Slut med at lipgloss tværer ud under måltiderne: tricket du skal kende

Det er et frygtet øjeblik. At spise med lipgloss er en delikat operation. Nogle gange er man nødt til at udføre lidt ansigtsgymnastik eller lave et par grimasser for at få mest muligt ud af sin morgenmakeup og undgå at ødelægge den. For at sikre, at klistret lipgloss holder til måltidernes prøve og bliver siddende på trods af store bidder, har en indholdsskaber opdaget en særlig teknik.

En teknik der redder os fra latterliggørelse

Lipgloss var forsvundet fra vores makeuptasker til fordel for nude lipliner og let tonet lipbalsam. Men for nylig har den gjort comeback og pryder vores læber med sine glitrende noter og iskolde toner. Selvom lipgloss med sin silkebløde, smeltende tekstur giver den eftertragtede glødende effekt i makeup, har den også sine ulemper.

Glansen klæber til alt, og ved måltidets afslutning er der mere på gaflen end på munden. Alt hænger fast i denne klæbrige substans, og ved måltidets afslutning bliver selv krummerne til pynt i sig selv, spiselige rhinsten. Og det er endnu værre med hurtige måltider som hamburgere, der kræver en reel kæbeforvridning.

Kort sagt, det er næsten umuligt at spise med lipgloss. Men der er ingen tvivl om at sulte sig selv bare for at bevare den makeup, der gjorde dig forsinket i morges. Indholdsskaberen @hashandlyss, der har en glasagtig lipgloss så tyk, at du næsten kan se dit spejlbillede i den, har fundet en subtil teknik til at løse dette problem. Og det hele handler om mundbevægelser. Hendes læber kommer ikke i direkte kontakt med maden. Hun holder maden mellem tænderne og tungen og tygger derefter sit stykke ristet brød normalt. Resultatet: ingen overførsel.

At spise med lipgloss på, en oplevelse der bringer et smil frem

At spise med lipgloss er emnet for utallige memes og sjove videoer online. På sociale medier filmer skønhedsafhængige sig selv med kyllingevinger eller paninier under hagen for at demonstrere deres teknik og dele deres tilsyneladende medfødte gestus. De finder smarte afledningsmanøvrer for at undgå at overanstrenge deres læber. Når de drikker, bruger de sugerør for at forhindre, at den sirupsagtige lipgloss tværes ud. Det er praktisk talt en færdighed, der er værd at tilføje til dit CV.

Når vi spiser med lipgloss, har vi en tendens til at være ekstra forsigtige og tænke mere over, hvordan vores læber ser ud bagefter, end over selve smagen. Alligevel spørger internetbrugere i kommentarerne: "I værste fald kan vi bare påføre det igen, ikke?" Men de mest bekymrede ved bedre: Det handler ikke om at påføre et lag gloss, som man ville gøre med læbepomade. Man skal omdefinere konturerne med en blyant, blende produktet ud med en præcis pensel og lege med skygger. Det er en kunstform. Derfor denne idiotsikre, om end noget ukonventionelle, strategi til at forlænge det fejlfrie look af din makeup.

Disse andre skønhedshemmeligheder til en langvarig lipgloss

Klistret, tværet og fingeraftrykssikker lipgloss er ikke uundgåelig. Selvom der er flere og flere "optimale" formler med et løfte om "ingen tværing" trykt med fed skrift på emballagen, er det ikke ualmindeligt at miste noget glans. Selvom det er ret nemt at mattere og fiksere en klassisk læbestift med lidt løs pudder, er det lidt mere kompliceret med lipgloss. Lipgloss er dog ikke uforeneligt med mad. Du skal bare stoppe med at bruge det, som om du poserer for en reklame, og begynde at bruge det som en professionel.

Hvis du vil spise frit uden at bekymre dig om, at din lipgloss gør modstandsdygtig over for tænderne, kan du styrke den på forhånd og gøre den "vandfast". På TikTok bruger skønhedsafhængige primer, før de påfører deres lipgloss, mens andre bruger en pensel i stedet for den traditionelle applikator for bedre produktfordeling.

Det er skræmmende at spise med lipgloss på. Vi er altid bange for at ødelægge vores makeup, og selvom lipgloss nogle gange er smagsrig, er det aldrig behageligt at synke det. Med denne veludviklede teknik er det intet andet end et dårligt minde.