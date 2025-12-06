Sig farvel til den solbrune hud, denne nye makeuptrend skaber furore

Den nye "Cold Girl" makeup-bølge skyller over de sociale medier og erstatter varme hudfarver med kølige, rosenrøde og frostklare toner, der fremkalder en "lige-kommet-ud-af-kulden"-effekt. Denne vinteræstetik, der blev populær blandt den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber, den amerikanske sangerinde Sabrina Carpenter og den amerikanske skuespillerinde, der blev hertuginde af Sussex Meghan Markle, bruger rosenrøde kinder, blåbærlæber og øjenskygger med blålige undertoner for en naturlig og elegant glød.

Forstå undertonerne for at antage udseendet

For at opnå "Cold Girl"-looket skal du først identificere dine undertoner: blå/lilla årer indikerer en kølig teint, grønne en varm. Kølige toner (iskolde pink, mauve, bær) fremhæver naturligt lys hud, mens varme teints foretrækker køligere variationer som hindbær i stedet for koral.

Lys hudtone: bløde mauve og pudrede pink farver for en subtil dybde.

Såkaldte medium hudtoner: dybe bær og blommer for en slående kontrast.

Mørkere hudfarve: fyldige bordeaux- og vinfarver for en luksuriøs, juveltonet finish.

Der er selvfølgelig ingen faste regler: alle kan frit vælge den makeup, de kan lide. Disse retningslinjer er blot forslag; ved at vælge nuancer, der komplementerer dine naturlige undertoner, kan du sikre et perfekt harmonisk match med din hud.

Påføringsteknik for en naturlig effekt

Påfør en kølig blush højt på kindbenene og næsen for at simulere en vinterblush, og dup derefter en bærfarvet nuance på midten af ​​læberne, og blend for en "bidt" finish. Hold din base tro mod din hudtone eller en smule lysere, og undgå en helt mat finish for at lade din huds naturlige tekstur skinne igennem.

"Cold Girl"-nødvendigt sæt

Lav dit sæt med en mauve/bær blush, en hindbær/bordeaux læbestift, kølige gråviolette eller taupe øjenskygger og en pink/sølv highlighter. Tilføj hvidt glimmer til øjnene og hvid eyeliner for en matteret, dådyrøjet effekt, perfekt til ferien.

Kort sagt forvandler denne trend "Jeg kolder" -looket til et elegant skønhedsprodukt, ideelt til vinteren 2025 med sin ristede blush og kølige, smoky eyes. Den er universelt flatterende, passer til alle hudtoner og giver ubesværet udstråling.