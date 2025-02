L’histoire insolite derrière le rouge à lèvres rouge de Taylor Swift

À l’évocation de Taylor Swift, vous imaginez ses cheveux dorés parfaitement ondulés, son joli regard surmonté d’un trait d’eye-liner… et surtout, sa bouche toujours peinte d’un rouge éclatant. Cette mise en beauté, à la fois glamour et innocente, est indissociable de la chanteuse à succès. Plus que de la coquetterie, c’est une signature. Tout le monde se demande quel est son secret pour garder des lèvres vermillon intactes, même après deux heures de show. Mais personne ne s’interroge sur l’origine de ce gimmick, qui a d’ailleurs façonné l’image de la pop star. Alors, pourquoi l’auteure de « Red » ne jure-t-elle que par cette couleur ? C’est bien plus qu’une simple préférence esthétique…

Un shooting révélateur pour Taylor Swift

Difficile d’envisager Taylor Swift sans son iconique rouge à lèvres rouge. On aurait l’impression d’un vide sur son visage. Pourtant, lorsqu’elle a commencé sa carrière dans le registre country, à l’aube des années 2000, sa bouche était sobrement parée de nude. Souvenez-vous de la cover de son premier album éponyme en 2006 où elle arborait un smoky charbonneux et des lèvres à l’état brut, dépourvues de maquillage.

Mais alors comment est-elle passée d’une teinte naturelle à ce rouge aux connotations sensuelles ? En réalité, c’est Gucci Westman, à la tête de la marque de beauté « Westman Atelier » qui lui a fait découvrir le pouvoir magnétique de cette nuance. Avant de croiser cette grande dame, Taylor Swift n’avait jamais osé habiller ses lèvres de rouge à lèvres. Tant et si bien que Gucci Westman a dû demander l’accord à sa maman pour lui dessiner un trait vermillon à l’occasion d’un shooting en couverture du magazine Allure.

L’équipe de la chanteuse n’était pas non plus partisane de cette couleur, un peu trop voyante et visiblement chargée de sous-entendus. Mais la maquilleuse s’est montrée persuasive et elle a bien fait. Depuis ce moment, cette teinte ne quitte plus le visage de la fille du Midwest.

« La maquilleuse Gucci Westman voulait donner à Taylor un look de ‘fille Vargas actualisé’, avec une bouche forte et une belle peau », explique le média Allure

Une couleur flatteuse, oui, mais aussi un symbole de puissance

Si Taylor Swift a fait du rouge à lèvres rouge son totem beauté, ce n’est pas seulement parce qu’il fait ressortir son teint pâle et son blond solaire. Ce maquillage, qui va de pair avec la chanteuse et qui fait presque partie d’elle, est « stratégique » avant d’être esthétique. Il renferme plusieurs messages cachés et déteint positivement sur l’estime de soi. Le rouge est certainement la teinte la plus vive du cercle chromatique. C’est un appel visuel, une manière de dire « je suis là, regardez-moi ». C’est une teinte qui sait se faire respecter. Pour Taylor, ce petit geste beauté est une armure invisible qui lui permet de se sentir forte et invincible.

Le rouge illustre aussi l’amour et la passion, des thèmes récurrents dans les chansons de Taylor Swift, qui pansent les cœurs brisés et accompagnent les premières idylles. Il confirme l’essence romantique de l’artiste, qui tire ses flèches à chaque tube. Enfin, pour la chanteuse, cette teinte flamboyante lui permet d’être plus expressive sur scène et de mieux incarner ses propos derrière le micro. Selon Taylor Swift, le rouge à lèvres rouge souligne davantage ses émotions et relève ses expressions faciales comme le piment le fait avec nos plats.

Un hommage à son ère « Red » et à son évolution artistique

Impossible de parler du rouge à lèvres rouge de Taylor Swift sans évoquer « Red », l’album culte qui a marqué un tournant dans sa carrière. Sorti en 2012, cet album symbolise une période de transition pour la chanteuse, où elle a progressivement quitté la country pour embrasser la pop. Le choix du rouge n’était pas anodin : il représentait l’intensité des émotions qu’elle traversait à cette époque. Passion, amour, chagrin, renouveau… tous ces ressentis finissent alors encapsulés dans cette couleur percutante. Depuis, Taylor est restée fidèle à ce rouge signature, qui a laissé une trace indélébile dans sa carrière et qui magnifie ses vocalises.

Ces rouges à lèvres qui trônent sur le visage de Taylor Swift

C’est la question que toutes les fashion-addicts se posent. Quels sont les rouge à lèvres qui occupent le vanity de Taylor Swift ? En fait, la chanteuse n’a pas un seul produit de prédilection. Son rouge n’a cessé d’évoluer au fil des années et des envies, passant de l’hypnotique rubis au pétillant vermeille.

Le charme réside dans les détails. Après avoir vidé le tube de « Ruby Woo » de MAC, Taylor Swift confierait désormais ses lèvres au « Elson » de Pat McGrath. Ce rouge à lèvres à la texture crémeuse se présente comme une « poudre infusée d’huile ». Voilà la douce magie qui fait que le rouge à lèvres rouge de Taylor Swift ne bouge jamais, y compris après des heures de gymnastique faciale.

Il faut bien se l’avouer, Taylor Swift sans rouge à lèvres rouge ce n’est pas vraiment Taylor Swift. Ce petit rituel beauté, par ailleurs riche de sens, immortalise toute l’élégance et la puissance de la chanteuse, qui figure parmi les plus influentes du monde.