Hvordan bruger man en matterende pudder til en strålende og behagelig teint?

Matterende pudder får nogle gange et dårligt ry: en frossen teint, tør hud og mere synlige fine linjer ... Når det bruges korrekt, kan det dog give mere komfort og makeup, der holder længere. Og frem for alt behøver det ikke at forvandle din hud til en perfekt glat overflade: din teint kan bevæge sig, udvikle sig og forblive naturlig.

Hvad er det egentlige formål med matterende pudder?

Lad os starte med at sætte tingene på plads. En matterende pudder er hverken en foundation eller en concealer. Den er ikke beregnet til at dække urenheder, men primært til at absorbere overskydende olie på overfladen og fiksere tidligere påførte cremede produkter. Derfor er det bedst at påføre den i slutningen af din makeuprutine, når din teint er perfektioneret.

Der er ingen grund til at pudre hele ansigtet.

Dette er nok den refleks, der gør den største forskel for resultatet: du behøver ikke at dække hver en kvadratcentimeter af huden. Koncentrer pudderet på de områder, der har tendens til at blive skinnende, normalt panden, næsen og hagen. Omvendt kan kinderne eller området under øjnene forblive mere naturlige. Disse områder skal ofte bevare mere smidighed for at opretholde et friskt og levende look. Ideen er ikke at fjerne alle spor af lys, men blot at kontrollere glansen, hvor du ønsker den.

Det rigtige værktøj gør hele forskellen

For en let finish, vælg en stor børste med bløde børstehår. Den påfører et diskret slør af produkt og er særligt velegnet til hverdagsbrug. Hvis du leder efter mere holdbarhed, især på en lang dag, kan en pudderkvast være en god mulighed. Den afgiver mere pudder og kan derfor værdsættes, når huden er meget skinnende. Husk i begge tilfælde at fjerne overskydende pudder, før du rører dit ansigt. Et let tryk på bagsiden af din hånd er alt, hvad der skal til.

En let gestus på det rette tidspunkt

Pudder kommer efter foundation og concealer. Lad blot disse teksturer sætte sig, så de forbliver smidige. Fordel forsigtigt pudderet på huden med en børste uden at gnide. Tryk forsigtigt med en pudderkvast, og løft derefter. Målet er at fiksere makeuppen, ikke at flytte den. For kraftige bevægelser kan flytte foundationen og skabe ujævne områder. Blidhed og en let berøring er derfor dine bedste allierede.

Hvad hvis du simpelthen ikke brugte pulver?

Det er også en mulighed. Matterende pudder er absolut ikke nødvendigt for en smuk teint. En "perfekt" eller "fejlfri" teint findes ikke i hverdagen. Mellem retouchering, filtre, Photoshop og stærkt redigerede billeder er det let at glemme, at rigtig hud har en tekstur. Den ændrer sig i løbet af dagen og afslører porer, rynker, pletter eller mærker. Og det er helt normalt.

Din hud behøver ikke at være "usynlig" for at være smuk. Mat pudder kan være en god allieret, hvis du kan lide dens effekt og komfort, men det bør ikke blive normen. Den bedste makeup er frem for alt den makeup, du føler dig godt tilpas i: med en fyldig pudderfinish, et par highlights eller slet ingen pudder.

Fokuser i sidste ende på de skinnende områder, brug en lille mængde produkt og påfør med lette strøg. Resten kan lades være. En naturlig teint er trods alt ikke en teint uden tekstur: det er en teint, der afspejler din personlighed.