"Røde negle-teorien": empowerment eller stereotype? Denne TikTok-trend splitter internetbrugere

Hvis du skal til jobsamtale lige om hjørnet, hvor du skal forhandle en lønforhøjelse eller en romantisk date, så spørg din negleterapeut om en smuk Ferrari-rød farve for at opfylde dine ønsker. Ifølge "teorien om røde negle" er denne røde farve en heldig farve, der kan betage alle, der ser den. Og der er ingen grund til at bruge denne livlige nuance i stort format, på en sweater eller strømpebukser.

Hvad ligger der bag "teorien om røde negle"?

Du bliver måske fristet af " Bambi-negle "-trenden og genskaber den ikoniske Disney-kalvpels på dine fingre. Eller måske bukker du under for den uimodståelige charme ved "kastanjefarvede negle", der efterligner farven på hasselnødder. Hvis du er en stilfanatiker, har du sandsynligvis allerede et Pinterest-board fyldt med maksimalistisk inspiration med glitter, sløjfer eller kawaii-ikoner. Men blandt alle disse manicures kan ingen konkurrere med den hypnotiske røde.

Rød neglelak er for skønhed, hvad den lille sorte kjole er for mode: en sikker ting. Mens internettets stilrene piger sværger til nude toner og minimalistisk neglekunst, forbliver tilhængerne af "Red Nails Theory" loyale over for rød. Og ikke bare en hvilken som helst rød: Ferrari-rød, en nuance der fremkalder luksus, prestige og glamour. Den samme røde, der pryder sålerne på Louboutin-hæle, er ikke bare en "go-to"-farve. Folk vælger den bevidst, velvidende dens virkninger.

De, der tror på "Røde Negle-teorien", er overbeviste om, at rød neglelak har en magnetisk kraft. Ifølge nogle på TikTok er denne livlige børste praktisk talt en tryllestav. Selvom denne sæsons trend er mere mod hindbærrød og bordeaux, holder fortalerne for "Røde Negle-teorien" fast i deres signaturfarve. En farve med "uendelige muligheder".

Rød, virkelig lykkens farve?

Vil du imponere på en date eller få en forfremmelse? Vil du imponere dine svigerforældre eller bare tiltrække opmærksomhed? Så grib fat i bøtten med rød neglelak og læg dine negle i denne flatterende nuance. For mange er det ikke bare et simpelt æstetisk valg at male deres negle røde; det er et ritual af selvkærlighed, en selvtillidsboost.

På sociale medier vinder "Røde Negle-teorien" frem. De, der har prydet deres negle med denne livlige, lysende røde farve, bekræfter, at den har givet dem komplimenter og anerkendende blikke. Selvom rød måske er mindre synlig på neglene end på læberne , betager den unægtelig verden. Farven på kærlighed, men også på fare, den visuelle legemliggørelse af lidenskab, men også af helvede, rød er fyldt med betydning og symbolik.

På sociale medier, grobund for "Røde Negle-teorien", florerer teorierne. Nogle antyder, at rød appellerer til mænd, fordi det var yndlingsfarven hos deres 90'er-idoler. Disse herrer havde dog sandsynligvis øjnene andre steder end på hænderne hos deres lavtstående, denimklædte fantasikvinder dengang. Den mest plausible forklaring er stadig den mest logiske: rød er en advarselsfarve. Kort sagt er det et æstetisk statement.

En teori, der ikke er universelt accepteret.

På sociale medier overbeviser "teorien om røde negle" ikke alle. Selvom røde negle skaber en selvsikker fremtoning og legemliggør "femme fatale" i al sin pragt, udfører de ikke mirakler. De, der tilslutter sig denne teori, er overbeviste om, at rød neglelak er et vidunderligt socialt tilbehør, et smukt lag for selvtillid. Og de tager ikke helt fejl. Fra et psykologisk perspektiv kan rød ændre vores tankegang og vores holdning til andre. Det udstråler positiv energi, fremmer beslutningstagning og styrker selvværdet. Det er sandt.

De mere jordnære blandt os mener dog, at fordelene ved denne lille krukke er tilfældige, for ikke at sige ubetydelige. De mest skeptiske TikTokere testede den selv, og resultaterne var ikke særlig entydige. Trods en prangende, blank rød neglelak modtog de ingen bonusser, og deres forholdsstatus ændrede sig ikke. Skønhedsafhængige anser på deres side endda rød for at være "forældet" og foretrækker mere udtryksfulde og personlige manicures .

"Teorien om røde negle" skaber heftige debatter online. Uanset om det er magtens farve eller ej, er smag og præferencer subjektive. Selvom nogle måske føler sig mere magtfulde med røde negle, bør denne teori ikke skabe et nyt pres. Manicure, hvad enten den er vermilion, midnatsblå eller pyntet med indviklede detaljer, er frem for alt et kreativt udløb.