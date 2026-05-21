"Women looksmaxxing", skønhedstrend blandt unge kvinder, der vækker bekymring

Glow-ups, udvidede hudplejerutiner, en besættelse af det "perfekte ansigt"... i de seneste måneder har et nyt ord overtaget TikTok og sociale medier: "women looksmaxxing". Bag dette næsten futuristisk-klingende udtryk ligger en meget reel tendens, der presser nogle unge kvinder til at optimere deres udseende ned til mindste detalje. Og selvom det at passe på sig selv kan være positivt, begynder denne søgen efter perfektion at rejse alvorlige spørgsmål.

En trend, der opstod på internettet

"Looksmaxxing" kommer fra den engelske sammentrækning af "looks" (udseende) og "maximizing". Ideen? At blive den "mest attraktive" version af sig selv som muligt gennem en ophobning af skønheds-, fitness- eller æstetiske teknikker. Oprindeligt cirkulerede fænomenet primært inden for mandlige onlinefællesskaber. I dag eksploderer dets kvindelige modstykke på sociale medier, især blandt teenagepiger og unge kvinder.

Når skønhed bliver et "projekt"

Princippet om "women looksmaxxing" er baseret på løbende forbedringer: ultrapræcise hudplejerutiner, ernæringsrådgivning, øvelser til at "forme" ansigtet, strategisk makeup, intensiv hårpleje og stadig mere almindelige kosmetiske procedurer. Hver detalje i kroppen bliver et "projekt, der skal optimeres".

På TikTok lover videoer, der er forbundet med fænomenet, ofte et spektakulært "før og efter". Nogle indholdsskabere deler endeløse lister over vaner, der angiveligt er designet til at gøre dem mere attraktive: bedre kropsholdning, "hvidere" tænder, "glasagtig hud", "perfekt" formede øjenbryn eller endda reduktion af ansigts"fejl". Denne tilgang forvandler sommetider velvære til en sand søgen efter æstetisk præstation.

Standarder, der bliver stadig vanskeligere at opnå

Problemet er ifølge mange eksperter, at denne tendens ofte er baseret på urealistiske standarder. Filtre, retouchering og algoritmer skaber et indtryk af konstant perfektion, hvilket er svært at opnå i virkeligheden. Som følge heraf udvikler nogle unge kvinder et mere rigidt forhold til deres image med en følelse af, at de altid skal "rette" noget.

Det er også bekymrende, at fænomenets mentale dimension konstant sammenlignes med ultraperfektionerede modeller, hvilket hurtigt kan undergrave selvtilliden. Skønhed bliver så mindre et rum for personlig udtryk og mere en endeløs stræben efter et pålagt ideal. Og på sociale medier kan dette pres hurtigt blive en daglig foreteelse.

Stillet over for fænomenet "kvinders lookmaxing" opfordrer et stigende antal stemmer til en mere nuanceret tilgang til online skønhedsdiskurs. Et ansigt behøver ikke at være "optimeret" for at have værdi, og selvtillid bør aldrig afhænge af en algoritme eller en viral trend. Det er helt i orden at ville passe på sig selv; faren opstår dog, når udseendet bliver en konstant kilde til angst eller et behov for bekræftelse.