Disse glitrende tatoveringer set på Zara Larsson kunne blive sommerens skønhedstrend i 2026.

Glitrende sommerfugle flakser hen over en solkysset ryg og sværmer hen over toppen. Denne stilfulde detalje, der minder om æraen med venskabsarmbånd og MP3-afspillere, begynder at pryde kroppe overalt, når sommeren nærmer sig. Sangerinden Zara Larsson er initiativtageren til denne nostalgiske æstetiske bevægelse, der sigter mod at fremhæve silhuetter. Disse rhinstenstatoveringer er nok til at pynte et helt outfit. Det er tid til at genopdage kunsten at lave midlertidige tatoveringer.

Kropsmykker genoplivet fra 2000'erne

Rhinsten og andre lommediamanter har længe været det mest populære ansigt. De placeres i øjenkrogen eller under øjenbrynet til festivaler eller særlige lejligheder, men nu tager de sig friheder og er ikke længere begrænset til øjenlåget. De krydser nu kæbelinjen for at pryde kroppen og erobre andre anatomiske områder, idet de længes efter selvtillid. En blåfarvet skildpadde indlagt i lænden, sølvarabesker indskrevet ved bunden af kravebenene eller tredimensionelle tiareblomster forankret i armen som indlejrede ædelsten.

Med disse slående visuelle effekter og airbrushed makeup synes hele verden at være frosset fast i 2000'erne. Især fordi disse glitrende tatoveringer titter frem under lavtaljede bukser og farverige toppe med åben ryg. Nej, du har ikke krydset en tidslomme eller taget et spring ind i fortiden, selvom alle de nuværende modetrends måske antyder et tilbageblik.

Mere end blot popstjernemakeup eller glitrende finish, har disse forbedrede tatoveringer, som sagtens kunne være Winx-logoet, en vis sentimental kvalitet. De fremkalder en hel verden af billeder: lydkassetter, klaptelefoner, ultra-søde parfumer, revnet neglelak. I den æra, som spontant fremkalder en "tingene var bedre dengang"-følelse, klistrede vi disse udsøgte klistermærker overalt, fra vores dagbøger til vores radioer. Vi tog udtrykket "at tilføje glimmer til livet" helt bogstaveligt. Og kroppen blev ikke skånet for denne glittermani. Disse flygtige tatoveringer, som involverer at sprede iriserende pudder gennem stencils, gør comeback i skønhedsverdenen.

Sangerinden Zara Larsson genopliver dette geniale ritual

Hvis gyldne sole igen pryder armene, og delfiner spreder deres gnist på skuldrene, er det delvist takket være den ikoniske Zara Larsson. Den skandinaviske muse, der i et stykke tid havde trukket sig væk fra rampelyset og hovedtelefonerne, har triumferende gjort comeback til musikverdenen. Altid tro mod sin kunstneriske vision fra år 2000, legemliggør hun essensen af sommeren og 2000'erne.

Ved hver optræden vælger hun materialer, der fanger lyset: satin, pailletter, metal, transparente stoffer, rhinsten og sommetider latex. Dette skaber et lysende, næsten "popstjerne-krom"-look. Den glitrende tatovering er derfor perfekt i overensstemmelse med hendes signaturstil. Det giver perfekt mening med hendes halvt tropiske, halvt retro-identitet. Under sin passende navngivne amerikanske turné, Midnight Sun, fremviste hun officielt dette drømmende skønhedspræg. Hun satte tonen med sølvsommerfugle, der fulgte sin rygsøjle. Og der er ingen grund til at søge inspiration på Pinterest. Sangerindens Instagram-konto, med dens vanedannende hits, er en sand skattekiste af inspiration.

Et lyserødt leopardprint ætset ind i kroppens erogene zoner, eller en XXL-sol tegnet i stedet for et vedhæng – kvinden, der populariserede den kuriøse "iPod-kjole", er fyldt med fantasi. Selvom pailletter ikke pryder hendes stoffer, gør de sig bemærket et andet sted, i selve midten af hendes hud.

Teknikker til at skabe en perlebesat silhuet som en ekspert

Disse glittertatoveringer, der fanger solens stråler og efterlader et magisk aftryk på kroppen, er et guddommeligt alternativ til bodychains og traditionelle smykker. For at opnå det samme professionelle og naturlige resultat som Zara Larsson, ambassadør for en mere livlig og legende mode, skal du helt sikkert finpudse dine færdigheder og bevæbne dig med tålmodighed. Det er ikke som de berømte Blopens fra vores barndom, hvor du skulle anstrenge lungerne i et par sekunder for at se et design dukke op.

For at genskabe denne smykkeeffekt direkte på huden er der flere muligheder. Den enkleste er at bruge selvklæbende stencils, der er specielt designet til kropskunst, og som påføres ren, helt tør hud. Derefter påføres blot et usynligt kosmetisk klæbemiddel og duppes forsigtigt løst glimmer eller mikro-rhinestones på stencilen med en flad pensel. Når stencilen er fjernet, fremstår designet skarpt og klart, som om det var ætset direkte på huden.

De, der har et talent for det, kan også prøve frihåndstegning med glitrende eyeliner eller rhinstenslim påført med en fin pensel. Fine sommerfugle i lænden, konstellationer på skuldrene, blomstermotiver langs kravebenene eller en stiliseret sol ved navlen: alt er tilladt. Ideen er ikke at opnå kirurgisk præcision, men at skabe en lysende detalje, der fanger øjet, så snart en solstråle berører figuren.

I sidste ende signalerer denne trend en tilbagevenden til en mere spontan, mindre sofistikeret, næsten barnlig skønhed. En skønhed, der omfavner legesyge, lunefuldhed og glædelig overflod. Efter sæsoner domineret af minimalisme og omhyggeligt planlagte rutiner, minder disse funklende tatoveringer os om, at stil om sommeren også kan være en form for rekreation.