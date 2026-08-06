Denne type manicure tegner til at blive sæsonens must-have.

Makeup
Léa Michel
Photo d'illustration : Ari Roberts / Pexels

Efter årevis domineret af afrundede former og underspillede finish, vender en ny silhuet tilbage. Mere grafisk, mere selvsikker og stadig elegant – den firkantede manicure er formen, man skal holde øje med i denne sommersæson. En trend inspireret af 2000'erne, genoptaget med et mere moderne touch.

Den storslåede tilbagevenden af en form fuld af karakter

Negle med bløde konturer og næsten usynlige farver har længe regeret. I dag er det tid til et skift med en form, der sætter et mere dristigt statement: den firkantede negl. Med sin lige kant, rene linje og veldefinerede struktur tilbyder denne manicure en chic effekt uden at kræve en kompliceret rutine. Hemmeligheden? Den leverer et rent, elegant og let tilpasseligt resultat, uanset om du foretrækker minimalistiske looks eller mere originale designs.

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Kvadrat eller squoval: en subtil, men væsentlig forskel

Ikke alle firkantede former ser ens ud.

  • Squoval-formen, en blanding af "firkantet" og "oval", bevarer essensen af firkanten, samtidig med at hjørnerne afrundes en smule. Den giver et blødere og mere naturligt look, som især værdsættes på korte negle.
  • Den ægte firkantede stil er derimod afhængig af skarpe vinkler og en dristig geometri. Det er denne mere strukturerede version, der især tiltrækker sig opmærksomhed i denne sæson, selvom dens blødere udgave stadig er en fremragende mulighed for dem, der foretrækker en mere delikat finish.

En form der fremhæver mange neglefrisurer.

Den firkantede negl er særligt velegnet til mellemlange til lange negle, hvor dens form kan komme fuldt ud til udtryk. Den fremhæver også smukt smalle, jævne neglelejer og skaber et indtryk af harmoni. Hvis dine negle er meget korte, vil resultatet naturligt være tættere på en firkantet form. Til slanke fingre kan en let blødgjort version give visuel balance, samtidig med at den bevarer trendens strukturerede fornemmelse.

Som med alle skønhedstrends er det vigtigste at vælge, hvad du kan lide, og hvad der passer til dig. Uanset om du elsker dine negle, dekorerer dem,ændrer deres form eller blot lader dem være naturlige, er alle muligheder gyldige. En trend er en inspiration, aldrig en forpligtelse.

Hemmeligheden bag en vellykket firkant: præcis filning

For at opnå en smuk firkantet form er teknik nøglen. Filen skal skabe en perfekt lige kant med glatte, præcise strøg. Siderne formes derefter for at opretholde rene, afbalancerede vinkler. Kontrollerede bevægelser er at foretrække frem for en alt for energisk frem-og-tilbage-bevægelse, som kan svække neglen. En sidste touch med en poleringsblok forfiner konturerne og skaber en harmonisk overflade.

Neglebånd: et skønhedstrin, der ikke må glemmes

En smuk manicure handler ikke kun om neglens form. Forberedelse spiller også en afgørende rolle. Korrekt tilbageskubbede neglebånd blotlægger neglens rod og skaber illusionen af ekstra længde. Dette lille trin gør hele forskellen: det resulterer i et renere look og fremhæver den firkantede form. Et simpelt touch, der forvandler manicurens overordnede udseende.

I sidste ende er den firkantede negl tiltalende, fordi den passer til så mange stilarter: ensfarvede farver, en moderne fransk manicure, livlige nuancer eller kreative detaljer. Den smukkeste manicure er dog altid den, du føler dig godt tilpas i. Hvis du foretrækker runde former, korte negle, diskrete farver eller endda naturlige negle, er det også helt fint.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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