Disse skønhedsmærker siges at have en betydning afhængigt af deres placering.

Hvad nu hvis din muldvarp kunne afsløre meget om dig? I århundreder har visse traditioner tilskrevet den betydning afhængigt af dens placering. En fascinerende, til tider morsom, symbolsk fortolkning at opdage som et lille spil ... uden at glemme, hvad videnskaben rent faktisk kan lære os.

Et lille mærke, tusind fortolkninger

En modermærke på kinden, en anden nær øjet eller endda på hånden: i forskellige kulturer har deres placering længe været forbundet med personlighedstræk eller bestemte aspekter af livet. Denne praksis har et navn: moleosofi. Den var allerede til stede i det antikke Grækenland, udviklede sig i Europa under renæssancen og har også tilsvarende elementer i nogle kinesiske og indiske traditioner.

Disse fortolkninger var ofte knyttet til fysiognomi, som søgte at udlede en persons karakter ud fra deres fysiske træk. Ifølge traditionen kunne en modermærke på kinden være forbundet med en social personlighed, en nær øjet med stor følsomhed, eller en på hånden med en vis fingerfærdighed. Alle disse små historier giver disse naturlige aftegninger en næsten mystisk dimension.

Når skønhedsmærker bliver et sandt sprog

Dille stoppede ikke ved oldgamle overbevisninger. I det 18. århundredes Europa blev de berømte "skønhedsplaster" endda et modetilbehør. Disse kunstige skønhedsmærker, som blev limet på ansigtet, kunne placeres forskellige steder for at formidle et budskab eller antyde et karaktertræk. Et "velplaceret" skønhedsplaster kunne derfor blive et sandt socialt statement. Bag disse koder lå frem for alt et ønske om at lege med sit udseende, at forføre og at kommunikere på en anderledes måde.

Så hvad siger videnskaben egentlig?

Det er her, vi skal adskille det symbolske fra det medicinske. Indtil videre er der ingen videnskabelige data, der tillader os at hævde, at placeringen af en modermærke afslører din personlighed, din fremtid eller din skæbne. Biologisk set svarer en modermærke generelt til en lokal klynge af melanocytter, de celler, der er ansvarlige for at producere melanin. Dens udseende og fordeling afhænger især af genetiske faktorer og soleksponering. Med andre ord fortæller din modermærke på din kind dig ikke, om du er særligt omgængelig. Du kan dog roligt finde denne fortolkning morsom, hvis den giver genlyd hos dig.

Det eneste kort, du behøver at kende: det på din hud

Selvom symbolske fortolkninger kan vække nysgerrighed, er der en anden, langt mere nyttig måde at se dem på daglig basis: at spore udviklingen af dine modermærker. For at overvåge dem bruger dermatologer ofte ABCDE-reglen:

A står for asymmetri;

B som i uregelmæssige kanter;

C som i ikke-homogen farve;

D står for diameter, især når den overstiger 6 mm;

E står for Evolution, når et mærke for nylig har ændret sit udseende.

En normalt godartet modermærke er normalt regelmæssig og stabil. En hurtig ændring i dens størrelse, form eller farve kræver dog en lægekonsultation.

Hvornår bør du konsultere en læge?

Regelmæssig overvågning kan være særligt vigtig, hvis du har lys hud, mange modermærker, en familiehistorie med melanom eller hyppig soleksponering. En modermærke, der bløder spontant, klør vedvarende, bliver betændt eller ændrer sig hurtigt, bør også overvåges. I disse situationer er det bedst at konsultere en sundhedsperson: kun en lægeundersøgelse kan præcist fastslå årsagen.

Så afslører din modermærke virkelig din karakter? Du kan tro på det, smile ad disse gamle overbevisninger eller blot betragte dem som et charmerende stykke kulturarv. Alle har ret til deres egen mening, men én ting er sikkert: foran dit spejl er det mest interessante kort det, der giver dig mulighed for at forstå din hud og få øje på eventuelle ændringer.