"Zombie filler": dette trendy æstetiske fænomen, der skaber kontrovers

Photo d'illustration : fahri tokcan / Pexels

Udtrykket "zombiefiller", der deles bredt på sociale medier, er lige så spændende, som det er bekymrende. Noget indhold hævder, at det er en "teknik, der bruger kadaverfedt til at ændre ansigtets udseende".

Et rygte forstærket af sociale medier

Udtrykket "zombie filler" bruges primært online (Instagram, TikTok) til at generere buzz eller skabe sensation. Adskillige virale opslag forbinder dette udtryk med ideen om produkter fremstillet af post mortem menneskeligt væv. Disse påstande er dog ikke baseret på nogen anerkendt medicinsk evidens.

Faglige organisationer inden for plastikkirurgi og dermatologi nævner ingen standardteknikker til brug af kadaverfedt i kosmetiske procedurer. Specialister understreger, at "medicinsk praksis er strengt reguleret af standarder for sikkerhed, etik og sporbarhed af de anvendte produkter." Den virale karakter af bestemt indhold kan bidrage til spredning af unøjagtige eller dekontekstualiserede oplysninger, hvilket forklarer vigtigheden af at stole på pålidelige videnskabelige kilder.

Hvilke stoffer bruges egentlig i kosmetisk medicin?

De "fillers", der anvendes i dag, er hovedsageligt baseret på kendte og undersøgte stoffer, såsom hyaluronsyre, som findes naturligt i kroppen, eller autologt fedt, det vil sige fedt taget fra patientens egen krop i visse specifikke procedurer.

Disse teknikker har været anvendt i adskillige år inden for en reguleret medicinsk ramme. Sundhedsmyndighederne har strenge protokoller for at garantere patientsikkerheden og kvaliteten af de anvendte produkter. Ingen anerkendt videnskabelig organisation nævner brugen af væv fra afdøde personer til rutinemæssige kosmetiske formål.

@le_progres_ I USA er en overraskende ny kosmetisk kirurgisk metode ved at dukke op. Den involverer injektion af fedt høstet direkte fra afdøde personer. Selvom denne type fedtoverførsel allerede bruges i rekonstruktiv kirurgi, især til brandofre, er dette en førstegangsmetode inden for det rent kosmetiske område. I Frankrig er denne praksis forbudt. #ebrainfo #kirurgi #kosmetik #usa #stayinformedontiktok ♬ Original lyd - Le Progrès

Hvorfor fremkalder dette udtryk så mange reaktioner?

Populariteten af udtrykket "zombie filler" skyldes delvist dets chokerende natur, hvilket letter dets spredning på sociale medieplatforme. Noget indhold bruger bevidst angstfremkaldende ordforråd for at tiltrække opmærksomhed uden nødvendigvis at afspejle den medicinske virkelighed.

Dette fænomen fremhæver et bredere problem: offentlighedens vanskeligheder med at skelne pålidelig information fra sensationspræget indhold i et digitalt miljø, hvor viralitet ofte har forrang frem for videnskabelig stringens. Eksperter anbefaler at verificere kilder og konsultere kvalificerede fagfolk, før man drager konklusioner om medicinsk praksis.

Udtrykket "zombiefiller" illustrerer, hvordan visse virale udtryk kan give anledning til bekymring uden at være baseret på etableret videnskabelig evidens. Til dato bekræfter ingen pålidelige data eksistensen af en kosmetisk teknik, der bruger fedt fra kadavere. Denne situation understreger vigtigheden af at prioritere anerkendte medicinske informationskilder for bedre at forstå den faktiske praksis og undgå spredning af vildledende information.

Jeg analyserer de samfundstendenser, der former vores kroppe, vores identiteter og vores forhold til verden. Det, der driver mig, er en forståelse af, hvordan normer udvikler sig og transformeres i vores liv, og hvordan diskurser om køn, mental sundhed og selvbillede gennemsyrer hverdagen.
