"Umuligt at se væk": en makeuptrend fascinerer internetbrugere

Makeup
Léa Michel
@aliciarosebreuer / Instagram

Hvad nu hvis lilla blev stjernefarven i dit næste makeuplook? På Instagram skaber et look fyldt med mauve nuancer røre online og har allerede vundet tusindvis af internetbrugere.

Alicia Breuer pålægger sit "violette blik"

Det hele startede med en karrusel af billeder lagt ud på Instagram af indholdsskaberen Alicia Breuer. På billederne bar hun et øjenmakeup-look helt i lilla nuancer, som hun ledsagede af en utvetydig billedtekst: dette "lilla look" var blevet hendes absolutte yndlingsøjenmakeup. Hendes entusiasme var tydeligvis smittende, da opslaget straks fangede hendes følgere, som var henrykte over at se hende udforske en så dristig palet.

En mauve gradient, der er lige så intens, som den er lysende

Hemmeligheden bag dette look? En blommelilla øjenskygge, der påføres øjenlåget og derefter omhyggeligt blendes rundt om øjet, inklusive under den nederste vippekant. Resultatet: en fængslende og sensuel røgfarvet effekt, der forstørrer øjnene og giver dem en magnetisk dybde. For at afbalancere denne intensitet forbliver resten af makeuppen lysende og naturlig: en frisk, glødende teint, skinnende læber i en rosenrød nude, definerede bryn og voluminøst, smukt pjusket brunt hår. Lilla har også den fordel, at den lysner alle hudtoner og får øjnene til at fremstå fremtrædende, især lyse, grønne eller hasselbrune øjne. Nok til at afsætte det traditionelle sorte røgfarvede øjenbryn.

Internetbrugere er charmerede

Ikke overraskende udløste looket en strøm af beundrende reaktioner. I kommentarerne indrømmede mange brugere, at det simpelthen var "umuligt at se væk", og roste makeuppen som både dristig og flatterende. Mange lover allerede at genskabe den, hvilket beviser, at en simpel farve kan forvandle et ansigt og genoplive en trend.

Med sit "lilla look" skaber Alicia Breuer et af de mest inspirerende makeup-looks i øjeblikket og bekræfter den store tilbagevenden af mauve nuancer i vores beauty-kits.

Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
