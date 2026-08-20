"Tag makeup på som en kvinde på din alder": hun svarer med kraftig makeup

I et stykke tid har verden mistet sin farve, og det samme har vores ansigter. Skimrende øjenskygger er forsvundet fra vores øjenlåg, og læbepomader forsøger at efterligne vores naturlige nuance og reducere lunefuldhed til et simpelt lag af glans. Mens den clean-girl-æstetik afspejles i spejle, er nogle kreative sjæle ved at bryde med dette beige og brune look. Indholdsskaberen @divineswimming beviser, at det aldrig er for sent at bruge de farvede puddere i dine paletter.

Bringer farve tilbage til midten af ansigterne

På bare få år er vi gået fra en farverig verden til et sterilt miljø, der er blevet frataget sin livlighed. Selv makeup følger denne monotone og desværre upersonlige kunstneriske retning. Den rene pige sætter tonen foran spejlet. Hendes underspillede stil er næsten blevet den absolutte standard.

De minimalistiske tutorials på sociale medier har fået os til at tro, at farver er for ekstravagante til hverdagslooks og endda visuelt aggressive. Mens mådehold var normen i 2000'erne, nedtoner alle i dag deres makeuppenselstrøg. Så de mest livlige og lovende øjenskygger i vores makeuptasker forbliver urørte. Vi bruger dem kun til en større begivenhed, en særlig lejlighed eller nytårsaften. Vi venter, indtil vi har en god grund til at bruge dem uden at risikere at ligne en klovn.

Omvendt bliver en kvinde, der drysser sine øjne med grønt, pink eller gult og ikke følger de nuværende skønhedstrends, udsat for de mest vulgære tillægsord. Som om den mindste smule lune var uprofessionelt, billigt eller barnligt. Farver kan være en frygtelig fejltagelse ifølge samfundsnormer. Alligevel er det for de mest kreative blandt os, som Simone fra @divineswimming-kontoen, et essentielt element, et tilbehør i sig selv, en afspejling af hendes personlighed. Hun nægter at lade diktere påvirke hendes hud og har til hensigt at bruge hver eneste smule af sine mest pigmenterede øjenskygger.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Simone 🦋 (@divineswimming)

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Simone 🦋 (@divineswimming)

En makeover behøver ikke at overholde en ordre.

Simone, en sand hudmaler, ser sit ansigt som et blankt lærred, ikke som en kopi af et skønhedsideal. Og hendes kunstværker er det modsatte af påtvungen minimalisme. Den unge kvinde, hvis fantasi styrer hendes hver eneste gestus, nøjes ikke med en rosenrød blush og en streg, der smelter sammen med huden. Mens dameblade og internettets selvudråbte skønhedsdronninger kombinerer sparsomme læber med minimal øjenmakeup, fylder Simone hvert tomme rum i sin matte teint med mønstre , neonprint og regnbuekonstellationer.

Mange ville bedømme hendes makeup som karnevalsagtig, grelt eller for umoden til hendes alder. Samfundet har hurtigt lært os at forveksle kreativitet med excentricitet. Farver, organiske former, stjerner eller psykedeliske blomster er tegn på stor frihed, ikke mental retardering.

I en verden, der søger at homogenisere alle kvinder, vælger Simone at være sig selv. "Ingen kan diktere, hvad der er 'normalt' eller ej," minder hun os regelmæssigt om, hendes øjne minder om sommerfugle eller hendes markante blik. For makeup bør aldrig være noget, der påtvinges os, men snarere et bevidst valg, baseret på vores egne personlige regler. Simone bruger det ikke til at skabe et nyt look eller ligne en anden, men til at have det sjovt, fortælle sin historie, udtrykke sin stil. Og det er i sig selv et smukt eksempel på at give slip.

Lad os sætte en stopper for den pæne pigekult

Med sine rosenrøde kinder, knapt opregnede læber og uskyldige øjne, der var sminket uden egentlig at være sminket, gav den rene pige illusionen af en tilbagevenden til naturlighed. Denne omhyggeligt udformede æstetik, som syntes at kræve minimal indsats foran spejlet, blev dog rodfæstet i vores vaner og fik enhver anden makeup til at se grotesk og uelegant ud.

Men bag denne tilsyneladende enkelhed ligger et reelt imperativ. Man skal have en perfekt jævn hudfarve, disciplinerede øjenbryn, diskret fyldige læber og delikat fremhævede kinder. Intet må være malplaceret, intet må være iøjnefaldende, intet må afsløre den mindste ufuldkommenhed. Selv "naturligt" synes nu at være underlagt et sæt specifikationer.

At se de samme ansigter konstant på vores skærme får os til at glemme, at makeup også kan være en legeplads. Hvorfor skal elektrisk blå være forbeholdt karneval, lilla til fester eller glimmer til nytårsaften? Hvorfor skal en kvinde vente på en særlig lejlighed med at bære den farve, hun kan lide, på sine øjenlåg?

Makeup kender ingen alder, og der er bestemt ingen universelle regler for, hvordan man bruger det. Det kan være subtilt eller dramatisk, monokromt eller flerfarvet, sofistikeret eller fuldstændig ekstravagant. Så længe det afspejler noget om brugeren, har det allerede opfyldt sit formål. Livet er trist nok uden at skulle leve det i nuancer af grå, beige eller nude. Der er ingen grund til at tilføje et ekstra lag til dit ansigt.