fint hår.

I sidste ende fremhæver denne trend én ting: skønhed kan også være en kreativ legeplads. At eksperimentere, genbruge genstande og have det sjovt med dit hår kan simpelthen være en munter måde at genopfinde din rutine på, uden pres eller universelle regler.